Исмаил Шабанов
Последние публикации
Выход к границам Ирана – жизненно важный и стратегический вопрос для России
В Азербайджане ажиотаж и паника. Ситуация ухудшается день ото дня. Но справедливости ради следует отметить, что азербайджанское руководство, конечно же, пытается предпринимать все меры по борьбе с этой пандемией. Они идентичны тем мерам, которые принимаются российским руководством, и даже более...
13 апреля 2020
Сирийский гамбит следует завершить на Кавказе
Территориальные споры всегда были востребованным инструментом для решения региональных политических вопросов и даже для устранения держав. Одной из ключевых региональных проблем, ознаменовавших процессы по развалу СССР, бесспорно, является начало армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном...
21 февраля 2020
Иллюзия реальности, или Как Россия теряет Азербайджан
Россия как крупнейший ресурсный центр с огромными территориями всегда являлась основной целью агрессивных планов Запада. История и нынешняя ситуация не оставляют сомнений в том, что план действий по захвату этих ресурсов посредством предательства местных элит и раздела России всегда был на повестке...
4 декабря 2019
Талыши – политический фактор для баланса сил и интересов на Кавказе
В Азербайджан е на днях завершилась всеобщая перепись населения. Во время подсчет а населения проводился и подсчет численности народов, проживающих в этой стране. По информации, полученной нами из ряда районов Азербайджана, где талыши составляют бесспорное большинство населения, сотрудники...
9 октября 2019