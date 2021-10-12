Каринэ Геворгян встретилась и побеседовала с известным словацким оппозиционным политиком Штефаном Гарабином.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Штефан Гарабин. Экс-вице-премьер Словакии, бывший министр юстиции, бывший председатель Верховного суда, был кандидатом в президенты, оппозиционер, обладающий высоким рейтингом в Словакии. Православный.

Adam Michút Штефан Гарабин

Каринэ Геворгян: Как вы оцениваете уход США из Афганистана?

Штефан Гарабин: Это лишь подтверждение неизбежного краха Pax Americana, который наступил после краха Pax Britanica в конце Второй мировой войны, и развернувшийся только после смерти Сталина, обеспечив господство США в мире посредством глобального контроля. Нынешняя американская государственная элита, состоящая из ультралибералов-глобалистов во главе с Байденом, пытается замедлить процесс, но повернуть его вспять ей не удастся. Глобалисты понимают, что при такой системе управления, когда 5% населения потребляет 50% минеральных и энергетических ресурсов нашей планеты, только за счёт печатания виртуальных долларов, не имеющих под собой основу результатов человеческого труда, и других реальных ресурсов планета Земля обречена. Это чрезмерное потребление приводит к неустойчивости системы, и поэтому центр мирового управления постепенно перемещается на Восток, в частности — в Пекин и Тегеран, где даже в историческом контексте проживающих там народов ожидается значительное сокращение личного потребления. В свете этих обстоятельств и нужно рассматривать уход, а скорее, бегство американцев из Афганистана.

Каринэ Геворгян: Может ли текущая ситуация в Афганистане оказать отрицательное влияние на внутреннюю политику России?

Штефан Гарабин: Конечно. Но этого не понимают, а может, не хотят понять российские ультралибералы. К сожалению, не понимает этого и Лукашенко. США пытаются спровоцировать волну беженцев в Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, которая затем, без малейшего сомнения, хлынет в Россию. В основу этой попытки легло стремление спровоцировать внутриполитические демографические проблемы, которые могут привести к эскалации гражданских волнений и сопротивления Путину. Разные деструктивные силы заявят, что он не справляется с возникшей ситуацией, которая также оказывает влияние на искусственно нагнетаемое противостояние православия и ислама. Для того США и оставили огромное количество современной военной техники. Из-за клановой структуры Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не контролируют всю территорию Афганистана в военном отношении. Оставленное военное вооружение предназначено для ведения гражданской войны у границ бывшего СССР с намерением перенести её на территории уже упомянутых государств: Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, руководство которых, по понятным причинам, опасается данного сценария. Бесспорно также, что США при своей нынешней внешней политике однозначно теряют доверие у зарубежных партнеров.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Каринэ Геворгян: Давайте поменяем тему и перейдём к ситуации с парламентскими выборами в России. Как вы оцениваете их результаты?

Штефан Гарабин: Конституционная победа путинской партии «Единая Россия» — это подтверждение правильности проводимой Владимиром Путиным с самого начала линии, реализующейся на внутреннем, внешнем и геополитическом уровнях. Очевидно, что он явно учитывает обратную связь в плане контакта с гражданином именно на той же платформе, как это делал и Сталин.

Хрущев, Брежнев, Яковлев, Горбачев и Ельцин — троцкисты (бесспорные западники, латентные или явные), отклонились от этого русла и ослабили положение сильного субъекта мировой политики в руках славян в пользу англосаксов. Мотивации этих политиков включали коррупционную составляющую или даже страх перед шантажом компроматом. Сегодня в этом мало кто сомневается.

Ужас, захвативший предателей России, служащих американской кукле (до сих пор большинство из них находится в руководящих структурах государства), панический и поэтому чрезвычайно велик, что также и понятно, поскольку приходит время, когда их привлекут к уголовной ответственности за государственную измену российскому государству и народам, входившим в состав Российской империи. Современным троцкистам была поставлена задача свергнуть российскую сверхгосударственность номер один и разбить её на мелкие государства, зависящие от западных спонсоров, в интересах которых они должны были украсть у России энергетические и минеральные богатства и навязать кредитно-ростовщическую модель для общества. Модель основанную на порабощении человека человеком и контроле «англосаксов» над всеми народами мира.

Путин постепенно, последовательно и успешно восстанавливает утерянный в 1990-х годах суверенитет России, очевидно, уже до уровня глобального игрока, занимающего позицию не как объект, а как субъект глобальной политики.

Каринэ Геворгян: Какими будут следующие шаги в политике Путина?

Штефан Гарабин: Даже государство не может быть экономически независимым, если национальный банк подчиняется МВФ и Всемирному банку, а не собственному правительству. В конечном итоге, благодаря изгнанию либеральных кадров (Гайдара, Чубайса, Силуанова, включая их приспешников) из руководящих структур государства, Путин остановит воровство российских недр в пользу Запада.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ. 1990-е

Я полагаю, что на законодательном уровне начнётся процесс возврата к красному цвету на государственном флаге России, потому что таким образом, в том числе через государственную символику, Россия решительно выразит возвращение к полному суверенитету в отношениях с миром. В России триколор был введен после февральской революции 1917 года либералами во главе с Керенским. Под этим флагом на стороне Гитлера против своего государства воевали власовцы, чтобы уничтожить всех славян. Уже упомянутые предатели российской государственности, ультралибералы, в 1990-е годы с космической скоростью перешли на триколор, который не представляет интересы народов России. Именно эта государственная символика позволяет буквально оскорблять Россию и российских граждан на международной арене. Они, например, сейчас могут принимать участие в международных спортивных мероприятиях даже не под ним, а только под белым флагом, который, прежде всего, — символ капитуляции.

Каринэ Геворгян: Давайте перейдем к теме российско-словацких отношений.

Штефан Гарабин: Что вас интересует?

Стандартным является то, что бывший премьер-министр Словакии Фицо 2 сентября 2014 года в «добровольно-принудительном порядке» был единственным из Вышеградской группы, направившим газ по реверсу украинским фашистам, пришедшим к власти в результате фашистского переворота на Украине. И Орбан, и Туск тогда отказались. Даже Меркель.

Судя по всему, Фицо также являлся марионеткой посольства США. Очевидно, что это предательство не только славянских интересов в целом, но также и словацких интересов в частности.

Фицо, наверное, забыл или сознательно не учитывал, что англосаксы в 1938 году продали государственность Чехословакии Гитлеру. Кто из глобальных игроков в будущем сможет гарантировать нам, словакам, южную границу Словакии и, следовательно, само существование государственности? Не случайно ли, что только Россия. Ни Фицо, ни Пеллегрини не беспокоит суверенитет Словакии, ведь они сами выступили в 2018 году инициаторами декларации трех высших конституционных деятелей о вхождении Словакии в твердое ядро ЕС. Точно так же Словакия безразлична Данко, Мазуреку и Котлебе. А про наших либералов и говорить нечего.

Arno Mikkor Роберт Фицо

Каринэ Геворгян: Вы не опасаетесь за будущее Словакии? Я имею в виду само существование словацкой государственности.

Штефан Гарабин: Уже ясно, что «коронатеатр» был лишь инструментом глобального передела мира и отдельных сфер влияния. Конец ЕС и НАТО приближается. Есть мировые элиты, которые настаивают на обновлении Австро-Венгерской империи в так называемом проекте Междуморья. Если игре этих сил не будет противовеса в виде российской точки зрения на мироустройство, Словакия, очевидно, потеряет государственную независимость и будет существовать только как регион под англосаксонским управлением. В этом нет ничего нового.

История повторяется. До 22 июня 1941 года вся континентальная Европа, включая Прибалтику, граничащую с СССР, была со всем своим экономическим, энергетическим, военным и кадровым потенциалом направлена на то, чтобы уничтожить славян и контролировать все сырьевые и энергетические ресурсы России.

Кто в Словакии, например, публично на «Фейсбуке» восхищался Гитлером? Не Мазурек ли случайно из группировки Котлебы? Могут ли не только этим двоим, но и всем выше упомянутым словацким «как будто нелиберальным политикам», исходя из выраженного поведения в международных отношениях, доверять российские партнеры? Вряд ли.

На мой взгляд, единственный возможный способ спасти нашу независимость и государственный суверенитет — это только вхождение Словакии в сферу влияния, которую защитит глобальный московский зонтик. На этом фоне голосование в ЕС за продление антироссийских санкций — полный дилетантизм.

Для Словакии жизненно необходимо во внешней политике иметь хорошие, сбалансированные партнерские отношения с Российской Федерацией, основанные на нерушимости границ, равенстве, суверенитете, невмешательстве во внутренние дела и взаимном уважении, и помощи.

Каринэ Геворгян: Спасибо.