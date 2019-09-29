Предстоящие выборы академиков РАН, ранее интересовавшие только узкопрофессиональное научное сообщество, неожиданно стали федеральным скандальным инфоповодом. Произошло это благодаря публикации комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований некоего доклада, дискредитирующего большую часть кандидатов в академики.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук в Москве

Казалось бы — широкой общественности не могут быть интересны выборы в РАН, это ведь узкоотраслевая бюрократическая процедура, не похожая на выборы депутатов: академики не распределяют бюджетов и не определяют жизнь обычных граждан. Тем не менее членам Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований удалось создать из скучной бюрократической процедуры голосования настоящий инфоповод при помощи политтехнологических инструментов. А именно — публикацией непосредственно перед выборами доклада о якобы скомпрометировавших себя кандидатах в академики, который как «горячие пирожки» подхватили обычно далекие от науки общественно-популярные СМИ. Но все по порядку — для начала необходимо разобраться, что из себя представляет данная комиссия.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований была организована совсем недавно — 18 сентября 2018 г. постановлением президиума РАН №129. Положение о комиссии было утверждено постановлением президиума РАН №202 от 13 декабря 2018 г., ее состав был утвержден постановлением президиума РАН от 25 декабря 2018 г. №216. В состав комиссии вошли члены так называемого «Диссернета» (вольное сетевое сообщество «Диссернет») — Заякин А. В. (ученый секретарь комиссии), Ростовцев А. А., Власов В. В., председателем комиссии был избран академик Васильев В. А.

Интересно, что в соответствии с пунктом 1.2 положения о комиссии, комиссия является лишь совещательным органом и состоит при президиуме РАН, но не является его структурным подразделением. То есть это что-то вроде общественного совета, которое есть практически при каждом российском государственном органе.

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Смотрим дальше: согласно п. 2 положения о комиссии, основными направлениями деятельности комиссии являются:

— проведение аналитической, методической и экспертной работы, направленной на выявление фальсификации научных исследований; обобщение результатов этой работы для представления президиуму РАН или президенту РАН;

— разработка и внесение на рассмотрение президиуму РАН или президенту РАН документов в части, касающейся профиля деятельности комиссии;

— подготовка и внесение для рассмотрения президиумом РАН или президентом РАН практических рекомендаций и предложений по противодействию фальсификации научных исследований.

Таким образом, все результаты проделанной работы должны в первую очередь предоставляться президиуму РАН, официальному органу РАН, который — единственный — обладает полномочиями давать оценку представленным материалам. И именно президиум РАН должен решать, какие именно документы под «шапкой РАН» нужно отправлять для публикации в СМИ.

Однако положение о работе комиссии не остановило политтехнологов от науки: 23 сентября 2019 года комиссия вбросила в СМИ и новостные агентства некий документ под названием «Доклад». В документе, где большими буквами написано РАН, содержится дискредитирующая ряд кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН информация. Более того, там заявляется о наличии в научных работах академиков фальсификаций или манипуляций с данными, а также о лженаучности, по их мнению, отдельных научных работ, путем публикации на своем сайте соответствующего доклада. В список попали почти 60 кандидатов (члены-корреспонденты РАН, ведущие российские ученые) и более 10 ведущих российских вузов.

Kremlin.ru Алексей Хохлов и Владимир Фортов

Интересный факт — на следующий же день, 24 сентября 2019 года, член комиссии, вице-президент РАН Хохлов А. Р. в своем интервью газете «Троицкий вариант — Наука» №288 заявляет буквально следующее: «Я вижу, в том числе и в вашей газете, появились уже некоторые публикации с претензиями по линии «Диссернета» к определенным кандидатам. Однако мы не будем принимать эти претензии на веру. Естественно, наша Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований должна разобраться, справедливы ли они. Если справедливы, то соответствующая информация будет доведена до отделений».

При этом доклад комиссии был распространен в средствах массовой информации за день до выхода данного интервью. Возникает вопрос — неужели господин Хохлов, будучи членом комиссии, не в курсе ее деятельности?

Разбираемся дальше — кто же стал инициатором данного доклада? На сайте комиссии отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что комиссия работала по поручению президиума, а также о том, выполнялись ли процедурные вопросы, установленные в разделе 4 положения о комиссии, в частности, на каком из заседаний, в каком количественном и персональном составе был рассмотрен и утвержден данный доклад, как осуществлялось голосование, соблюдалось ли условие о кворуме и т. п. Кроме того, выясняется, что из 30 членов комиссии 12 персоналий включены в состав «по согласованию» (этот статус никак не объясняется), они не являются ни членами-корреспондентами, ни академиками, по большому счету не имеют никакого отношения к РАН.

Соответственно, неясно, кто в действительности принимал решение об утверждении доклада — реальные члены комиссии, или же члены вольного общества «Диссернет», выбравшие новый инструмент и вывеску «РАН» для решения конкретных лоббистских задач?

Второй заслуживающий внимания момент — письма-требования комиссии в редакции журналов в связи с предложениями комиссии РАН по ретракции, то есть отзыву, научных статей. Редакциям научных журналов были отправлены письма за подписью председателя комиссии академика В. А. Васильева с предложением изучить вопрос о предполагаемом сомнительном авторстве или некорректных заимствованиях в статьях, опубликованных в их журналах. После чего сотрудников редакций стали вызывать на слушания, проводимые комиссией [i].

Krassotkin Владимир Васильев

Казалось бы — цель у комиссии благая. Действительно, согласно п. 2.5. положения, к компетенции комиссии относится проведение в установленном РАН порядке экспертизы отчетов о научных исследованиях, научных докладов, статей в научных журналах, в том числе входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, монографий, учебников, учебных пособий, диссертаций и иных работ на предмет наличия в них признаков фальсификации научных исследований, направление этих отчетов заинтересованным организациям.

Однако на сегодняшний день, такой порядок РАН не утвержден, президиум не давал комиссии каких-либо конкретных поручений по осуществлению подобной деятельности. По какой причине комиссия решила взять на себя полномочия «научных инквизиторов» — неизвестно. Очевидно, что эти действия нелегитимны.

Синий чулок Российская академия наук

Напомним, предшественница данной комиссии, комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, в 2017 году спровоцировала серьезный скандал, опубликовав меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии», из-за которого в суде РАН пришлось буквально оправдываться: «РАН заявляет, что в соответствии с положением, комиссия является лишь научно-консультативным органом РАН, а не структурным подразделением академии. Президиумом РАН и руководством РАН поручений о составлении экспертного заключения и даче рекомендаций по вопросам, изложенным в меморандуме, комиссии не давалось, и из меморандума и экспертного заключения не следует, что они были подготовлены по поручению или с согласия президиума РАН». Также РАН был сделан акцент на персоналиях комиссии: «Меморандум подписали всего 34 специалиста, из которых только семь являются членами комиссии по лженауке, лица, подписавшие экспертное заключение, являются работниками других организаций и в трудовых отношениях с РАН также не состоят». [ii]

В настоящий момент мы являемся свидетелями повторного выхода комиссией (уже под новым именем) за рамки как этических норм, так и процедурных вопросов, она вновь подставляет РАН и президиум под волну критики и общественного осуждения.

Очень похоже на то, что члены комиссии решили воспользоваться появившейся у них властью и существенно повлиять на результаты голосования, не имея на то мандата от лица РАН и соответствующих легитимных прав. Возможно, во избежание очередных судебных исков в отношении РАН лучшим решением президиума было бы решение о роспуске данной комиссии?

[i] http://kpfran.ru/2019/09/24/

[ii] https://regnum.ru/news/innovatio/2464555.html