В Азербайджане ажиотаж и паника. Ситуация ухудшается день ото дня. Но справедливости ради следует отметить, что азербайджанское руководство, конечно же, пытается предпринимать все меры по борьбе с этой пандемией. Они идентичны тем мерам, которые принимаются российским руководством, и даже более жесткие. К примеру, также запрещена деятельность всех торговых объектов и объектов общественного быта, в том числе оказание услуг клиентам в ресторанах, кафе и чайханах, кроме супермаркетов, продуктовых магазинов и аптек, а также за исключением доставки на дом и онлайн-продаж. Услуги в местах отдыха и развлечений также запрещены. Население очень обеспокоено. Дело в том, что медицинская сфера в стране сильно хромает. Если уж в Европе вирус начал распространяться с большой скоростью, то что грозит населению в Азербайджане с низким уровнем здравоохранения, и говорить не хочется.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Что касается талышской зоны, то да, как минимум пять-шесть центров концентрации больных находится в талышской зоне. Азербайджанские власти выбрали талышский регион в качестве главного карантинного центра в стране. Талышское население сильно обеспокоено. Талышский регион самый густонаселённый регион Азербайджана после Бакинского. Это такие районы, как Ленкорань, Астара, Масаллы, Джалилабад, Нефтечала, Лерик. При этом в прибрежных районах высокий уровень влажности. Нам поступила информация, что привезенных из Италии граждан Азербайджана помещали на карантин в Лерикский район, а это горный Талышский район. Эту политику поначалу они объясняли тем, что эти районы близки к Ирану и прибывших из этой страны помещают на карантин. Правда, границы с Ираном уже давно закрыты, что, конечно же, было сделано правильно. И из Ирана больше никто не проникает. Но дело в том, что из других регионов и из других стран также свозят туда, в Талышский регион. Примером этого является и то, что в ночь на 21 марта авиакомпанией AZAL чартерным рейсом из Москвы в Ленкорань было доставлено 48 граждан Азербайджана, которые были размещены на карантин. Также 21 марта AZAL выполнила ещё один чартерный рейс по маршруту Стамбул — Ленкорань для доставки 248 граждан Азербайджана. В ночь на 22 марта авиакомпания AZAL доставила вернувшихся из Турции 165 граждан Азербайджана чартерным рейсом из Нахичевани в Ленкорань. Все они помещены на карантин. Кроме этого, выполнялись рейсы из других городов. Мы отметили только те, о которых открыто пишут в азербайджанской прессе. Рейсы выполнялись каждый день из разных городов. Все больницы Талышского региона заполняются. Если в случае с Москвой еще как-то можно объяснить, что якобы это могли быть жители этого региона, которые работали в России. Но почему самолеты из Стамбула сажают в Ленкорани? Почему возможных больных из Турции высаживают именно в Ленкорани, где ранее такие рейсы не сажали? Почему в Ленкорань свозят возможных носителей вируса аж из Нахичевани. Нахичевань не имеет границ с Азербайджаном, почему бы там не создать карантинный центр для прибывающих туда граждан? За столько лет в эту автономную республику вложены миллиарды. Неужели там нет условий для этого? Мы рассматриваем это однозначно не как акт любви к талышам, а как наглый, бессовестный акт вражды со стороны властей. Это своеобразный геноцид. То есть получается так, что если что-то и происходит, то пусть происходит в Талышском регионе. Вообще следовало бы создавать мобильные медицинские пункты, чтобы больные не свозились только в регион, где проживают в большинстве своем талыши, а ими занимались на местах. Правда, купировать этот вирус только в Талышском регионе им все равно не удалось. Больницы заполняются и в Баку, под карантин берут и гостиницы в других регионах. Но в других регионах концентрация заметно ниже, основной упор делается на Талышский регион, чтобы минимизировать распространение вируса в других регионах.

Foton Fan Мальчик-талыш

Недавно был создан Общественный совет талышей Азербайджана, который обнародовал самые насущные проблемы талышей. И есть ли какие-либо сдвижки по решению культурных и политических проблем, озвучиваемых талышами Азербайджана?

Кто-то может сказать, что вот, видите, в Азербайджане не противились созданию такого талышского общественного совета, в котором собрались уважаемые талыши республики, где они могут обсуждать проблемы своего народа. Да, некоторое время назад было заседание этого совета, и это освещалось на одном из местных сайтов. На собрании были освещены самые элементарные требования относительно культурных прав талышей. Но мы не думаем, что власти пойдут им навстречу. Один шаг назад они расценивают для себя как поражение, потому что талыши будут расценивать это как очередную победу. Талыши увидят, что можно давить дальше и добиваться своего. Власти понимают это и не пойдут ни на какие-то уступки, так как пойдут с требованиями и лезгины, и аварцы, и таты, и цахурцы и др., которые сейчас притихли пока и наблюдают за борьбой талышей. Мы там одни на поле боя. А власти Азербайджана ограничили себе маневр в этом вопросе давно. Проявить цивилизованный подход к таким вопросам они не могут. Тем более сейчас, когда они, используя тему коронавируса, будут ужесточать контроль и давление вообще на население страны.

Кроме того, талышский вопрос уже поднят талышскими активистами и старейшинами на такой уровень, что уже невозможно просто взять и запрещать подобные собрания или создание подобного общественного совета, который не прошел государственную регистрацию и вряд ли пройдет. Власти Азербайджана будут закрывать на это глаза, чтобы вопрос не раздувался еще больше и маргинализировался. Они также будут пытаться возглавить сам процесс и увести его в другое русло. Они это делали уже с верующими массами, через покорное и выполняющее их проекты духовенство. Также они опасаются излишнего давления, ведь сопротивление тоже растет. Наоборот, они будут пытаться минимизировать деятельность совета, а то и мягко контролировать. Все равно никаких требований талышей они не выполнят. Это установка сверху, принятая на ближайшее время политика. За все эти годы для разумеющих людей должно быть очевидным, что без статуса автономной республики народу не выжить, он обречен на медленную ассимиляцию, или же в стране начинаются конфликты на национальной почве. Самый яркий пример — это Турция и отношение курдов к турецкому государству. И есть успешный пример России, где все народы обрели свои автономную государственность и существуют за счет Российского государства. Азербайджан с учетом надвигающихся перемен в мире и проблем в экономике должен бы вроде пересмотреть свою государственную линию, но, как видим, несмотря на наши вразумительные слова, они выбрали именно Талышский регион как карантинный центр концентрации для возможных зараженных коронавирусом. Это еще раз говорит о том, что нынешние власти не будут менять политику в отношении талышей. Таким образом, и мы не можем менять свое отношение к ним. Это ведь дело чести. И вся эта ситуация еще раз подтверждает то, что требования статуса автономной республики для талышей совершенно обоснованы, так как именно такой статус обеспечит выживание, безопасность и самосохранения народа. Это также создаст баланс сил в стране, что важно для поддержания мира и безопасности в регионе.

Министерство здравоохранения Азербайджана Азербайджанские медики

А как ситуация с коронавирусом бьет по экономическому благосостоянию граждан Азербайджана?

Конечно же, коронавирус также ударил и по карманам обычных граждан, торговцев, по тем, кто возит товары из Китая и Ирана, например. Если введены запреты на посещения общественных мест отдыха, то это не может не сказаться на доходах владельцев объектов. Кафе и рестораны — это самый распространенный и немонополизированный бизнес в Баку. Все постепенно остановилось. Не работают торговые объекты, не работает общепит, а значит, нет уже тех закупок продуктов на рынках. Не будем забывать и то, что Россия — главнейший источник доходов простых азербайджанцев и талышей. И как мы знаем, в России до конца апреля объявлены выходные. Все это сильно бьет по карманам азербайджанских эмигрантов и граждан, которые работают в нашей стране и посылают деньги своим родственникам в Азербайджане. Все взаимосвязано. Нет торговли, нет работы кафе и ресторанов, нет потока денег, нет работы, нет дохода. Для азербайджанцев это проблема и в России, и в Азербайджане, и в других странах, где они есть. Да и в самой республике даже крупные компании испытывают уже больше проблемы, и ожидаются проблемы с выплатой зарплат в частном секторе. Поэтому все это отрицательно влияет и на экономику в целом и в частности на состояние мелкого и среднего бизнеса. А тут и падение цен на нефть. Республику ждут нелегкие времена. Мы можем только пожелать простым азербайджанцам и талышам успешно преодолеть эти трудности в стране, мы не хотим, чтобы население Азербайджана страдало. Ведь там наши родственники и друзья, как среди азербайджанцев, так и среди талышей. Нам искренне жаль население Азербайджана вне зависимости от национальности. И в первую очередь мы, конечно, переживаем за наших российских граждан.

Как сильно скажется падение цен на нефть на экономике Азербайджана? Как отреагировало население страны на резкое падение цен на нефть?

По официальным данным Государственного таможенного комитета (ГТК) страны, на сегодня более 90% экспорта страны составляют нефть и газ. Мы уже говорили о том, что, по данным ГТК, положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в прошлом году сократилось на более чем 22%. В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть и нефтепродукты — около 80%, а на природный газ более 11%. То есть зависимость бюджета от экспорта энергоносителей носит жизненно важный характер. Ситуация в стране достаточно напряженная. Перед банками образовывались очереди, так как люди, несмотря ни на какие заявления главы ЦБ Азербайджана Эльмана Рустамова, все еще ждали очередную девальвацию национальной валюты. Они могут пойти на девальвацию маната как раз во время карантинного режима, если цена нефти будет оставаться и дальше такой же. Возможно, это был бы правильный шаг, но при условии, что людям будут давать кредиты и будут существенно снижены процентные ставки в банках, которые даже достигают 25−30%. Банковский грабеж обычное явление в Азербайджане, и это не способствует никакому развитию. Это просто невозможно. Поэтому, если произойдет девальвация азербайджанского маната, то все цены в стране вырастут, кроме того, и обесценивание национальной валюты также ударит по карманам людей. Но, несмотря на все эти банальные истины и тяжелое экономическое положение в стране, президент Ильхам Алиев говорит в своем выступлении в парламенте страны нечто невероятное. Он говорит, что «успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире». Он считает, что увеличение экономики за этот период в 3,4 раза является большим успехом. Это пытаются показать как результат феноменальной экономической мысли. Хотя все это объясняется тем, что страна продает нефть, цена которой была в одно время очень высокой. Постоянные многомиллиардные поступления в бюджет и выделение их на различные проекты и обеспечивает рост экономики. Но это всего лишь цифры. А каковы результаты этих проектов?

Константин Богаевский. Бакинские нефтяные промыслы. 1930-е

В реальности за столько лет власти Азербайджане не воспользовались высокими ценами на нефть, чтобы развить ненефтяной сектор в стране. Коррупция, монополия, дележ экономических секторов страны по клановому принципу не являются стимуляторами в экономике и способствуют только уничтожению среднего и малого бизнеса. Бедность, по словам Ильхама Алиева, с 50% снижена до 4,8%, а зарплаты и пенсии увеличиваются. Он всегда ссылается на соотношение долга с ВВП страны, что на самом деле не всегда правильно отражает настоящую ситуацию в республике. Бедность на самом деле очень высока. Для этого достаточно съездить в регионы. Картина сразу бросается в глаза. Кроме этого, были многомиллиардные поступления валюты из-за рубежа, ведь азербайджанцы и талыши и др. граждане, работающие заграницей, все же помогают своим семьям. Нельзя забывать и то, что из страны на заработки уехали миллионы граждан. Возможно, Ильхам Алиев просто вычел эти миллионы, которые покинули страну из-за невыносимой и нездоровой экономической ситуации в стране. Так вот, если бы не эти финансовые поступления из-за границы в страну, то положение в республике было бы очень плачевным. И эти поступления в связи с коронавирусом уже идут на убывание.

Но у Азербайджана есть нефтяной фонд, и там, насколько известно, есть многомиллиардные резервы. Это разве не поможет сдержать ситуацию?

По словам азербайджанских же экономистов, на текущий год у Азербайджана большие бюджетные расходы. И еще до падения цен на нефть, а также появления общеизвестных проблем из-за коронавируса, ожидался дефицит бюджета приблизительно на 1,6 миллиарда долларов. Бюджет при этом спрогнозирован, исходя из прогноза 55 долларов за баррель. Бюджет Азербайджана, как всем известно, зависит от нефти, ведь 50% денег — это трансфер того самого нефтяного фонда. Поэтому, пока там есть деньги, проблем вроде бы не должно быть. Сейчас в нефтяном фонде Азербайджана собрано порядка 50 млрд долларов. Это без золотого запаса, которого, по нашей информации, в стране нет, так как почти все продано. Это не есть хорошо, так как золото к 2022 году будет альтернативой доллару по решению Базельского комитета в поддержании курса национальной валюты. Мы не исключаем, что золото страны скуплено самим правящим семейством и будет заново продано стране по уже новой цене, которая будет в несколько раз превышать ту, что есть сейчас. Доказательств у нас нет, но все очень похоже на то. Вместе с тем следует понимать и то, что страна не может вмиг взять из нефтяного фонда любую сумму. Эти деньги вложены в фонды, в ценные бумаги, в недвижимость. Не все резервы хранятся в наличной валюте. Кроме того, нельзя просто взять и продать ценные бумаги или просто вывести вложенный в какой-то актив капитал, так как страна, вкладывая средства куда-то, берет и определенные обязательства. Азербайджан так или иначе, конечно, сможет использовать эти деньги. Но эти возможности не безграничны. Запасы имеют свойство заканчиваться, тем более, когда приходится искусственно поддерживать курс национальной валюты. А в Азербайджане курс национальной валюты поддерживается искусственно. И это ни для кого не секрет. Азербайджанский манат никогда не может быть отпущен в свободное плавание, так как манат просто утонет.

Александр Куприн. Баку. Добыча нефти. 1931

Кроме трансфера из нефтяного фонда страны, примерно 11% — это ожидаемые налоговые поступления от нефтяных компаний. Как прогнозируют эксперты, тут могут быть проблемы, потому что прибыль этих компаний была спрогнозирована на уровне 55 долларов. Здесь бюджет может потерять около сотни миллионов долларов в виде непоступления налогов от нефтяного сектора. В нынешние времена для Азербайджана это существенная потеря. Но главный удар, по мнению экспертов, будет по бюджету нефтяного фонда. Если цены останутся на таком уровне, то он не сможет выполнить свои бюджетные обязательства, которые были приняты ранее и которые подписал президент. Думается, что основанная проблема будет в формировании бюджета нефтяного фонда. Потому что поступления существенно уменьшатся, и если цены останутся на таком уровне, то нефтяной фонд недополучит 4−5 миллиардов в год, если не больше. С такими ценами на нефть Азербайджан просто уже не будет иметь чистой прибыли, а будет терпеть убытки. Эта страна никак не готова к многолетней нефтяной войне. С такими ценами через год-два валютные запасы страны просто иссякнут. Это уже сказывается на бюджете самого нефтяного фонда, который дает, как мы выше отметили, половину государственного бюджета. Отметим, что на зарплаты и пенсии в Азербайджане уходит порядка 5,3 млрд долларов в год. Частный сектор страны также хромает. Из 1,5 млн реальных плательщиков налогов более 900 тысяч — это работающие в государственном секторе люди. Тем самым становится ясно, на каком уровне в стране зависимость от нефти, которая никак не уменьшилась за эти годы.

На линии фронта в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе были боестолкновения. В азербайджанской, армянской и российской прессе начали писать о возможности войны. Как вы расцениваете возможность начала боевых действий?

Сейчас, в ситуации с коронавирусом, когда число больных может увеличиться и больницы, и медицинский персонал могут быть еще больше заняты зараженными людьми, это не кажется возможным сценарием развития событий. Сейчас властям в Баку, да и в Ереване не до этого. Ситуация с коронавирусом реально может быть очень плохой. Но в принципе войны исключать нельзя. Ведь уровень пандемии может пойти на спад, и если это произойдет в благоприятное для начала боевых действий время, то все возможно. Однозначно этого никто не может сказать. Все зависит от конкретно сложившейся ситуации. Поэтому мы никогда не исключаем того, что в Нагорном Карабахе могут повториться апрельские события 2016 года. И потом, не только в азербайджанской, но и в российской прессе об этом писали, особенно на фоне разгоревшейся войны в Идлибе. Ну как вы думаете, если все ждут войны, пишут и говорят о ней, выдвигают разные версии, стороны будут к ней все-таки готовиться или нет? Станет для армянской стороны это такой же неожиданностью, как и в апреле 2016 года? Конечно же, нет. Это означает то, что на сей раз война будет более кровопролитная. Если атакует Азербайджан, ответные действия армян уже будут более мощными и спланированными заранее, вплоть до контрнаступления. Естественно, что усиление позиций Азербайджана на нагорно-карабахском фронте, естественно, на руку Турции. И ни для кого не будет открытием, что кратковременные боевые действия, которые закончатся в пользу Азербайджана, укрепят позиции Турции в переговорах с Россией. Да и Россия не будет из-за этого объявлять войну Азербайджану и портить отношения с этой республикой. Нагорный Карабах все же не входит в ОДКБ. Думаю, что это армянская сторона хорошо понимает. И некоторые события в самой Армении, которые представляются в Москве как антироссийские, тоже могут сыграть на руку Баку. Но, несмотря на то, что возможный успех вооруженных сил Азербайджана пошатнет позиции премьер-министра Никола Пашиняна, со своей стороны, Армения запустит все свои рычаги в России для давления на Азербайджан, не говоря о тех ресурсах, что есть в США. Никто ведь не исключает, что процесс признания независимости Нагорного Карабаха все же может быть запущен именно из США. Россия в свою очередь заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана.

ИА REGNUM Иран, провинция Западный Азербайджан. Столбик — граница. За рекой — территории, контролируемые Нагорным Карабахом

В целом мы не исключаем, что кратковременные боевые действия, направленные на занятие каких-то высот или каких-то бывших населенных пунктов, могут окончиться в пользу Азербайджана, который имеет серьёзное техническое преимущество при равном, на наш взгляд, с Арменией уровне подготовке личного состава. Вместе с тем также нельзя исключать, что армяне могут отбить то, что потеряли в апреле 2016 года. Что тогда народу скажет азербайджанская власть? И в Баку также понимают, что это может привести к началу процесса признания Нагорно-Карабахской Республики. Ильхам Алиев очень осторожный политик и никогда без уверенности не пойдет на такой риск. Может ли Эрдоган или кто-то еще дать ему железные гарантии и обезопасить от последствий? Вот это большой вопрос.

Как российско-турецкие отношения будут влиять на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, да и вообще на ситуацию в Закавказье?

Российско-турецкие отношения не могут не влиять на ситуацию в Нагорном Карабахе и весь политический процесс, связанный с этим конфликтом. Турция достаточно серьезный игрок на Ближнем Востоке. Нельзя недооценивать и военную мощь Турции. Можно сказать, Турция на самом деле — единственная проблема для России на ближневосточном театре, в Закавказье и Средней Азии, и уже даже в Африке. Представим, что Турции нет на карте мира. У России не было бы этих проблем, которые есть сейчас в перечисленных нами регионах. Или же они были бы не на таком уровне.

Поэтому британцы в свое время поддерживали Османскую империю против России, да и создание и победа над греками Турецкой Республики были в интересах Великобритании. И британцы были вовсе не против того, что большевики из Советской России оказывали Турции жизненно важную помощь, наоборот, это было также в их интересах. Великобритания всегда умела спасать и вскармливать за счет России противников Российского государства. И сегодня Турция, даже испытывающая трудности, все же не слабое с военной точки зрения государство, которое имеет многочисленные сухопутные войска, современную авиацию и мощный военно-морской флот.

Поэтому российское руководство совершенно верно не желает создавать себе трудности там, где их можно уладить переговорами. России сейчас вряд ли нужна напряженность на севере Сирии. Турция также опасается России и не желает с ней воевать. В Идлибе турки достаточно ясно увидели, что происходит, если Россия даже слегка начнинает помогать своим сирийским и иранским союзникам. Да там еще и союзный России Иран со своими огромными военными возможностями. И иранцы не хотят больших осложнений с Турцией, тем более с пока более или менее приемлемым для них Эрдоганом. Ни России, ни Ирану сегодня не нужно явное военное поражение Турции и падение Эрдогана как следствие этого. Не надо торопить события, он сам все доделает и в итоге уронит страну. Обратите внимание, где была Турция десять лет назад и где сейчас и с какими трудностями турки сталкиваются и будут постепенно сталкиваться. Ситуация с коронавирусом еще более ухудшает положение в этой стране. Кроме того, Эрдоган хорошо знаком российскому и иранскому руководству и с ним все же можно договориться о чем-то. Да, Турция создала проблемы и России, и Ирану в перечисленных нами регионах, но они преследуют свои цели, претворяют в жизнь свои проекты. А что Турция должна делать? Турки борются за свои интересы. Что они должны делать ради своих целей, они делают. Это их стратегия, принятая на долгие годы. Сворачивать они не будут, хотя бы до тех пор, пока им не будет сделано предложение, от которого они не откажутся. Мы об этом много раз писали и говорили. Вот делаем ли мы все необходимое, чтобы не упускать из-под контроля политическое пространство, которое жизненно важно для нас и безопасности нашей страны? Надеюсь, что да, делаем. Поэтому работа будет вестись несколько иначе. Думается, что российское руководство, как всегда, примет быстрое и мудрое решение в случае накала ситуации и в Азербайджане, да и во всем Закавказье.

Вступление частей Красной Армии в Баку. 1920

Можно ли в связи с этим сказать, что ситуация в Азербайджане похожа на ту, что там что-то меняется?

Многие ошибки относительно этой страны допущены многими годами ранее, и прошло много лет. Работа турок в том же Азербайджане велась долгие годы, при этом в Москве и в Тегеране обрисовывались другие картины. Руководство в обеих этих странах некоторые силы пытались ввести в заблуждение, и им до определенного времени это удавалось.

Как мы и предсказывали, недавние назначения в парламенте Азербайджана после выборов ничего не изменили. Несколько поменялись лица, но идеологически это те же пантюркисты и выходцы из одного и того же региона. Вот, к примеру, спикер парламента, госпожа Сахиба Гафарова, хотя родом из Шамкирского района, но корнями их семейство, так же, как и ряд министров, это выходцы из Армении. А ее заместитель Адиль Алиев, так же, как и целая плеяда глав важнейших министерств, родом из колыбели азербайджанского пантюркизма — Нахичевани. Он широко известен своими протурецкими и пантюркистскими высказываниями. Заместитель председателя парламента Азербайджана Адиль Алиев — это тот человек, который поднимает в своем кабинете турецкий флаг, фотографируется и выставляет это в своем инстаграме. В греческом парламенте депутат рвет турецкий флаг, а он из Баку отправляет видеосообщение о том, что переломает руки этому греку, и это показывают по турецкому телевидению. Вот она реальность. Кстати, он родной брат генерала Магеррама Алиева, помощника президента — заведующего отделом по военным вопросам. Так что все осталось по-прежнему, ничего не изменилось, да и не могло измениться, как мы и прогнозировали ранее. А зачем менять-то? Ради чего и кого? Политическая система страны зиждется на пантюркимзе, сидит на этом проекте, она построена на этом проекте и для этого политического проекта. О других подобных же назначениях не стоит и говорить. Никакой победы «бакинско-ширванского» клана над кланом нахичеванцев или кланом выходцев из Армении, или кланом курдов, органично вписанных в последние две группировки, нет. Да и не было такой цели или такой борьбы. Как мы и говорили, всё это имитация изменений для выигрыша времени. А сейчас мы имеем то, что имеем. И надо отталкиваться от реалий. Еще раз повторюсь, нельзя просто взять и дать по шее Турции, имеющей самые многочисленные войска в НАТО. Да, Турция пустила корни в Азербайджане, но корни можно вырвать или хотя бы уравнять наши силы с их силами, восстановить политический и идеологический баланс. В Азербайджане есть силы, способные на это, в России это знают, и их надо поддерживать. Такое уже происходило в истории республики. Но на сей раз враждебные России элементы надо выкорчевывать полностью, не позволяя им «переобуваться на ходу», как это происходило в 1920 году, когда 11-я Красная армия входила в Азербайджан. Кроме того, выход к границам Ирана жизненно важный, принципиальный вопрос, относящийся к сфере государственной безопасности Российской Федерации. Двери для нежелательных элементов в наш регион следует закрыть раз и навсегда.