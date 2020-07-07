«От предпринимателя ожидают подушки безопасности, но она точно не предусмотрена на долгую блокировку бизнеса». Корреспондент ИА REGNUM выслушал рассказ петербурженки Марии Поединцевой — владелицы закрывшейся из-за коронавируса кофейни.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе в Петербурге в период пандемии

«Формулу кофе» видел или даже посещал каждый, кто делал шенгенскую визу в Визовом центре Финляндии на улице Марата, 5. Здесь можно было выпить капучино или познакомиться со спешелти-кофе — новым для России сегментом кофейной индустрии. Но владельцев кофейни, как и почти половину жителей России, что следует из результатов исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, затронули экономические последствия пандемии. Мария Поединцева рассказала о том, как ее малый бизнес ощутил этот удар.

Предчувствие беды

Пандемия для бизнеса началась еще в конце февраля. Уже тогда в СМИ активно писали о закрытии некоторых стран на карантин, но никто не верил, что это коснется России. Именно тогда стало заметно снижение числа посетителей и, как следствие, прибыли.

«Мы не понимали, почему так происходит, но выручка падала не только у нас, а во всём Визовом центре», — признаётся Мария.

В начале марта многие заведения, чтобы успокоить клиентов, стали размещать в социальных сетях посты о мерах предосторожности, которые они соблюдают.

«И я в нашем аккаунте «Формулы кофе», мне кажется, самая последняя из кофейной индустрии, написала такое же объявление. Я его написала 19 марта, уже в тот период люди не посещали никаких общественных мест».

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Если говорить о цифрах, то выручка уже в начале марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была значительно ниже, разница составляла около 20%. Тогда владельцы кофейни написали первое письмо арендодателю с просьбой о снижении арендной платы.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Пустое кафе

А был ли форс-мажор?

Все ресторанные дворики и фуд-корты должны были закрыться 26 марта в связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга. «Формула кофе» подпадала под этот запрет, хотя и была единственной кофейней в торгово-офисном комплексе.

Мария Поединцева, владелица кофейни «Именно тогда юристы в инстаграмах стали писать о том, что «это же форс-мажор, а форс-мажор подразумевает полное снятие аренды». Но, посоветовавшись с реально грамотными юристами, [выяснилось, что] данный форс-мажор не признан.

По нашему договору, например, мы сняли помещение для оказания услуг общественного питания. А так как правительство Санкт-Петербурга запрещает оказывать эти услуги, и мы не можем пользоваться помещением в полной мере, то мы освобождаемся от пени и штрафов, а не от самой аренды. Грубо говоря, «вы не можете сейчас платить аренду, окей, заплатите, когда откроетесь».

Мы стали думать, что же делать. Но буквально через неделю закрылся весь общепит. В тот момент уже арендодатели пошли на уступки и снизили аренду. Но для нас это снижение кажется совсем незначительным, мы ожидали намного больше. Протянуть месяц ещё было реально, и мы заплатили эту сниженную аренду».

О попытке выжить и решении закрыться

После закрытия общепита многие кофейни начали предлагать клиентам сертификаты, которыми можно будет воспользоваться после снятия ограничений. Такие сертификаты сделали и в «Формуле кофе». Но большой популярностью они не пользовались. По словам Марии, купили таких сертификатов не больше десяти штук.

https://www.instagram.com/p/B_CkLv1ouxo/

«Пообщавшись с другими кофейщиками, могу сказать, что эта схема не очень рабочая. Во-первых, это не спасает, во-вторых, не все готовы. Я по себе даже знаю, что не все. Все хотят поддержать, но многие оказались в такой ситуации, когда работы нет, либо она есть, но доходы снижены. Рассчитывать на то, что все будут покупать сертификаты, не приходилось. Но их и не покупали».

В середине мая владельцы заведений поняли, что ограничения снова продлят. Вариантов действий было несколько: оставаться дальше, бросить все силы на спасение другого кафе в ТРК «Планета Нептун» или же пытаться усидеть и тут, и там. Раздумья и переговоры с арендодателем длились всё время до середины июня. Из новых поправок к «запретительному» постановлению правительства Санкт-Петербурга стало понятно, что ресторанные дворики откроются не раньше середины июля.

Владельцы кофейни больше ждать не могли. А после очередных переговоров с арендодателем стало понятно, что он больше не готов идти на уступки.

«Причины точно я не знаю, могу только догадываться, что это место перекупили. Скорее всего, кто-то пришёл и предложил на своих условиях аренды встать там. Ну и торговому комплексу, собственно, больше нет смысла давать нам скидки. И таким образом мы расходимся, потому что дальше держать место, платить за него аренду — денег просто нет».

Мария Поединцева, владелица кофейни

https://www.instagram.com/p/CBlJCpCIBoH/

«Дайте работать!»

Правительство РФ выделило 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за ограничительных мер в период пандемии. Обратившись в ФНС, компании могли получить сумму в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 90% численности сотрудников по состоянию на 1 апреля.

Мария Поединцева, владелица кофейни «Мы получили деньги от правительства, по 12 тысяч на человека, выплатили тем, кто у нас работает. Но 12 тысяч на человека это смешные деньги. Помощь, конечно, спасибо, но как-то… не знаю.

Как мы оцениваем меры поддержки правительства? Сложно сказать, чего мы ожидали. Точно не ожидали именно поддержки, потому что такого в истории не было. Но мы все расстроены — под «мы» я подразумеваю свою семью, это наш семейный бизнес. Не просто как бизнесмены, а как обычные люди, которым запретили работать [при том, что] где-то нужно доставать деньги.

Если вы не даёте денег — дайте работать. В начале [пандемии] всё было неясно, мы смирились. Потом стало дико и возмутительно, что ничего нельзя делать, а платить нужно за свой счёт. Понятно, что от предпринимателя ожидают подушки безопасности. Она есть на случай всяких просадок, но точно не предусмотрена на долгую блокировку бизнеса».

Сергей Бобров ИА Красная Весна Чашка кофе

Об отношении к коллегам, которые работают вопреки запретам

В середине июня на «Медузе» вышло интервью с Александром Коноваловым, владельцем более 70 нелегальных торговых точек. Наибольшие споры в кофейной индустрии Петербурга вызвала работа подконтрольной ему кофейни Civil. В заведение по два раза в день приходят проверяющие, но, по словам владельца, только работая в открытую, можно выразить протест политике властей по отношению к бизнесу. К тому же, пока остальные кофейни закрыты, Civil забирает клиентов себе.

Мария Поединцева, владелица кофейни «Чувства смешанные. С одной стороны, классно, что такой смелый. С другой стороны, обидно, что система порождает в людях желание обманывать эту же систему. Замкнутый круг получается. Говорить, что они поступают нечестно по отношению к своим конкурентам… ну, не знаю. Можно на них обижаться — а я именно такое от некоторых кофейщиков слышала. А смысл? Время, наверное, такое, когда-либо ты, либо тебя. В любом случае вряд ли локальные кафешки могут себе такое позволить: открыться и противостоять штрафам».

Добавим, что власти Петербурга пока не называют точной даты, когда кафе, бары и рестораны Петербурга смогут на законных основаниях вернуться к нормальной работе. Правда, с 29 июня разрешены летние кафе и веранды. Согласно материалам, размещенным на странице губернатора Александра Беглова «ВКонтакте», организации общественного питания «в полном объеме» возобновят свою работу «в скором времени». К сожалению, оно наступит не для всех.

Ирина Марковец