Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 20:50 — ИА Регнум. В Петербурге уже неделю разрешены торжественные церемонии регистрации браков, пусть и с ограниченным числом гостей. Между тем до эпохи пандемии в Петербург ехали жениться со всей страны и из-за границы. Что ждёт свадебную столицу России?

Дарья Драй ИА REGNUM Свадьба в Петербурге

Согласно постановлению Смольного, принятому по согласованию с Роспотребнадзором, в помещении загса или Дворца бракосочетания, где регистрируется брак, одновременно могут находиться до десяти человек, не считая сотрудников. После каждой церемонии в помещении должна проводиться дезинфекция контактных поверхностей, проветривание.

Согласно данным Петростата, в прошлом году в период с января по апрель было зарегистрировано 10 895 браков. За этот же период в «пандемийном» 2020 году — на 1067 меньше. Жёсткие ограничения на свадебные церемонии действовали с 28 марта по 28 июня, в этот период на регистрации могли присутствовать только сами жених с невестой.

Статистика браков

Из 9,9 тыс пар, подававших заявление в период действия ограничений, более чем 1,7 тыс. пар не явились на церемонию, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Еще чуть более 2 тыс. пар перенесли свадьбу на более поздний срок. Но как видно из цифр, которые приводит Смольный, на регистрацию, пусть и без гостей и торжественной церемонии, всё-таки пришли более половины новобрачных.

ЗАГС

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с петербурженкой, которая регистрировала брак во время ограничительных мер. По словам Натальи, с переносом даты бракосочетания она и её муж не столкнулись. Они подали заявление в загс Адмиралтейского района еще в конце марта, когда запреты только начинались, и дата регистрации была назначена на 6 июня.

«Мы изначально записались на эту дату, [из загса] позвонили за несколько дней, спросили, всё ли в силе», — рассказывает Наталья.

Единственное, что отличало регистрацию брака во время ограничений, — закрытый режим церемонии. Посетителей загса приглашали внутрь по записи, а сотрудники и новобрачные были обязаны носить маски и перчатки.

Уменьшения количества новобрачных после смягчения ограничений не замечают и в Смольном. Каждый день в Петербурге регистрируют порядка 200 браков, примерно ту же цифру фиксировали и до начала эпидемии. Регистрацию проводят 18 районных отделов ЗАГС и четыре дворца бракосочетания.

Регистрация браков в период ограничений

Совсем иначе дела обстоят в свадебных салонах. В связи с «коронавирусным» постановлением правительства Петербурга, их деятельность как непродовольственных магазинов была приостановлена еще в конце марта.

Управляющая свадебного салона Novi & Novikov Юлия подтвердила уменьшение числа клиентов во время пандемии. По мере ослабления ограничений салоны начинают возвращаться к работе и ожидают увеличения спроса.

«Люди начинают смелеть, празднуют свадьбы», — прокомментировала Юлия.

Статистическое уменьшение количества браков с каждым годом никак не влияет на работу свадебного салона. Он существует с 2012 года, но с годами только расширяется. По словам Юлии, «спада никакого нет, наоборот, только рост».

Ирина Марковец