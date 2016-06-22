Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 20:47 — ИА Регнум.



Письмо Коти. Предоставил культуролог Кустов Вадим Михайлович

«Привет вам с фронта», «Здравствуйте, мои родные!», «Моя дорогая и любимая Верочка, здравствуй», — так начинали свои послания домой бойцы. Получая такие письма, матери, сестры и жены думали: «Слава Богу, живой!»

Письма Великой Отечественной войны — это целое явление ее истории, относящееся одновременно к пониманию человека на войне и к пониманию человека в тылу войны. Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы не хранились письма фронтовиков. Из письма Верочки неизвестному летчику:

Фотографии неизвестного летчика

«Нам придётся расстаться. Через несколько дней я выхожу замуж. Расстаться — не значит забыть навсегда». В ответ Вера получила фотокарточку летчика, на обратной стороне которой были слова из ее письма «расстаться — не значит забыть навсегда — так говорят друзья, но мы ведь, Вера, мы намного большее, я верю в это и ты верь».

Эта история закончилась куда трагичнее, чем простое расставание. Как оказалось, неизвестный летчик погиб в день свадьбы Верочки.

Письмо солдата родителям сослуживца

Практически в каждой семье есть шкатулка с фронтовыми письмами Второй мировой войны.

Иногда, бойцы уходили на фронт, не успев даже попрощаться со своими родными. Их ждала неизвестность, а дома надеялись получить хоть какую-нибудь весточку. В то время между фронтовиками и их близкими был самый большой объем переписки. Каждое полученное письмо давало надежду на светлое будущее и вдохновляло на подвиги.

Из-за нехватки конвертов письма складывали треугольником, так появились знаменитые треугольные весточки, которые просто складывались, но не запечатывались. В этом не было никакого смысла, потому что переписка проверялась военной почтовой цензурой. Любое упоминание о дислокации части, данные о потерях и отступлениях, критика командира и части — все это цензоры затирали черной краской. Оборот корреспонденции составлял 70 млн единиц, все это нужно было проверить, а почтовыми цензорами в основном работали молодые девушки.

Письмо предоставила городская библиотека г. Минеральные Воды

Но не смотря на жестокую страшную войну люди хотели любить и быть любимыми. Иногда почтовые цензоры пользовались своим служебным положением, когда находили в письмах фотокарточки симпатичных солдат. Девушки начинали переписку с бойцами, так начинались почтовые романы.

Обожженные, надорванные, полуистлевшие письма трогают нас до глубины души. Их очень тяжело читать без слез. Каждое письмо уникально. Особенно тяжело читаются письма детей, которые потрясают своим далеко недетским мышлением и восприятием этой жестокой войны. Истории известен целый цикл очень проникновенных писем Коти Соловьева, которые рассказывают не только историю его семьи, но и быт того времени. Мальчик рассказывает в своих письмах о том, как он живет в детском доме, чему там научился, а так же описывает кремлевскую ёлку во время войны в Москве.

«С 10-го апреля я буду работать опять в обувной мастерской и развивать свои знания по сапожному делу. Приехав домой я конечно постараюсь сделать вам туфли на все 100%. Пока до свиданья! Целую вас всех крепко крепко! Котя».

Письмо солдата родителям сослуживца

Письма взрослых же не так просто читать, там нет такой детской наивности. Руки сами начинают трястись от эмоционального шквала этих весточек.

Из письма солдата, родителям сослуживца:

«18 июня 1943 года.

После того, как Виктор получил смертельное ранение осколком вражеского снаряда, он жил несколько минут.

Он сказал «передайте моей любимой маме и папе, что я честно погиб за родину» на этом его речь оборвалась.

Письма Виктор от вас не получал, он получал лишь из Ордженекидзе. Ваши письма дошли к нам в часть только после гибели Виктора. Он считал, что вас, наверное, нет в живых. Он разыскивал вас, где только предполагал где вы могли быть».

В фронтовых письмах тесно сплелись суровость бытия и сердечные переживания, любовь и ласка, терпение и храбрость, мужество и отвага .Если бы не письмо-треугольник, мы бы не узнали, какой на самом деле была война. Уроки той войны с годами не забываются, и каждый раз 9 Мая торжественно, как-то по-особенному звучат слова: «Подвиг народа бессмертен».

История Второй мировой войны глазами ее участников — важный исторический источник. И специалисты считают, что работу по сбору писем с фронта надо продолжать, ибо уходят из жизни хранители солдатских писем.