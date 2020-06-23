Петербуржцы гуляют в парке Сосновка назло всем запретам
Санкт-Петербург, 23 июня, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Петербуржцы массово гуляют в парке Сосновка, несмотря на то, что скверы, парки и лесопарковые зоны Северной столицы официально до сих пор закрыты для посещения в качестве одной из профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции.
«Если тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца этой недели, будем вместе с Роспотребнадзором готовить новые снятия ограничений. В первую очередь — в отношении посещения парков», — сообщил 22 июня губернатор Петербурга Александр Беглов подписчикам на своей странице «ВКонтакте».
Но люди уже сейчас спокойно гуляют в Сосновке, с детьми приходят на детские площадки, загорают и даже рыбачат. На территории парка функционируют теннисные корты, спортивные объекты и велопрокат.
Сосновка изначально не входила в опубликованный перечень парков, запрещённых к посещению на время пандемии. Но в соответствующем постановлении правительства Санкт-Петербурга есть пункт, согласно которому парки, сады и скверы, которые невозможно закрыть полностью, должны иметь уведомляющую табличку, ограничивающую посещение. Такую табличку корреспонденту ИА REGNUM удалось найти только на центральном входе, на пересечении Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло.
Сразу за главным входом в Сосновку расположен небольшой парк аттракционов. Это единственное место в парке, которое закрыто. Совсем рядом принимает посетителей прокат велосипедов, открывшийся еще 19 июня.
Судя по посту организации в группе «ВКонтакте», открыться им позволило продление противопожарного режима. Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, лесопарковые зоны могут посещать только работающие на их территории специалисты и сотрудники оперативных служб. Каким образом велопрокат попадает в эту категорию остаётся только гадать.
Несмотря на периодические рейды полиции, в Сосновке людей не убавляется. Определённой категории нарушителей нет: здесь и родители с детьми, и люди пожилого возраста, и спортсмены. Самые большие скопления — на спортивных и детских площадках. Оградительные ленты с них сорваны или отсутствуют.
На территории Сосновки в свободном доступе находятся площадки для игры в волейбол и бадминтон. За время прогулки по парку ни одной свободной площадки корреспонденту агентства найти не удалось. Функционируют и теннисные корты, которые сдаются в аренду. Все они заполнены играющими.
Между тем за посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивныхплощадок в период действия ограничительных мер предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.
…В жару многие посетители Сосновки предпочли отдых у водоёмов. На озёрах рядом с Тихорецким проспектом загорают и даже ловят рыбу, но в этой части парка видно, что люди стараются соблюдать безопасную дистанцию.
Добавим, что сохраняющийся до сих пор запрет на посещение парков вызывает наибольшие споры среди петербуржцев, что видно по откликам на недавнее сообщение губернатора в соцсети. Многие уверены, что закрытие парков давно стало избыточной мерой и его следует отменить как можно скорее.
Например, в соседней Финляндии прогулки не запрещены, открыты парки, детские и спортивные площадки. Соседи уверены, что время, проведенное на свежем воздухе, с соблюдением мер предосторожности, способствует укреплению иммунитета.
Ирина Марковец