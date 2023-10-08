Ирина Алкснис
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Последние публикации
В чём реальная вина Израиля в нынешних событиях
Последние тридцать лет сильно изменили восприятие Израиля и палестино-израильского конфликта в России. Если в советский период арабы и их освободительная борьба вызывали искреннее сочувствие и безоговорочную поддержку нашего общества, то девяностые и нулевые сильно скорректировали восприятие людей...
8 октября 2023
Явление Зеленского белгородцам. Выводы
В среду, 25 января, в Белгородской области случилось неприятное происшествие: на всех телеканалах появилось обращение Владимира Зеленского. Оперативные дежурные сработали быстро и вернули трансляцию в штатный режим. Причины случившегося еще устанавливаются, но наиболее популярной версией является...
26 января 2023
Мировая закулиса действительно существует, но она деградирует
СМИ пристально следят за ходом Давосского форума, который борцы с мировым заговором числят основным гнездом глобалистов-«рептилоидов». Ну а главным героем таблоидов и светских сплетен вот уже которую неделю является принц Гарри, который подвергается все более едкому осмеянию за свое нытье о...
16 января 2023