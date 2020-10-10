



Иван Шилов ИА REGNUM

Ситуация в Нагорном Карабахе, где 27 сентября началась война, вызывает искажения в информационном пространстве. Так, на днях в русскоязычном секторе интернета появились сообщения, создающие впечатление однозначной поддержки руководством Ирана азербайджанской стороны.

Поводом были избраны «слова» советника по международным делам руководителя и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. На некоторых ресурсах они излагались очень своеобразно. Акцент ставился на том, что «Иран призвал Армению вернуть Нагорный Карабах Азербайджану». Однако авторы публикаций, видимо, не потрудились ознакомиться с текстом оригинала, размещенного на сайте иранского агентства ИСНА.

Опуская рассуждения об «имперских амбициях» руководства Исламской Республики, содержащиеся в русскоязычных текстах, отметим, что подобная недобросовестность сама по себе исподволь провоцирует создание напряжений и создает впечатление игры на стороне одной стороны. Возникают вопросы: кому это выгодно и как это может отразиться на взаимодействии между Россией и Ираном в макрорегионе, а также в ирано-армянских отношениях.

farsi.khamenei.ir Бывший министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти

Так что же на самом деле сказал бывший министр иностранных дел Ирана, ныне советник Высшего Духовного лидера Ирана Али Хаменеи Али Велаяти? Цитируем по ИСНА:

«История возникновения армяно-азербайджанской войны заключается в том, что обе страны столкнулись по старому вопросу, а именно по спору о принадлежности «Нагорного Карабаха». Но когда мы следим за новостями об этой войне более тщательно, в этой войне есть и другие акторы, такие как Турция и сионистский режим, что усложняет проблему. Каковы их основные мотивы и цели вмешательства в эту войну?

…Своим друзьям в Турции мы рекомендуем не подливать масла в огонь, помогать нам и другим странам региона поддерживать угнетенных…

… Следующий вопрос заключается в том, что решение этой работы никоим образом не является военным, а должно быть решено политическими методами. Поэтому мы не согласны с любыми военными действиями от чьего-либо имени, потому что проигравшие в этой войне — это люди, тем более что в последнее время жилые районы также подвергаются бомбардировкам. Эта война противоречит интересам народов двух стран и противоречит безопасности региона.

Цитата страницы Правительства Армении на twitter.com Разрушения в Степанкерте после обстрела азербайджанской армии

… Мы соседствуем и с Арменией, и с Азербайджаном. Наши интересы требуют, чтобы эти соседи не воевали друг с другом. Армения — наш сосед, а с Азербайджаном у нас много общего в религии, истории и культуре. Мало стран, которые имеют столько общего для близости как Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика. Мы полностью обеспокоены судьбой Азербайджана и считаем, что его территориальная целостность должна быть сохранена, а оккупированные районы должны быть освобождены. С Арменией мы тоже соседи, у нас долгая история соседства, и мы не хотим, чтобы ни армяне, ни азербайджанцы теряли людей; мусульмане или христиане должны быть в полной безопасности. Исламская Республика также без колебаний окажет любую помощь в посредничестве и установлении мира между двумя соседними странами.

Франция вмешивается на другом конце света и дает свое мнение по этим вопросам. Какое это имеет отношение к Франции?»

Далее он ясно говорит о приверженности Ирана мирному разрешению конфликта в рамках принятых резолюций ООН с необходимостью деоккупации семи районов Азербайджана так же, как Израиль должен освободить территории Палестины.

Касаясь вопроса о переброске Турцией исламистов («такфиристов под черным знаменем»), Велаяти останавливается на трагедии Сирии и Ирака и добавляет: «Мы ни в коем случае не позволим террористическим группировкам и американо-израильским инструментам гнездиться рядом с нашими границами».

SyriaFreedom Боевики

Взвешенно, ответственно и обоснованно. Учитывая сложную и взрывоопасную ситуацию в Закавказье, интересы России в регионе, хочется пожелать средствам массовой информации проявлять взвешенный подход, а не подливать керосина в костер в погоне за кликбейтом.