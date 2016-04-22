Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. 20 апреля в Центре искусства библиотеки имени Маяковского открылась персональная выставка художника Георгия Литичевского Opus comicum. Центральный герой комиксов на экспозиции — барон Мюнхгаузен, который прибывает в Петербург и тайно рисует графические истории в подвалах Дома голландской реформатской церкви (где сейчас располагается Центр искусства и музыки Библиотеки Маяковского).

Михаил Руми Выставка Георгия Литичевского Opus comicum в Центре искусства библиотеки имени Маяковского

Выставка открылась словами художника. Литичевский заметил, что место экспозиции выбрано не просто так, ведь его комиксы рассчитаны на аудиторию читающую, а библиотека — место как раз для такого зрителя.

Михаил Руми Георгий Литичевский и куратор его выставки — Лидия Грязнова, студентка магистерской программы «Кураторские исследования» Факультета свободных искусств и наук СПбГУ

«Моя выставка от 5 до 105 лет» — говорит художник. «Я слышал, что от комиксов рябит в глазах. Но все же смешение разных средств дает новую многомерность. Именно мои комиксы часто упрекают в том, что они перегружены текстом. У меня действительно есть склонность к текстам, может быть они адресованы к тем, кто привык читать. Но в то же время оно предполагают некую визуальную насмотренность, потому что я позволяю себе игру с формами. Несмотря на высокую литературность, я пытаюсь делать красивые картинки, потому что искусство должно доставлять какие-то формы удовольствия. И все же я предпочел бы, чтобы мои комиксы были прочитаны, просто я допускаю, что кому-то это трудно. Надеюсь, что даже те, кому лень читать мой комикс, все равно получат заряд от самой картинки. Мои комиксы, особенно цветные, можно воспринимать как абстрактные картины.»

Выставка Литичевского похожа на абстрактную экспозицию. Особенно посетителям приглянулось полотно с бароном Мюнхгаузеном, которое в силу своей броскости — не только цветовой, но и литературной — приковывает взгляды. Для тех, кто вчитывается в сюжет, виден тонкий юмор автора и некоторые исторические параллели.

Михаил Руми Внимательный посетитель выставки работ Георгия Литичевского Opus comicum

«В этих комиксах есть, определенно, своя традиция. Я нашел даже исторические параллели с Фернаном Леже. Конечно, текст не используется, но цветовая гамма соответствует», — комментирует художник Сергей Ренука.

Если даже бегло всмотреться в работы Литичевского, то можно заметить петербургскую тему, где практически все действует в юмористическим ключе. В экспозиции, безусловно, есть что-то детское и сакральное, а именно большой мягкий крокодил, расположенный практически посредине зала на полу. Именно его можно заметить на большом 10-метровом полотне, и именно он так привлек внимание детей. Взрослые же кокетливо подсмеиваются над забавным видом девушки, которая летит над домами, удивляются незамысловатому образу барона Мюнхгаузена.

«Комиксы на самом деле очень любопытно разглядывать, даже детям. Очень приятно, что в последнее время в Петербурге на самом деле пошла тенденция открывать выставки не только для взрослых. Надо проводить свой досуг на таких мероприятиях с детьми, учитывая тот факт, что скоро каникулы. Это полноценная семейная выставка, от которой можно получить самые светлые и добрые эмоции», — делится мнением Евгения Сероусова, научный сотрудник и куратор Русского Музея.

Михаил Руми Буря в стакане — работа Георгий Литичевского

Работы художника близки не каждому гостю выставки. Кто-то после пяти минут около комикса поправляет очки, протирает стекла, кто-то долгое время бродит по залу в поисках ответов на вопрос «зачем это все?».

«Я не считаю текст остроумным. Мне просто не интересно. Что касается юмора, то я даже не улыбнулась ни разу», — говорит посетитель вставки Елена Андреева.

Михаил Руми Крокодил — осязаемый рисунок на Выставку работ Георгия Литичевского Opus comicum

Это естественно, что выставка не может нравиться абсолютно каждому, поэтому спустя полчаса легкого самоотсеивания гостей, которые не смогли прочувствовать работы, создалась дружеская атмосфера. Посетители мирно ведут беседу с художником, который с удовольствием отвечает на любые вопросы, в зале открыт небольшой фуршет с напитками, дети тянут за хвост уставшего ватного крокодила, да и вообще чувствуется особая гостеприимная обстановка.

Еще несколько лет назад журналистские материалы о комиксах начинались с фраз вроде «Комикс — явление для России экзотическое, традиции комикса у нас нет…». Но прошло не так много времени, и комиксы для русского человека стали чем-то более близким и понятным.

Напомним, на днях в книжных магазинах Санкт-Петербурга и других городов России появилась книга Георгия Литичевского «Opus Comicum», представляющая собой собрание авторских комиксов, нарисованных в разное время, а также интервью с художником и статьи о его творчестве.

Книгу выпустило российское издательство авторских комиксов «Бумкнига», тираж составил 1100 экземпляров. 24 апреля в рамках выставки Opus Comicum Георгий Литичевский представит книгу читателям.