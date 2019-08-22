Комиссия по борьбе с лженаукой опубликовала на этой неделе первый в 2019 году бюллетень «В защиту науки №22». Больше половины содержания официального издания комиссии (состоит из 120 страниц и выходит один раз в полгода) посвящено критике феномена релиз-активности — явления, открытого членом корреспондентом РАН, проф., д.м.н. Олегом Эпштейном, а по сути — борьбе с конкретной фармацевтической компанией, более 20 лет выпускающей оригинальные инновационные лекарственные препараты. И эта позиция официально обозначена в редакционном слове главы комиссии Александрова, где заявлено что нет смысла заниматься перепроверкой исследований члена-корреспондента Эпштейна. Подход заимствованный из советской эпохи: «Я Пастернака не читал, но осуждаю!».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Академия Наук

Между прочим, это та самая концепция релиз-активности, слушания о фармацевтических перспективах которой с триумфом прошли в Европейском парламенте в присутствии европейских ученых и нескольких десятков евродепутатов — прецедент, впервые случившийся с российской научной разработкой.

(сс) DAVID ILIFF Европейский парламент

Не прошло и пяти месяцев с момента заключения мирового соглашения между возглавляемой Эпштейном компанией «Материа Медика Холдинг» и рядом авторов данного бюллетеня, как комиссия решила вернуться на тропу войны.

At vindicta bonum vita iucundius ipsa — эту ставшую крылатой фразу римского поэта Ювенала на своем знамени вполне могла разместить Комиссия по борьбе с лженаукой. Если бы у нее было знамя, разумеется. «Месть слаще самой жизни» — стал принципом существования некоторых членов комиссии.

Напомним предысторию: в июне 2018 года «Материа Медика Холдинг» предъявила иск о защите деловой репутации к газете «Троицкий вариант — Наука» и ряду авторов за публикацию недостоверной и порочащей информации о деятельности компании и ее руководителя Олега Эпштейна. Вектор настроения ответчиков менялся по ходу процесса, но к его окончанию им стало очевидно, что дело, скорее всего, будет проиграно, что констатировал впоследствии представлявший «Троицкий Вариант» Михаил Гельфанд, по сути, признав, что претензии компании были законными и обоснованными. По просьбе ответчиков (копия ходатайства имеется в редакции) в апреле было подписано мировое соглашение, по условиям которого авторам пришлось внести существенные исправления в свою статью и опубликовать статью Олега Эпштейна о феномене релиз-активности, перспективах его применения в медицине и иных областях в издании «Троицкий вариант — Наука». Кроме того, «Материа Медика Холдинг» в качестве жеста доброй воли компенсировала ответчикам их судебные расходы.

Materiamedica.ru Олег Эпштейн

Представитель «Материа Медика Холдинг» так прокомментировал опубликованный Комиссией бюллетень: «Казалось, весной был достигнут разумный компромисс. Что заставило авторов выпустить очередное заявление: обида, досада или зависть к коммерческим успехам компании — пусть решат читатели. Одно можно сказать с уверенностью: сборник статей, авторами которых являются преимущественно ответчики по иску компании или их ближайшие соратники, совершенно не соответствует провозглашаемой Комиссией цели — борьбе за чистоту науки. Известный философ Людвиг Фейербах дал, на наш взгляд, очень точное определение: «Истинная и разумная цель науки — приносить пользу человеческой жизни, обогащать её новыми изобретениями и сокровищами». В бюллетене нет ссылок ни на какие проведенные Комиссией научные исследования, и все выводы по-прежнему базируются на банальном отрицании эффекта релиз-активности. Два автора бюллетеня — Никита Хромов-Борисов и Валерий Кувакин — были привлечены в качестве ответчиков по нашему иску. Примечательно, что каждый из них поручил ведение процесса юристам, и на судебные заседания авторы не являлись, хотя имели прекрасную возможность озвучить собственные убеждения и обосновать свои заявления. Соответственно, можно сделать вывод, что открытый диалог для представителей Комиссии крайне неудобен, и они предпочитают кулуарную борьбу и жанр заявлений и памфлетов».

Людвиг Фейербах

В бюллетене опубликован также фрагмент дискуссии о гомеопатии и борьбе с лженаукой, состоявшейся на президиуме РАН 4 сентября 2018 года, в ходе которой президент РАН академик Александр Сергеев рекомендовал в спорных ситуациях использовать классический научный метод — проводить эксперименты и фиксировать результаты. «Что касается этих малых доз. Есть два очень интересных результата, которые не объясняются просто: детектирование некоего всплеска-отклика физической системы в случае, когда вроде ничего не должно быть, потому что концентрация молекул, которые приводят к рассеиванию света из раствора, ничтожно маленькая. Давайте попросим два отделения РАН — Отделение медицинских наук и Отделение физических наук — совместно провести такие эксперименты», — предложил президент академии.

К слову, авторами бюллетеня №22 указаны 11 человек, лишь 6 из которых являются членами комиссии по борьбе с лженаукой. При этом в состав этой комиссии входят более 60 ученых. Можно предположить, что точка зрения, изложенная в бюллетене, не является мнением комиссии в целом.

Председатель комиссии Е.Б. Александров в одном из интервью заявлял: «Мы — цепные псы, защищающие бюджетные деньги», при этом уже несколько лет работы комиссии посвящены исследованиям Олега Эпштейна, которые проводятся исключительно на средства компании-разработчика. Возникает логичный вопрос — неужели у Евгения Александрова и Комиссии под его руководством нет других лженаучных проблем, кроме борьбы с отечественными фармацевтическими инновациями?