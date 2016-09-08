Организованный Центром творчества, обучения и социальной абилитации людей с аутизмом фестиваль «Антон тут рядом» впервые состоялся в рамках проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», ставшего главным партнером события. Это один из самых востребованных и ожидаемых городских проектов последних лет: на фестиваль пришли люди самых разных возрастов и с самыми разными интересами.

Нелли Майорова Мастерская

Одноимённый проект «Антон тут рядом» главного редактора журнала «Сеанс» и режиссера Любови Аркус родился, как документальный фильм, а теперь вырос в один из самых эффективных благотворительных фондов страны.

Нелли Майорова Любовь Аркус

«За три года существования центра изменились сами ребята, многие из них были совершенно беспомощные, а сейчас полноценные друзья наши», — говорит Любовь Аркус. — Такие дети нуждаются в обучении, затем в социуме, нуждается в общении, в человеческом понимании. Я считаю, что дети с аутизмом на 90% могли быть продвинутыми и более спокойными, если бы их не изолировали от общества. Изоляция — это самый страшный вред, который только может быть. Одним из основных критериев в работе является сближение родителей со специалистами.

После каждого такого фестиваля, где бы то ни было, у нас увеличивается приток волонтеров. По данным моей команды на фестивале сейчас более 10 тысяч человек. И это прекрасно! Мы движемся вместе. Наше сообщество — это родители, специалисты, волонтеры и ребята. И я хотела бы, чтобы мы все больше и больше расширялись».

Нелли Майорова Квест на детской площадке

Основное содержание фестиваля — музыка, игры и лектории. Атмосфера, в которой собирали средства для центра, решающего проблемы аутизма, отличалась высокой концентрацией любви и радости. Вначале фестиваля гости занимались йогой Айенгра на свежем воздухе, затем музыкальной инсталляцией Play Tronica, где каждый желающий мог исполнить соло на баклажане. Для тех гостей, кто не получил наслаждения от овощной музыки, работала главная сцена, на которой звучали песни о главном. На территории острова так же работал Благотворительный квест от Центра, который предлагал посетителям отличить работы признанных художников от работ студентов Центра, отличить миф об аутизме от правды, получить представление о самоощущениях человека с аутизмом.

Фестиваль собрал очень много детей, именно на них и была рассчитана большая часть площадок.

«Фестиваль очень понравился, а больше всего мне понравились пуфики», — говорит посетитель выставки Варя, 7 лет.

«Мне понравилось из бумажек кружки делать», — Саша 6 лет.

Нелли Майорова Борис Аверин, профессор СПбГУ, доктор филологических наук, читает лекцию

На фестивале работали не только развлекательные площадки, но и детские научные лектории при поддержке Научно-Технического Центра «Газпромнефти», где малышам рассказали, из чего состоит еда, зачем жевать, и как питаться правильно.

«Детям, конечно, интеллектуальные площадки трудно давались. И все же они нужны. Ведь они могут привыкнуть к такому потоку информации и в следующий раз заинтересуются, и будут готовиться к вопросам», — комментирует гость фестиваля Анна.

Для взрослых жителей Петербурга так же работали лектории, где Юрий Сапрыкин и Константин Шавловский обсудили с родителями детские книги, затем филологи рассказали о поэзии и литературном быте XIX — XX веков.

«Лекция о детских книгах очень познавательная. Мы больше узнали, какие лучше читать нашим детям. Я думаю, что такие лекции очень полезные для родителей», — отметил гость фестиваля Дмитрий.

Нелли Майорова Оркестр учеников центра

Главным событием фестиваля стало выступление оркестра «Антон тут рядом», где на самых разных инструментах играли дети-аутисты. Далее гостям был представлен немой фильм Бориса Немцова «Девушка с Коробкой» в сопровождении музыкальной импровизации Владимира Волкова.

Фестиваль «Антон тут рядом» доказал и показал, что благотворительность может быть яркой, радостной, легкой и полезной. Такие события могут сделать благотворительность частью нашей повседневной жизни, возможно помощь войдет в привычку и станет такой же нормой, как пить кофе по утрам.

Благотворительный фонд Любови Аркус существует 3 года. Это первый в России центр обучения, социальной абилитации и творчества для взрослых людей с аутизмом.

Согласно международной статистике, сегодня каждый 68-й ребенок в мире рождается с аутизмом. Центр реализует более 10 программ, на попечении находятся более 120 семей взрослых и детей с аутизмом.