Постсоветская действительность разворачивалась в условиях неолиберальной модели глобализации, подразумевавшей, помимо глобализации труда и капитала, качественное снижение государственного суверенитета, в том числе с использованием международных финансовых рычагов управления, введения через медиа и информационные ресурсы постмодернистских ценностей и деиндустриализации. Одним из грустных символов последней стал город Детройт в США. Ирония судьбы выразилась в том, что ради всего этого была провозглашена торжественно поддержанная «концепция устойчивого развития». Так английское выражение «sustainable development» было переведено на русский. И всё это — ради сохранения планеты для потомков. Красиво, а по факту никакие «комиссии» во главе с Комиссией ООН по окружающей среде и развитию не смогли воспрепятствовать использованию бомб с обеднённым ураном в Югославии и Ираке, отравление цианидами территорий в Мали (ради добычи золота), мультипликацию и расширение зон вооружённых конфликтов и пр. Счастья не случилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Ведь развитие, как вширь, так и ввысь подчиняется законам диалектики, идёт не только мягко и эволюционно, но и неизбежно сопряжено с революционными изменениями. Что и наблюдаем. Часть транснациональной элиты, видя, что старая телега разваливается на ходу, сделала ставку в США, ставших в минувшие три десятилетия инструментом доминирования «глобализаторов» и перенапрягших ресурс страны, на Дональда Трампа. Его сторонники использовали для характеристики назревшего конфликта конспирологическое выражение «глубинное государство». В их устах оно обозначает сотрудников разведки и органов исполнительной власти и должностных лиц, которые определяют политику через утечки информации в СМИ или другие внутренние средства. Подозрения в попытках манипуляции были особенно заметны после утечки информации от правительственных чиновников в «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс», которые требовали отставки Майкла Флинна, советника по национальной безопасности при Трампе. Термин стал популярным в консервативных и крайне правых СМИ, сочувствующих администрации Трампа. Последний, по меткому выражению президента Ирана Хасана Рухани, стал применять «стратегию сумасшедшего». С тем, чтобы дезориентировать своих противников по внутреннему и внешнему контурам, поставить им мат. И началось! Один заочный диалог с северокорейским лидером дорогого стоит, а потом — саммит и переговоры. Июльская встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. 30 июля 2018 — новый поворот в иранском направлении, когда кое-кому казалось, ещё пара твиттов и — война: «Президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Рухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется».

Цитата из кф «Д`Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Шахматная партия

Так что, граждане, пристегните ремни: турбулентность усилилась и будет усиливаться, наш авиалайнер «Земля» вошёл в зону грозового фронта. Кто кого «сборет» у штурвала: слон — кита или наоборот — сие науке неизвестно. Как в том анекдоте: не умеешь летать — не выпендривайся.

В какой форме к этому оказались готовы бывшие советские республики? Политические и бизнес-элиты СНГ получили с начала 1990-х узкий коридор возможностей: зарабатывать на демонтаже советской системы функционирования народного хозяйства и продаже природных ресурсов и лавировать между реальными и эрзац-центрами силы. Каковыми, по-видимому, стали ЕС и НАТО. Несмотря на немалые сложности, российскую политическую элиту «предчувствия не обманули». Без громких слов был запущен процесс РЕСУВЕРЕНИЗАЦИИ (Крым) и реиндустриализации. Последняя уже очевидна в сфере ВПК и атомных технологий.

Вы спросите: при чём тут маленькая и небогатая Армения с её недавней сменой власти и каким-то химзаводом, подписавшая соглашение с ЕС, член СНГ, ОДКБ? При том, что события весны 2018 в Армении проходили в контексте фундаментальных изменений миропорядка. И даже, если эта революция затевалась как цветная, то по некоторым плодам и инициативам заметно, что предпринята попытка преодоления негативного постсоветского морока. Здесь рассуждения типа, «поставлена» новая команда в Ереване Западом или Востоком, перестают быть актуальными, если не объяснить, каким Западом, каким Востоком. Разумеется, тема эта очень увлекательна, но, если это даже и так, то необходимо договаривать: «поставлена» ради выполнения какого рода задач — поддержки или ослабления того самого «глубинного государства»? Почему для их выполнения не годился Серж Саргсян и его окружение? На последний вопрос некоторые эксперты дают ответ: потому, что он был пророссийским, не делал русофобских заявлений. Так и Никол Пашинян, вождь «бархатной революции» и действующий премьер, с Москвой подчёркнуто и доброжелательно вежлив и рассчитывает на развитие сотрудничества. И, что точно, не имеет хвоста бизнес-договорённостей с российскими чиновниками разных уровней. Заявляет он о переформатировании отношений с Москвой, так ведь и в России, наконец, тема интеграции в рамках СНГ начинает актуализироваться не по-детски. Мог он пойти дальше и выйти из программы НАТО «Партнёрство ради мира», не поехать в Брюссель на саммит НАТО, отказаться от участия в учениях этим летом в Грузии? На этот вопрос способен дать ответ лишь сам Никол Пашинян. Однако. Все эти мероприятия были запланированы при бывшем руководстве, расследование действий которого внутри Армении каждый день подбрасывает в СМИ новые сенсационные факты. У нового руководства в приоритете внутренние задачи. Нужно ли ухудшение отношений с Россией? Сомнительно. Вот 31 июля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя события в Армении, заявил, что действия нового руководства страны идут вразрез с их заявлениями о том, что они не будут преследовать своих политических предшественников. Что это: угроза, или призыв к более доверительному диалогу? Какое бы негативное отношение в обществе ни преобладало в отношении арестованного бывшего президента Роберта Кочаряна, даже его враги считают его человеком умным и готовым к мужественным поступкам. Ни он, ни глава ОДКБ Юрий Хачатуров, замечу, прятаться за границей не стали. И, похоже, им понятно, по какому сценарию будет разворачиваться развязка этой драматической интриги.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Президент Армении Армен Саркисян своим указом принял отставку правительства

Не наше дело выносить вердикты. Очевидно лишь, что «старая гвардия» в Армении многосоставна, неоднородна, и не собирается ни умирать, ни сдаваться, что естественно, и борьба внутри «старых» и «новых» набирает нешуточные обороты. Если бы эта схватка оставалась в поле межэлитных отношений, то гражданин Армении мог ограничиться цитатой из Шекспира: «Чума — на оба ваших дома!» Но.

23 июля 2018 года в газете «Голос Армении» опубликована статья заместителя главного редактора Марины Григорян «БИЗНЕС-ДИПАФЕРА, или Осторожно: Ашот Григорян!».

«В субботу в Ереване состоялась пресс-конференция президента холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия» Ашота Григоряна, в ходе которой было заявлено о подписании меморандума с министерством экономического развития и инвестиций РА относительно завода «Наирит». Речь идет о возможности возобновления работы химгиганта после аудита и выдаче продукции уже через полтора года после перезапуска. О возможности такого меморандума Григорян говорил в середине июня, сообщив, что решение было принято по итогам встреч с вице-премьером Тиграном Авиняном и министром экономразвития Арцвиком Минасяном».

Это — за здравие, а дальше — за упокой:

«Вновь и вновь говорить о важности и значении перезапуска «Наирита» вряд ли имеет смысл. Можно было бы двумя руками приветствовать подобное начинание, если бы не одно очень существенное «но»: кто-нибудь из правительства до подписания интересовался, кто такой Ашот Григорян, какой бэкграунд он имеет в качестве бизнесмена, какая у него репутация в стране, где он разворачивает свою деятельность в последние годы, в Словакии?

В нашем распоряжении имеется сюжет словацкого телеканала «Йой», посвященный Григоряну… «Предприниматель представился послом Армении и пригласил президента Гашпаровича посетить РА с официальным визитом», выпущенного в эфир 14 октября 2014 года…

В распоряжении «ГА» имеется не только видеозапись данного репортажа словацкого телеканала, но и иные сведения относительно политической и экономической деятельности г-на Григоряна. Однако в данном случае наша цель — не опорочить человека, который давно слывет аферистом и мошенником от дипломатии и политики. Удивляет другое: каким образом ему удалось заморочить голову членам правительства — прежде всего Арцвику Минасяну — до такой степени, что с ним подписан официальный документ? И почему, прежде чем иметь дело с деятелем весьма неоднозначной репутации, не поинтересовались его бэкграундом, дабы не оказаться потом в неловкой ситуации?»

Где слывёт, почему? Да, и кто же он такой? Гражданин Словакии. Бизнесмен. Общественный деятель. Президент Форума Армянских Союзов Европы (ФАСЕ). Совместно с бывшим премьером страны Яном Чарногурским в 2014 году учредил Панъевропейский центр политико-экономического анализа и прогнозов — Альянс защиты мира (ПАНАП, в работе президиума которого участвуют лорд Питер Хейм, лейборист, Кирилл Свобода, Чехия, Романо Проди,…, Антонио Фаллико, президент банка Интеса и многие другие, членами которого стали бывшие министры иностранных дел Франции и СК), который в декабре прошлого года провел в Братиславе круглый стол «Традиционные ценности и политика». В нём приняли участие: Ян Чарногурский, Александр Рар (Германия), Кирилл Свобода (ректор Дипломатической академии в Праге, бывший вице-премьер Чехии, бывший глава МИД Чехии), Мария Луиза Маринакис (посол Греции в Словакии), Павол Грушовский (бывший председатель Национального Совета Словакии), Павол Демеш (бывший глава министерства иностранных дел Словакии, член Совета Европейского фонда в поддержку демократии, эксперт Немецкого фонда Маршалла), Иван Шимко (бывший министр внутренних дел Словакии), Штефан Гарабин (бывший вице-премьер и министр юстиции Словакии), Марош Кондрот (заместитель председателя экономической комиссии парламента Словакии), Любомир Петрак (депутат парламента, председатель межпарламентской комиссии Словакия — Россия) и другие, включая автора данной статьи, незадолго до этого любезно приглашённого г-ном Григоряном в ряды ПАНАПа. Я специально привела такой большой, но неполный список, чтобы читатель смог сам разобраться: может ли некто с сомнительной репутацией, «который давно слывет аферистом и мошенником от дипломатии и политики», собрать для дискуссии такую компанию, пусть в том числе и бывших государственных деятелей, но всё же заботящихся о своей репутации. Кстати, дискуссия была живой и содержательной. Замечу, что предложение стать членом ПАНАП я приняла как честь, поскольку, занимаясь востоковедной тематикой и ситуацией на Южном Кавказе, была неплохо осведомлена о его деятельности. Так, например, в 2012 году им была открыта гидроэлектростанция в Нагорном Карабахе ТРГИ-2, построенная по самым современным технологиям.

Г-н Григорян, полагаю, сам может защитить свою репутацию. У него, очевидно, богатая биография, и белых крыльев за его спиной я не заметила. Здесь отмечу лишь, что компромат на частном телеканале JOJ появился не в 2014, а 14 октября 2004 года. Реакции в политических и общественных кругах на этот сюжет не было. Возможно, потому, что он был слишком «заказным». Дело в том, что именно в это время Национальное собрание Словакии готовилось признать геноцид армян в Османской империи (что и произошло 30 ноября), а, кроме того, именно тогда, по сообщению азербайджанской газеты «Зеркало», Словакия продала Армении десять военных самолетов Су-25. В интервью газете «Ноян Тапан» г-н Григорян отметил, что эта сделка, состоявшаяся в августе, сорвалась на начальном этапе, и вопрос оказался в центре внимания словацкой прессы, поскольку возникли подозрения, что она содержит нарушения закона.

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

«В частности, крупнейшая словацкая телекомпания «Маркиза» несколько дней подряд затрагивала эту тему. Дело дошло до того, что министерство экономики Словакии лишило лицензии продающую самолеты компанию, а правительство приказало Государственному контрольному комитету проверить обстоятельства сделки и правовые стороны.

Для возобновления сделки А. Григорян начал переговоры на всех официальных уровнях, связанных с вопросом. В результате он получил согласие министров обороны и экономики Словакии на заключение сделки, и она состоялась. По словам А. Григоряна, после продажи 10 самолетов Азербайджан направил ноту протеста правительству Словакии. Отметим, что на начальном этапе некоторые заинтересованные силы оказывали давление на Словакию в целях того, чтобы самолеты были проданы не Армении, а Азербайджану». Упс…

Кого же может беспокоить деятельность г-на Григоряна? Очевидно, тех внутри Армении и за её пределами, кто так или иначе замешан в неэффективных операциях, связанных с этим производством, тех, для кого завод может стать конкурентом, кто опасается грядущего заявленного аудита. Берётся бизнесмен Григорян за перезапуск «Наирита», что может стать стартом для реиндустриализации Армении, сторонником чего, видимо, и является министр экономического развития и инвестиций А. Минасян, — флаг ему в руки. Уронит — так ведь ему же и отвечать. Наверняка история с «Rhinoville Property Limited» ему хорошо известна, как и прочие скандальные тонкости, бросающие тень на тех, кто любыми средствами пытается удержаться на когда-то занятых позициях и «тонко» даёт подсказки команде нового премьера, играя на её внутренних противоречиях, сколь неблагонадёжен дашнак Минасян…