Ирина Чалкина
Последние публикации
Фестиваль «Антон тут рядом» собрал в Петербурге более 10 тысяч человек
Организованный Центром творчества, обучения и социальной абилитации людей с аутизмом фестиваль «Антон тут рядом» впервые состоялся в рамках проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», ставшего главным партнером события. Это один из самых востребованных и ожидаемых городских проектов...
9 сентября 2016
Бумага все терпит
«Привет вам с фронта», «Здравствуйте, мои родные!», «Моя дорогая и любимая Верочка, здравствуй», — так начинали свои послания домой бойцы. Получая такие письма, матери, сестры и жены думали: «Слава Богу, живой!» Письма Великой Отечественной войны — это целое явление ее истории, относящееся...
22 июня 2016
Что такое русский комикс? Если с крокодилом и Мюнхаузеном
20 апреля в Центре искусства библиотеки имени Маяковского открылась персональная выставка художника Георгия Литичевского Opus comicum. Центральный герой комиксов на экспозиции — барон Мюнхгаузен, который прибывает в Петербург и тайно рисует графические истории в подвалах Дома голландской...
22 апреля 2016