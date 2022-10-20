Каринэ Геворгян
Автор
Политолог, востоковед.
Последние публикации
Японская или финская?
Наша оценка возможных последствий исторических событий нередко бывает линейной и поспешной. То, что кажется неудачей сегодня, может стать прологом к более масштабной победе, чем то, что рисовало услужливое воображение. Всё же история хоть и надзирательница, но в школе жизни. Из уроков этой школы...
20 октября 2022
О конце эпохи либерализма
В июне 2019 г. президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил о конце эпохи либерализма. Как заметил патриарх Кирилл, выступая 29 июля 2009 г. в Киево-Печерской лавре, исторически либерализм ставил «перед собой задачу бороться с тиранами, с тиранией, под которой подразумевались...
17 июня 2022
Россия и Запад: образец и судьба его суррогата
*** ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ Михаил Хазин Правильные исторические аналогии — очень полезная вещь, поскольку они позволяют достаточно неожиданно и быстро объяснить некоторые обстоятельства. Ну, например, очень хорошая аналогия современной ситуации со «стоянием» на реке Угре в 1480 году даёт ответ...
7 февраля 2022
Турция и Япония на постсоветском пространстве: вызовы для России
Задача сохранения и развития Русской цивилизации требует подхода sine ira et studio к потенциальным и реальным вызовам внутреннего, внешнего и трансграничного характера, к старым и новым проектам и комбинированным методикам их реализации на всём постсоветском пространстве. К тем из них, которые...
13 декабря 2021
Штефан Гарабин: изгнанием либералов Путин остановит воровство недр
Каринэ Геворгян встретилась и побеседовала с известным словацким оппозиционным политиком Штефаном Гарабином. Штефан Гарабин. Экс-вице-премьер Словакии, бывший министр юстиции, бывший председатель Верховного суда, был кандидатом в президенты, оппозиционер, обладающий высоким рейтингом в Словакии...
12 октября 2021
В окружении Пашиняна популярна мантра: Россия распадётся завтра-послезавтра
Г-жа Зограбян, 9 марта Вы вместе с другими депутатами от парламентской оппозиции прибыли к месту проведения акции протеста на проспекте Баграмяна и заявили: «Мы здесь для того, чтобы не было столкновений между армянами и армянами, и даже ценой нашей жизни мы не допустим столкновения». Каковы Ваши...
12 марта 2021
Культурный геноцид — преступление против человечества! Итоги симпозиума
События последнего тридцатилетия на Ближнем и Среднем Востоке (в Сирии, Ираке, Турции), а также на Украине (в отношении русских, поляков, венгров и др.) и на Южном Кавказе (в отношении армян) свидетельствуют о том, что уничтожение или изъятие из научного или медиаконтекста права народов на...
6 марта 2021
Нагорный Карабах: в отношениях Ирана с Арменией и Россией важны акценты
Ситуация в Нагорном Карабахе, где 27 сентября началась война, вызывает искажения в информационном пространстве. Так, на днях в русскоязычном секторе интернета появились сообщения, создающие впечатление однозначной поддержки руководством Ирана азербайджанской стороны. Поводом были избраны «слова»...
10 октября 2020
Либерализм vs свобода?
Предлагаю несколько тезисов. Семантические поля иностранного термина «либерализм» и русского слова «свобода» имеют мало общего. Либерализм не равен свободе, поскольку свободу подменяет освобождением, в котором нуждается тот, кто несвободен. Доминирование либерализма в современном мире привело к...
21 октября 2019
Национальная идея России
Начну с того, что, по моему мнению, национальная идея [1] не может быть выражена длинной размытой формулировкой, ведь слова — руководство к действию. Формула национальной идеи — камертон, задающий общественные ориентиры, обращённые как в прошлое, так и в будущее. И ещё: верно вербализованная...
8 ноября 2018
Улыбка Моны Лизы
«Ritratto di Monna Lisa del Giocondo» Леонардо да Винчи. Этому женскому портрету, созданному великим флорентийцем в самом начале XVI века, посвящено немало восклицаний, исследований и статей. Произведение волнует совершенством мастерства, молчаливым призывом к диалогу. На него откликались историки...
6 сентября 2018
Завод «Наирит» в зеркале современности и «бархатной революции» в Армении
Постсоветская действительность разворачивалась в условиях неолиберальной модели глобализации, подразумевавшей, помимо глобализации труда и капитала, качественное снижение государственного суверенитета, в том числе с использованием международных финансовых рычагов управления, введения через медиа и...
2 августа 2018