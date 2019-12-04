Приморский край, 11 мая, 2007, 02:16 — ИА Регнум. К 19 мая на сопке Лебединой в Находке (Приморский край) будут завершены основные работы по обустройству православно-исторического комплекса, включающего монумент "Скорбящая мать" и звонницу. Как 10 мая рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Находки, новая достопримечательность станет подарком для жителей ко Дню города от администрации Находки и ряда местных предприятий.

По замыслу городских властей сопка Лебединая должна стать новой достопримечательностью Находки. В 1979 году здесь был открыт мемориал "Скорбящая мать" в память о погибших моряках Базы активного морского рыболовства. В минувшем году за счет частных пожертвований на вершине Лебединой рядом с памятником построили 18-метровую православную звонницу, увенчанную пятью колоколами разного диаметра и позолоченным куполом с крестом.

"Близкое расположение звонницы и мемориала символично, они дополняют друг друга, и воспринимаются как единый православно-исторический комплекс, - говорят сотрудники пресс-службы. - Чтобы данное место действительно стало знаковым для города, администрация Находки определила комплекс мероприятий по приведению в порядок памятников и прилегающей территории".

Как сообщил первый заместитель главы Находки Александр Костенко, курирующий выполнение работ, открытие комплекса будет приурочено ко Дню рождения города и состоится 19 мая. Чтобы выполнить поставленную задачу к намеченной дате, подрядчики работают на объекте по всем направлениям без выходных с утра и до позднего вечера. В настоящее время завершается оштукатуривание и покраска специальной водостойкой краской бетонных оснований звонницы, а прилегающая территория будет в оставшиеся дни выложена брусчаткой. Также заасфальтирован проложенный к звоннице 100-метровый участок грунтовой дороги и парковка для подъезжающего автотранспорта.

Кроме того, приводится в надлежащее состояние монумент "Скорбящая мать". Выполнение этих работ взяла на себя База активного морского рыболовства. Приглашенные специалисты при помощи альпинистского снаряжения трудятся на высоте, очищают от ржавчины и грязи вертикальные металлические элементы памятника. Одновременно с этим начался ремонт ведущего к "Скорбящей матери" лестничного марша.

В пресс-службе добавили, что большой объем работ выполнен предприятием "Находкинская Электросеть" по установке на сопке Лебединой освещения. Энергетиками смонтированы десять новых бетонных опор, которые располагаются по периметру комплекса и непосредственно у каждого памятника. Кроме того, восемь ламп будут подсвечивать саму звонницу и позолоченный купол, что сделает его хорошо просматриваемым издали в темное время суток.

По словам сотрудников пресс-службы, сопка Лебединая является у горожан излюбленным местом для посещения. По сложившейся традиции, сюда обязательно приезжают молодожены в день бракосочетания, а жители Находки поднимаются на вершину, чтобы свысока полюбоваться видом на город и морской залив.