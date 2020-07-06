Ирина Марковец
Последние публикации
Свадьбы в Петербурге в эпоху пандемии: «Люди начинают смелеть»
В Петербурге уже неделю разрешены торжественные церемонии регистрации браков, пусть и с ограниченным числом гостей. Между тем до эпохи пандемии в Петербург ехали жениться со всей страны и из-за границы. Что ждёт свадебную столицу России? Согласно постановлению Смольного, принятому по согласованию с...
6 июля 2020
«Время такое, когда либо ты, либо тебя»: исповедь хозяйки убитого бизнеса
«От предпринимателя ожидают подушки безопасности, но она точно не предусмотрена на долгую блокировку бизнеса». Корреспондент ИА REGNUM выслушал рассказ петербурженки Марии Поединцевой — владелицы закрывшейся из-за коронавируса кофейни. «Формулу кофе» видел или даже посещал каждый, кто делал...
27 июня 2020
Петербуржцы гуляют в парке Сосновка назло всем запретам
Петербуржцы массово гуляют в парке Сосновка, несмотря на то, что скверы, парки и лесопарковые зоны Северной столицы официально до сих пор закрыты для посещения в качестве одной из профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции. «Если тренд на снижение заболеваемости сохранится...
23 июня 2020