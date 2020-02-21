Территориальные споры всегда были востребованным инструментом для решения региональных политических вопросов и даже для устранения держав. Одной из ключевых региональных проблем, ознаменовавших процессы по развалу СССР, бесспорно, является начало армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Этот же конфликт является ключевым в решении важных стратегических задач как для России с Ираном, так и для Турции и Запада. Именно так и не без учета интересов крупных мировых игроков возможно решение этого болезненного вопроса для армян и азербайджанцев. И конечно, к месту будет вспомнить слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявлял в своих выступлениях, что стремится к такому урегулированию, которое удовлетворит не только армянскую сторону, но и Азербайджан. Он заявил об этом также во время недавних мюнхенских дебатов с Ильхамом Алиевым, давших новую пищу для СМИ в обеих странах. Впервые, когда Никол Пашинян сделал такое заявление, ситуация стала выглядеть более оптимистично, чем сейчас. Это была вполне разумная позиция, но последующие высказывания премьер-министра Никола Пашиняна «Арцах — это Армения, и точка» и президента Ильхама Алиева «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!» конечно же, не соответствовали такому урегулированию, которое бы устроило обе стороны. Высказывания обоих лидеров тогда ничего не дали, кроме кратковременного пропагандистского эффекта, рассчитанного на внутреннюю аудиторию, а наоборот, это послужило только затягиванию и без того загнанного в тупик переговорного процесса. Мюнхенские дебаты Алиева и Пашиняна также ни на йоту не приблизили к урегулированию конфликта, да и не могли бы привести. Не для этого они были организованы. Эти дебаты были своего рода продолжением истории с обоюдными вышеупомянутыми популистскими высказываниями, которые отдаляют стороны от приемлемых позиций.

Иван Шилов ИА REGNUM

И все же в конце января сего года, три дня с 28 по 30 число, в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении обсуждали выполнение соглашений и предложений, инициированных в 2019 году. Переговоры шли долго, более 10 часов. В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ также было сказано, что в процессе дискуссий были затронуты возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, комментируя Женевскую встречу глав МИД Азербайджана и Армении заявил, что поддерживает конструктивные переговоры и надеется на продолжение переговоров по Карабаху. Ранее посольство США уже заявляло, что США остаются привержены содействию мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта. Вместе с тем и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями «Международной федерации журналистов» в Анкаре коснулся вопроса Нагорно-Карабахского урегулирования. «Мы прикладываем усилия для того, чтобы найти решение в Карабахе. Если Россия использует свое влияние, то мы решим этот вопрос», — сказал он. Мевлют Чавушоглу также добавил, что Турция придаст важность вопросу Нагорно-Карабахского урегулирования в 2020 году. Запомните эти слова главного дипломата Турции!

Как видим, в самом начале года были даны сигналы на поддержание мира и продолжение переговоров. Отвлекающие ли это сигналы, имитация это или нет, мы увидим в течение 2020 года. Мир в регионе все же под большим вопросом. Ведь ситуация в Сирии, вокруг Идлиба, только отдалила Россию и Турцию друг от друга и в карабахском вопросе.

Очевидно, что Турция всегда стремилась использовать Нагорно-Карабахский конфликт для решения своих политических вопросов с Россией, поглядывая также на реакцию Ирана. Процессы вокруг Нагорно-Карабахской проблемы и в прошедшем 2019 году то активизировались, то ослабевали, но никаких результатов и сдвижек не было. Время идет, а традиционные стратегические противники России и Ирана используют это для постепенной реализации своих военно-политических, идеологических и экономических проектов в Закавказье, чем и мешают объединению суверенных государств бывшего СССР в едином Евразийском союзе. Политический, экономический и военный союз государств Евразии, несомненно, послужил бы благосостоянию народов, населяющих эти страны, гарантировал бы им мир и процветание на долгие годы и защитил бы их от неоимпериализма. Можно полагать, что если одним из сигналов начала развала СССР являлся Нагорно-Карабахский конфликт, то воссоединение независимых государств в едином союзном пространстве также может начаться с успешного решения этой важнейшей проблемы региона, которое послужит толчком к решению и других похожих проблем.

ИА REGNUM Долина Аракса. Иранское приграничье

Нагорно-Карабахская проблема, действительно, очень сложная, учитывая то, что вопрос уже давно выведен на международную арену и больше не является делом только двух противоборствующих стран, и уж тем более не является внутренним делом Азербайджана, чему способствовал в большей степени и сам Баку. Да и в советское время этот конфликт не считался внутренним вопросом Азербайджана, и даже не считался делом только двух противоборствующих республик. Определение статуса Нагорного Карабаха относилось к юрисдикции СССР. Нагорный Карабах, как часть исторической области Арран, сотни лет входил в состав Ирана, а с 19-го века уже входил в состав Российской Империи. На этих территориях тогда уже не было ни государства под названием Армения, ни тем более государства под названием Азербайджан. Поэтому и окончательное разрешение этой сложной проблемы невозможно без учета стратегических интересов России и Ирана. В обратном случае это может привести к дисбалансу в регионе с проникновением в Закавказье стратегических противников этих двух союзных держав, что, конечно же, будет угрожать безопасности и целостности этих стран. Поэтому урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта должно удовлетворить не только Армению и Азербайджан, но и Россию с Ираном. Именно эти два государства исторически и в первую очередь имеют право на культурное и политическое пребывание в регионе. Так как не только Нагорный Карабах, но и все Закавказье сотни лет входило в состав именно этих двух империй, которые разрешили между собой территориальные споры еще в 19-м веке и больше к этому не возвращались.

События, потрясшие Российскую Империю под конец Первой мировой войны снова, на короткое время, привели к дисбалансу в Закавказье. И Россия, и Иран в те годы были сильно ослаблены и подвергнуты агрессии извне, что дало возможность вторжению турецких и германских войск в закавказские губернии Российской Империи в 1918 году. Напомним, что турецкие войска тогда вторглись и в Иран, в иранскую провинцию Азербайджан, что обернулось восстанием местного населения, которое создало ополчение во главе с Шейхом Мохаммадом Хиябани. Он в итоге был арестован и выслан в Турцию. Что касается Закавказья, то нынешние территории Грузии, куда вошли немецкие войска, и территории нынешней Азербайджанской Республики, куда вошли турки, на то время все еще входили в состав Российской Империи. Азербайджан в Закавказье, также как и Азербайджан в Иране на самом деле был оккупирован турецкой армией. Турецкие войска, а именно 5-ю дивизию, в Закавказье для прикрытия именовали «Кавказской исламской армией», в состав которой включили и местное ополчение, и добровольцев из Дагестана. После Баку части этих войск двинулись на Дагестан. Подобная практика турками используется и сейчас в Сирии и Ливии. К слову сказать, Азербайджан тогда так и не был признан османским правительством как независимая республика, так как это сателлитское образование планировалось присоединить к Османской Империи как часть великого Турана, чего в своих сообщениях в центр не скрывал и командующий турецкими войсками в Закавказье генерал Нури-паша. Частью Великого Турана должна была стать тогда и Средняя Азия. Интересен тот факт, что именно турки, выкраивая вассальные территории, способствовали созданию и признанию со стороны первой Азербайджанской Республики, Армении как государства на территории Иреванской губернии со столицей в Ереване в соответствии с Батумскими соглашениями 1918 года. Это те самые территории, которые Ильхам Алиев собирался когда-нибудь отобрать у армян обратно. Турки тогда давили на новоиспеченное, но пока еще не посаженное в Баку азербайджанское правительство, добившись от них, взамен на помощь, признания армянского государства в Закавказье. Этот факт в Баку старательно вуалируется и оправдывается, так как является черным пятном в пропагандистском мифе турецко-азербайджанского братства. На самом же деле, Османская империя фактически спихнула на мусульман Закавказья свои проблемы с армянами и успешно сыграла на этом конфликте, прибрав к рукам богатый нефтью Баку в 1918 году. Помимо этого, по этим же соглашениям Османская Турция присоединяла к себе Нахичевань. Об этом в Баку тоже стараются не вспоминать. Таким образом, турки недвусмысленно указали правительству так и не непризнанной ими первой Азербайджанской Республики на место марионетки, с чем последние смирились.

Итак, выход России из Первой Мировой войны привел к масштабному наступлению турок и их немецких союзников на Северный Кавказ, в Закавказье и Иран. При этом турки, несмотря на протесты шахского Ирана, настояли на том, чтобы подконтрольные им территории Аррана, Ширвана и Северного Талыша назвали Азербайджаном по одноименной иранской провинции, в которую турки также вторглись. Для них это было важно с той точки зрения, что планировалось аннексировать и эту иранскую провинцию.

Мехмед VI, последний султан Османской империи, покидает Стамбул, 1922

Добившись своей цели в созданном ими в Закавказье новом Азербайджане, который сейчас называют «северным», турки начали вывозить из страны нефть и все необходимое для ведения войны на фронтах Первой мировой. В новом кавказском Азербайджане со стороны турок начался открытый грабеж страны и террор против тех, кто сопротивлялся их политике. После капитуляции Османской Империи в Первой мировой войне, Баку в 1919 году уже переходит под контроль англичан, которые хоть и считали определенное время эти территории российскими, но все же первыми и признали правительство молодой республики для узаконивания добычи нефти в этой стране. Это состояние длится до подхода 11-й Красной армии и перехода власти в Азербайджане в руки большевиков в 1920 году.

После развала СССР Турция на волне разразившегося в конце 20-го века Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта уже во второй раз вторгается в Азербайджан, но уже — идеологически и политически. Иран к тому времени также был ослаблен изнурительной ирано-иракской войной и учитывал интересы России в регионе, считая, что российское государство все же сможет предотвратить последствия развала СССР. Поэтому иранцы не стремились мешать России, а поначалу выступали всего лишь в роли посредника между конфликтующими сторонами. Политику Ирана, который чуть позже активизировал контакты с Баку и даже оказывал помощь Азербайджану, еще следует детально разобрать. Ведь иранцы тогда, также как и Россия, поддержали приход к власти Гейдара Алиева, который обещал пресечь любую деятельность против Ирана и стать надежным союзником исламской республики. Эти факты власти Азербайджана также не любят разглашать, так как это мешает антииранской политике и пропаганде в стране, ведомой в основном под патронажем Турции и Израиля. После обретения Азербайджаном независимости Турция идеологически вторглась также и в Иран, разжигая сепаратистский пантюркизм. Азербайджанские власти в этом идеологическом вторжении играли не последнюю роль. Спустя годы стало ясно, что Россия и Иран допустили ряд грубых ошибок в Азербайджане и были обмануты, что и привело к повторному появлению и укреплению турок, англичан, американцев, израильтян и других игроков в Баку. Армянское же руководство, проявив дальновидность, сделало тогда стратегически верный выбор, не смотря ни на что. Как итог, Россия и Иран стали стратегическими партнерами для Армении на долгие годы. Россия вообще стала военным союзником Армении. А Азербайджанское руководство, наоборот, политически существенно отдалилось от этих двух мощнейших стран региона, которые действительно имели и имеют большие возможности в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта таким образом, чтобы Азербайджан не остался бы в проигрыше. Но для нахичеванского клана во главе с «архитектором современного Азербайджана» Гейдаром Алиевым, стремящегося к власти во что бы то ни стало, карабахская проблема никогда не была на первом месте.

Sputnik Mania Нагорный Карабах

История повторяется, ведь как только в регионе ослабли Россия и Иран, Турция и Запад, используя армяно-азербайджанский конфликт, сразу же начали свое политическое, военное, экономическое и культурное вторжение. Так было и в начале 20-го века, и в конце! Как в начале, так и в конце прошлого столетия Азербайджан не перестал быть ресурсным придатком Турции и Запада. Если в советское время индустриально развитая Азербайджанская ССР экспортировала станки в более чем 60 стран мира, то сегодня, по данным Государственного таможенного комитета республики, более 90% экспорта составляют нефть и газ, и 3% — это плодоовощная продукция, а положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-ноябре 2019 года уже сократилось на 22,4%. Если в начале 20-го века страну начали грабить открыто, то после развала СССР все происходит более цивилизованными методами, а политические и экономические выгодоприобретатели все те же, но на сей раз к ним присоединился и Израиль. К примеру, 40% потребностей Израиля в нефти обеспечивает по хорошим ценам Азербайджан. «Азербайджан является стратегическим партнером Израиля. Мы тесно взаимодействуем с Азербайджаном в сфере безопасности», — недавно заявил посол Израиля в Азербайджане, Джордж Дик. С другой стороны, из Баку на торжественных мероприятиях рупоры азербайджанских властей заявляют, что «не Армения, а именно Азербайджан является единственным союзником России на Кавказе». У азербайджанцев есть хорошая поговорка «если нет стыда, то и станцевать ничего не стоит». Перефразируя эти слова можно сказать «если нет стыда, то станцевать можно что угодно и перед кем угодно». Чем сейчас и занимаются власти в Баку. Но долго так продолжаться не может, и окончательный выбор все же надо будет сделать.

Как мы и прогнозировали, к большому сожалению Алиевых, отношения России с Турцией не могут оставаться такими надежными, как с тем же Ираном. Усиленное лоббирование турецких интересов в России, что было на руку и нынешним властям в Азербайджане, спотыкается о противостояние в сирийском Идлибе. Да и не только там. Россия и Турция стоят на противоположных позициях не только в Сирии, но и в Ливии, и в Крыму, и в Закавказье, и на Балканах, и в Средней Азии. По меньшей мере шесть точек противостояния на международной арене вовсе не делают эти две страны союзниками. Мы еще не говорим о деятельности турецкой агентуры в мусульманских и тюркских республиках Российской Федерации.

После начала кинжальных операций сирийской армии в Идлибе при поддержке России и Ирана, глава турецкого государства совершает визит на Украину и еще раз подтверждает свою антироссийскую позицию. Реджеп Тайип Эрдоган проводит пресс-конференцию в аэропорту имени Ататюрка перед вылетом на Украину, заявив, что в Киеве, как всегда, самой главной темой для обсуждения будет ситуация с крымскими татарами и крымский вопрос. «Мы не признаём и не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются крымские татары. Мы очень внимательно следим за состоянием и трудностями крымских тюрок. Мы часто обсуждаем эти вопросы с лидерами Крыма и украинскими властями. Ситуация наших братьев в Крыму, как всегда, занимает первое место в повестке для нашей встречи в Киеве», — сказал он. И тут не было бы лишним напомнить тем, кто очень переживает за крымских татар, тот факт, что крымско-татарский язык стал государственным в Республике Крым именно после возвращения в состав Российской Федерации. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Эрдоган заявляет: «Наша двусторонняя встреча была плодотворной во всех этих областях, таких как политическая, военная и культурная. Мы разделяем взгляды на укрепление взаимного сотрудничества в области безопасности. Мы также внимательно следим за состоянием крымских татар». О Крыме он сказал: «Я еще раз подчёркиваю, что мы, как Турция, не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы надеемся, что ситуация на востоке страны, вопрос территориальной целостности Украины будут решены как можно скорее. Мы будем продолжать вносить свой вклад». То есть Турция будет вносить свой вклад в потерю Россией Крыма.

President.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. 3 февраля 2020 года, Киев

Эрдоган ведет себя достаточно агрессивно и хочет показать свою решительность и дерзость в отношениях с Россией, требует возвращения сирийских войск в Идлибе на исходные позиции. «Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима Башара Асада», — сказал Эрдоган, выступая в парламенте страны. Кроме этого, Эрдоган в другом выступлении отметил, что Турция и США солидарны по ситуации в Идлибе, «и это может проявиться в любой момент и в любой форме». По словам турецкого лидера, Анкара задействует все необходимые рычаги, если начнет операцию в Идлибе. Наглости турецкому лидеру, конечно, не занимать. Ведь требовать у Сирии выводить свои войска со своих же территорий, это то же самое, что потребовать от России вывести войска из Чечни в самый разгар контртеррористической операции по восстановлению конституционного порядка или потребовать у своего генералитета немедленно вывести турецкие войска с территорий, населенных курдами, где на тот момент шли бои с боевиками РПК. Мы не раз говорили о гипертрофированной, клинической несправедливости турецких лидеров, которые ничего, кроме воплощения только своих планов и желаний, не принимают. Подобное мышление передалось и большей части протурецки и пантюркистски настроенных масс: «только мы, только наши интересы, никто кроме нас, будет так, как мы хотим, а если не подчинитесь, уничтожим, сломаем, выгоним». Видимо, для них не закончилась эпоха средневековья.

В Ливии президент Турции уже открыто обвиняет министра обороны России Сергея Шойгу, главу Генштаба Вооруженных Сил России Владимира Герасимова и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии. Об этом сообщал турецкий телеканал NTV. «В настоящее время Россия руководит войной в Ливии на самом высоком уровне», — сказал он.

И соответственно с происходящим, вполне естественно нужно воспринимать то, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции заявил, что Анкара верна своему союзническому долгу, как член НАТО, и готова участвовать в любой военной операции Североатлантического блока против России. Он также призвал НАТО обратить внимание на тот факт, что, помимо сдерживания России на восточных границах Европы, необходимо также поддерживать Турцию в аналогичных усилиях, сообщает телеканал CNN Türk. Мевлют Чавушоглу также отметил, что для поддержания стабильности необходимо усиление войск Североатлантического союза и размещение дополнительного оружия на территории Турции. Маски сорваны, господа!

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Средняя Азия также является важнейшей ареной действий для турок, которые продвигают свои интересы. Совет Сотрудничества тюркоязычных государств, созданный в Нахичевани (Азербайджан) в 2009 году, включает, помимо Турции и Азербайджана, еще и Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Туркменистан же является потенциальным членом этой организации, где протурецкое влияние постоянно усиливается. Между Турцией и Туркменистаном существует сильный миграционный поток.

Турция делала, делает и будет делать все, для того чтобы максимально ослабить позиции России во всех регионах, куда она проникает, и основной упор делается естественно на страны СНГ. И более всего турки в этом преуспели в Азербайджане, ключевой стране прикаспийского и кавказского региона.

Всех подобных проблем нет в отношениях с Ираном. У России и Ирана общие враги в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане, Средней Азии, Закавказье и даже в Латинской Америке. Президент России Владимир Путин, принимая недавно нового иранского посла, заверил, что Москва будет укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом. Это значит, что Россия и Иран усилят взаимодействие против тех сил, которые поддерживает Турция на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Давно уже пора ликвидировать этот гнойный нарыв, скопище террористических сил, поддерживаемых Турцией, которая превратила «Идлибский террористический корпус» в инструмент шантажа, угрозы и политического торга против России, Ирана и Сирии.

В Турции, по всей видимости, не ожидали такого удара в Идлибе, ведь Россия была связана с этой страной торговлей, туризмом, политическим взаимодействием по Черноморскому региону, по Балканам, Ближнему Востоку. Россия поставила в Турцию комплексы С-400 и начала строить АЭС «Аккую». Можно еще перечислить действующие и перспективные проекты. Как пишет турецкое издание Yeni Şafak, «все каналы связи между Анкарой и Москвой — военные, по линии разведки, между министрами, руководителями государств, соответствующими институтами, организациями — были полностью открыты. К тому же была связь с руководством разведки Дамаска, основы которой были заложены Россией». И вот большое количество зарубежных экспертов задаются вопросом, почему Россия дала старт операциям в Идлибе? Есть разные предположения, но мы думаем, что вся та паутина отношений, выстроенная турецким пауком в целях усыпления бдительности России и выигрыша времени для завершения подготовительного этапа антироссийских проектов на южных границах российского государства, рано или поздно должна была быть разорвана. И нельзя забывать о роли иранцев и их категоричном желании положить конец присутствию в союзной для них Сирии явных врагов Исламской Республики Иран. Иранцы, потерявшие такого дорогого для них генерала Касема Сулеймани, вписавшего свое имя золотыми буквами в современный иранский эпос, не остановятся, пока не похоронят последнего террориста. В этом вопросе торга нет и не будет, и это всего лишь вопрос времени. Инструмент шантажа и османско-пантюркистского проекта должен был быть уничтожен и выбит из рук Турции. В данном случае Россия и Иран однозначно четко показали свои союзнические позиции по очищению Сирии от террористов, и эти отношения будут углубляться и должны углубляться в военно-технической сфере. Иран также поддерживает предложенный Россией механизм коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол ИРИ в Москве Мехди Санаи.

Януарий Суходольский. Штурм Очакова 6 декабря 1788 года. 1853

Снова возвращаясь к истории, обозначим и то, что противостояние Ирана и России против Турции имеет глубокие корни. Иран и Османская Империя периодически воевали друг с другом чуть более 300 лет. А русско-турецкие войны в общем счете охватывают период длительностью в 351 год, начиная аж со времен Ивана Грозного. Эти многочисленные войны Ирана и России с Османской Турцией указывают на то, что интересы этих государств были радикально несовместимы в ряде регионов. И эти интересы никуда не делись. Они остаются и сегодня по всем тем направлениям, о которых идет речь. Турция, как отмечалось, имеет несколько направлений политической активности, и одним из самых главных является Закавказье и далее — Средняя Азия, как и в начале 20-го века. Но для того чтобы уверенно действовать в Средней Азии, надо бы иметь надежный тыл в Азербайджане.

И вот, возвращаясь в Закавказье, к нашей главной теме, заметим, что ни для кого не секрет, что Турция играет на Нагорно-Карабахском поле так, чтобы выкинуть из региона и Россию, и Иран. В этом заинтересован и Израиль. При этом для этих стран на самом деле не принципиально, у какой стороны останется Нагорный Карабах. Если Азербайджан установит контроль над Нагорным Карабахом, то это будет декларироваться как победа Азербайджана при помощи братской Турции и близкого союзника — Израиля, супротив планов России и Ирана, а если же конфликт разрешиться окончательной победой армянской стороны, то в этом снова будут обвинены Россия и Иран. Азербайджан в любом случае, в соответствии с генеральным планом, должен объединиться в союз с Турцией и уйти под НАТО, что естественно еще больше укрепит позиции Израиля в регионе, который стоит в этом раскладе особняком, отстаивая свои интересы в сфере добычи энергоносителей и в сфере безопасности. Тут уже не стоит отвлекаться на демонстрируемые противоречия Турции и Израиля. По сей день в Азербайджане они друг другу не мешали. У каждой страны свои проекты. И Израиль не прочь сесть на еще один маршрут китайского «Шелкового пути».

Таким образом, им неважно, как контролировать Азербайджан: с Нагорным Карабахом или без. Важно установить окончательный контроль над ключевой страной Закавказья, которая станет естественным продолжением антироссийской Грузии на пути НАТО на Каспийское море. Тогда и судьба российской базы в Армении будет под большим вопросом. Тут нельзя сбрасывать со счетов, как повод, появление в регионе войск НАТО и осевший на дно воинствующий ваххабизм. На стороне террористических организаций, деятельность которых запрещена в России, воевало от 2 до 3 тысяч выходцев из Азербайджана. Часть из них уже вернулась в свою страну, они снова осели в населенных пунктах и очень враждебно настроены по отношению к местным властям. Число их в Азербайджане растет, и это без учета выходцев из других стран, которые обязательно будут переброшены к ним на помощь в случае чего. Эта реальная угроза, также может быть использована и связана с Нагорно-Карабахским конфликтом.

Успешные действия сирийских правительственных войск в Идлибе могут толкнуть турок на провоцирование напряжённости в Нагорном Карабахе. Скорее всего план уже подготовлен. Части поддерживаемой Турцией террористической орды из Сирии всегда могут быть переброшены в разные регионы, о чем говорит и опыт Ливии. Эрдоган все же может кинуть Азербайджан в пекло своего политического размена. Вспомним четырехдневную апрельскую войну 2016 года в Нагорном Карабахе, которая последовала после осложнения отношений Турции и России в связи со сбитым российским самолетом. Турции во чтобы то ни стало надо было посадить Россию за стол переговоров, для того чтобы выиграть еще время для продолжения своей кавказской политики. Ведь османско-пантюркистский проект «Великий Туран», который должен был обеспечить еще один китайский «Шелковый путь» в обход и в ущерб России, был под угрозой. США в свою очередь, также противящиеся этому проекту уже в соответствии со своими интересами, будут подливать масла в огонь, подталкивая турок к эскалации войны и на Кавказе.

Securityconference.org Панельная дискуссия о Нагорном Карабахе на Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2020 года

Нам могут возразить, что Азербайджан стал страной председателем Движения Неприсоединения. Еще не было такого, чтобы страна, возглавившая эту организацию, начинала боевые действия. Но вот почти во всех странах, возглавивших это движение, начинались серьезные волнения, менялась власть и даже был случай распада страны, когда председателем этой организации была Югославия. К концу срока председательствования Югославии началась война между бывшими югославскими республиками. Что касается войны в Карабахе, то, конечно же, Ильхам Алиев при любом удобном моменте, если будет уверен в успешном исходе, снова может ударить. Проведения военной операции, как в апреле 2016 года, нельзя исключать, наоборот эта операция вырисовывается в связи с напряженной ситуацией в Сирии. Азербайджанская армия технически хорошо оснащена, и это нельзя сбрасывать со счетов. Успешная война в Карабахе помогла бы туркам не только в Сирии. Глава турецкого государства собирается лететь в Баку, и о чем они будут говорить — остается только догадываться. Выполнит ли Ильхам Алиев политический заказ Эрдогана и чем это обернется для него, если не выполнит — тоже большой вопрос. Так что президенту Ильхаму Алиеву, хочет он того или нет, надо бы делать выбор, которого он очень не хочет делать.

И возможно, что внеочередные выборы в парламент и кадровые перестановки, которые делались в связи с возможной подготовкой передачи власти супруге азербайджанского президента, первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой, рассчитаны именно на то, чтобы подстраховать ситуацию. Это даст Баку время для принятия такого решения, которое позволит им увернуться от того, чтобы делать какой-то выбор. Действующие азербайджанские власти всегда избегали делать открытый и окончательный политический выбор, подыгрывая противникам России и Ирана, и избегали конфронтации в Нагорном Карабахе. Поэтому Ильхам Алиев будет очень стараться и дальше замораживать ситуацию в Нагорном Карабахе, если ему не будут предоставлены весомые аргументы в пользу начала войны. Возможные политические изменения говорят о том, что и этот год они, скорее всего, хотят провести спокойно и будут стараться для этого изо всех сил. Но что будет, если это им не удастся? К этой ситуации следует быть готовыми и не допустить появления в регионе миротворческих сил НАТО.

Для армян же, в принципе, это вопрос решенный. Армяне даже окружающие Нагорный Карабах семь подконтрольных им районов не желают освобождать. Армяне могут ждать сколь угодно, и, вопреки бытующему мнению, время не работает против них.

Все просто, сегодня Азербайджан не может предложить Армении в экономическом плане ничего такого, что повлекло бы отказ армян от независимости Нагорного Карабаха. Требования президента Ильхама Алиева, озвученные в Мюнхене, для армян — пустой звук. Да и все нефтегазовые проекты уже обошли Армению. И сами армяне ради экономического проекта не откажутся от национальной идеи. Азербайджанцы на месте армян поступали бы точно также. В связи с этим давайте еще раз рассмотрим суть обсуждаемых предложений из Баку.

Securityconference.org Выступление Ильхама Алиева на панельной дискуссии о Нагорном Карабахе. Мюнхенская конференция по безопасности, 15 февраля 2020 года

Азербайджан предлагает Армении освободить для начала пять оккупированных районов взамен на открытие коммуникаций, экономических проектов и т. п., что, конечно же, не может считаться равноценным обменом. Во-первых, Армения вовсе не в изоляции. Республика ведет торговлю через Иран, Турцию, Грузию. Границы с Турцией на самом деле закрыты только на бумаге. Во-вторых, сами азербайджанцы от этих труб, нефти и газа реально лучше не зажили. Уровень минимальной и средней зарплаты в Армении — выше, чем в Азербайджане. Азербайджанцы массово мигрируют из своей страны в Россию, США, Европу и Турцию. Армянская сторона обо всем этом хорошо знает и использует эти факты для контрпропаганды. В третьих, немаловажен тот факт, что Армения все же смогла закрепить за собой имидж демократичной страны, где, в сравнении с Азербайджаном, проводятся нормальные выборы. Поэтому напрашивается вопрос, разве армяне Нагорного Карабаха согласятся жить под авторитарным правлением Алиевской династии? В четвертых, власти в Азербайджане игнорируют справедливые требования автономии того же талышского народа. Армяне видят и говорят о том, что в этой стране нет демократии и права других автохтонных народов попираются. Они говорят об этом всему цивилизованному миру. Возможно, это было одной из причин разыгрывания спектакля внеочередных «свободных» выборов в Азербайджане с аннулированием результатов по нескольким выборным округам. По отзывам местных азербайджанских экспертов и наблюдателей, более позорного зрелища еще в истории страны не наблюдалось. Очевидно, те, кому было дано поручение по созданию иллюзии демократических выборов, провалили дело. Фальсификации были тотальными и грубыми. Тот оптимизм, с которым даже представители талышского народа подключились к выборам, был просто растоптан. Абсурдно то, что из Астаринского района Азербайджана, где 90% населения составляют талыши, депутатом избирается не талыш по национальности Халид Багиров, а преданный функционер действующих властей, выходец из Нахичевани Зияфет Аскеров, который был и наверняка снова будет заместителем спикера парламента. Ничего, по сути, после выборов в парламенте не изменилось.

Перед выборами председатель одной из оппозиционных партий «Республиканская Альтернатива» Ильгар Мамедов даже выступил и сказал, что на выборы надо идти для того, чтобы дать властям шанс на международной арене выглядеть руководством, которое может провести действительно демократические выборы. В парламент прошел всего лишь один кандидат от этой партии. Как видим, власти не оценили предложение Ильгара Мамедова, и так выглядящего слишком уж сникшим и ручным после тюремного заключения.

И вот в таком безобразном обличье сегодня Азербайджан предлагает армянам Нагорного Карабаха статус автономной республики с самыми широкими полномочиями. И этот статус Азербайджан предлагал армянам еще в начале конфликта. Почему Азербайджан снова предлагает этот статус, тогда как в войне победу одержали армяне? То есть, в соответствии с видением Баку, карабахские армяне должны вернуть Азербайджану подконтрольные им территории вокруг Нагорного Карабаха, распустить вооруженные силы и сдаться на милость Алиевым взамен на то, что они снова останутся в составе Азербайджана с чуть большим статусом, чем было до войны? В Азербайджане власти либо не понимают абсурдность своих предложений, либо просто бесконечно тянут время для разграбления национальных богатств и логического завершения пантюркистского проекта — объединения Азербайджана с Турцией в едином союзном государстве.

Securityconference.org Выступление Никола Пашиняна на панельной дискуссии о Нагорном Карабахе. Мюнхенская конференция по безопасности, 15 февраля 2020 года

Кстати, как мы ранее отмечали, Турция и Израиль очень хорошо использовали затягивание конфликта для глубокого проникновения в азербайджанскую армию посредством обучения офицеров, сержантов и бойцов спецназа. Этот конфликт также использовали для роста антироссийских и антииранских настроений. По Нагорному Карабаху как политической карте есть несколько сценариев, которые будут воплощаться в жизнь в зависимости от ситуации. Тут опять-таки нельзя забывать и то, что в любом случае Россию и Иран они планируют выбросить из региона, при этом все три страны Закавказья должны уйти под контроль Запада и НАТО. Чтобы предотвратить это, Россия должна готовить запасной политический плацдарм и решать Нагорно-Карабахский вопрос совместно с талышским вопросом, при этом российские базы должны быть как в самом Нагорном Карабахе, так и в Азербайджане, к примеру, на границе с Ираном, если страна все же когда-то станет членом ОДКБ. Мы уже говорили о том, что Нагорно-Карабахский вопрос должен решаться в связке с талышской проблемой. В Азербайджане, кроме проблем с армянами, есть и большие проблемы с талышским народом, как бы там это ни отрицали. Какой статус в Баку предлагают армянам Нагорного Карабаха сейчас, то не меньший статус должен был бы быть предложен талышам.

Интересно то, что недавно на проправительственном сайте haqqin. az, являющимся рупором Алиевской политической машины, вышла статья под названием «Чем гагаузы не пример для карабахских армян?», где обрисовываются все прелести автономной Гагаузии в составе Республики Молдова. «Статус автономии предоставил гагаузскому населению все механизмы и возможности для политического, социально-экономического и культурного развития, не нарушая при этом территориальной целостности Республики Молдова», — приводятся слова депутата парламента Молдовы от автономной Гагаузии Федора Гагауза. «Гагаузия — одна из эффективных моделей формирования автономии. В гагаузской автономии заложены все необходимые инструменты самостоятельности. Компромисс и взаимоприемлемый мир между Гагаузией и Молдовой был достигнут благодаря переговорам при посредничестве ОБСЕ, России и Турции. Особую роль в достижении мира сыграл тогдашний президент Турции Сулейман Демирель, который отстаивал позицию гагаузов на право автономии», — отметил этот депутат.

Как видим, Азербайджан не считает автономную Гагаузию, где проживает чуть более 100 тысяч гагаузов, сепаратистским образованием, но когда талыши требуют восстановления и предоставления талышам статуса автономной республики, — это в Баку считается сепаратизмом, а активистов, выступающих в защиту этих требований, преследуют. Ни в отношении Нахичеванской Автономной Республики, ни в отношении предложенной армянам «Нагорно-Карабахской Автономной Республики» не используется термин «сепаратизм». Это касается только талышей, которые борются за такой же статус на исконно, издревле насиженных своих землях.

Таким образом, если азербайджанские власти на самом деле искренни, то должны восстановить статус автономной республики, прежде всего, для талышей, в пятнадцать раз превосходящих по числу и карабахских армян, и гагаузов в Молдавии. Тем самым они покажут, что готовы защищать права всех народов, населяющих Азербайджан, и что это на самом деле государство, идущее на компромисс. Вот после этого уже можно говорить армянам Нагорного Карабаха, что они будут пользоваться такими же правами, как и остальные азербайджанцы, как это делал в Мюнхене Ильхам Алиев. И вот тут мы задаем вопрос азербайджанскому правительству. Чем Республика Молдова не пример для Азербайджана? Что касается вопроса «Чем гагаузы не пример для карабахских армян?», то ответ на него таков.

Adam Jones Музей павших воинов в Степанакерте

В Азербайджане должны понимать, что в нынешней ситуации армяне никогда не согласятся на статус автономной республики, на этот статус были бы согласны талыши, не враждующие с азербайджанским населением и компактно проживающие в ряде районов юга-востока страны. Но с Нагорным Карабахом ситуация несколько иная. Тут все намного сложнее. Ведь война закончилась даже не в ничью, а поражением Азербайджана с потерей еще семи районов вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанские власти же требуют невиданных уступок от победителя для проигравшей стороны: освобождайте сам Нагорный Карабах и взятые под контроль семь районов и соглашайтесь на статус автономной республики в составе Азербайджана. Для Армении это явно капитуляция. В истории войн еще не было такого, чтобы капитулировала победившая в войне страна. Это абсурд. Конечно, было бы лучше решить конфликт так, чтобы ни одна сторона не чувствовала себя проигравшей по итогам переговоров. И в связи с этим мы вспоминаем еще одну статью, опубликованную на том же haqqin. az в 2013 году. Автором аналитического материала является сам главный редактор Эйнулла Фатуллаев, который не без ведома верхов подбрасывает очень интересную тему для размышления. Статья вышла в 2013 году под названием «Азербайджан и Карабах создают конфедерацию?». В этой статье он приводит тот факт, что Нахичеванская Автономная Республика, получившая статус автономного государства в 2009 году, получила и отдельную общевойсковую армию, которая была создана на базе 5-го армейского корпуса ВС Азербайджана, дислоцировавшегося там же. Таким образом, по его словам, повысился государственный статус Нахичевани — форпоста нынешней азербайджанской элиты, «что тоже может быть рассчитано с вероятными планами на долгосрочную перспективу», так как трудно предположить дальнейшее развитие внутриполитической ситуации. «Первый шаг был сделан в 2009 году, когда во время конституционной реформы Нахичевань получил статус государства — автономного государства, второй шаг — создание своей армии… Остается сделать третий — признать независимость и подписать конфедеративный договор. Тем более что Нахичевань уже делегировал прерогативу военной координации Баку — как и полагается в конфедерации. То есть фактически государственный статус Нахичевани, конечно, чисто формально, но все-таки приравнен к сегодняшнему де-факто независимому статусу Нагорного Карабаха», — пишет автор статьи. По словам автора, все это делается для того, чтобы признать в итоге независимость Нагорного Карабаха и затем создать конфедерацию без права сецессии. «И вот России крайне необходимо вовлечь Азербайджан в процесс евразийской интеграции — если Азербайджан войдет в новый Союз, то и судьба Грузии будет предрешена. Единственным препятствием на пути глобального плана Путина остается карабахский конфликт», — совершенно верно, на наш взгляд, отмечает Эйнулла Фатуллаев. Далее он пишет, что «Путин может убедить Саргсяна согласиться с идеей конфедеративного Азербайджана. То есть, грубо говоря, Азербайджан признает независимость Карабахской Республики и Нахичеванской Республики, которые вместе с Азербайджанской Республикой образуют конфедеративное государство». По мнению автора статьи, Карабах останется лишь на картах мира в составе Азербайджана, в принципе то, что и нужно Азербайджану, ибо всем ясно, что азербайджанцы в ближайшие 50−100 лет не смогут изменить демографию Карабаха. То есть речь может идти о создании ассиметричной конфедерации без права не сецессию, то есть выхода из состава конфедерации. А «абракадабра» со статусом Нахичевани делается для того, чтобы статус Азербайджана не принижался до уровня уже признанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Мы не будем и далее углубляться в этот материал, но напомним все-таки, что представители Нагорного Карабаха уже выступали как третья сторона конфликта и ставили подписи под Бишкекским мирным соглашением в 1994 году. Предшествовало же этому признание НКР, как стороны, главой азербайджанского государства, самим Гейдаром Алиевым.

Заместителем министра иностранных дел Армении Шаваршем Кочаряном был приведен и продемонстрирован документ № 171 от 3 сентября 1993 года за подписью Гейдара Алиева, где он просит именно карабахскую сторону о прекращении огня. В этом документе говорится: «Руководство Азербайджана уполномочивает заместителя председателя Верховного Совета А. Джалилова вести переговоры об организации встречи руководителей Азербайджана и НКР» . Подпись: осуществляющий полномочия президента Азербайджанской Республики, председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики Гейдар Алиев.

DAVID HOLT Памятник погибшему солдату