Иван Сергеев
Последние публикации
Комиссия РАН опять поторопилась
3 февраля комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств. Громко заявлено: «отсутствие данных ставит под сомнение эффективность препаратов, считают академики» ( цитата по СМИ ). Давайте...
6 февраля 2020
Российская академия наук проголосовала за самых достойных
В Российской академии наук завершились выборы, которые многие уже признали беспрецедентными. Конкурс на место сильно напоминал набор в престижный вуз: у академиков на одно вакантное место в среднем претендовали 4 человека, а у членов-корреспондентов этот показатель и вовсе превысил 8 человек. Всего...
15 ноября 2019
Хвост виляет РАН: как влиять на выборы академиков
Предстоящие выборы академиков РАН, ранее интересовавшие только узкопрофессиональное научное сообщество, неожиданно стали федеральным скандальным инфоповодом. Произошло это благодаря публикации комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований некоего доклада, дискредитирующего...
30 сентября 2019
Чьи интересы отстаивает комиссия при РАН?
Комиссия по борьбе с лженаукой опубликовала на этой неделе первый в 2019 году бюллетень «В защиту науки №22». Больше половины содержания официального издания комиссии (состоит из 120 страниц и выходит один раз в полгода) посвящено критике феномена релиз-активности — явления, открытого членом...
22 августа 2019