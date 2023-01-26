В среду, 25 января, в Белгородской области случилось неприятное происшествие: на всех телеканалах появилось обращение Владимира Зеленского. Оперативные дежурные сработали быстро и вернули трансляцию в штатный режим. Причины случившегося еще устанавливаются, но наиболее популярной версией является хакерский взлом, который и позволил осуществить «несанкционированную замену сигнала».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Тут возникает вопрос: а как, собственно, относиться к произошедшему?

С одной стороны, подумаешь, какая ерунда — ну взломали сигнал телетрансляции, и несколько минут в эфир шло что-то не то. Досадный казус, безусловно, но все-таки не стоящий слишком уж резкой реакции. Ничего же страшного не произошло. Вроде бы.

С другой стороны, резкая реакция в данной ситуации представляется более чем уместной.

Уже почти год идет специальная военная операция. Белгородская область за это время превратилась из приграничного в прифронтовой регион. За это время от обстрелов ВСУ там погибли 25 человек и почти 100 ранены — об этом буквально пару дней назад губернатор области сообщил Владимиру Путину.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи

А еще за эти одиннадцать месяцев даже самым наивным людям в стране стало очевидно, что то, что происходит на Украине, на самом деле является войной Запада против России — войной всё более открытой и масштабной. Принятые вчера же решения Штатов и Европы о поставках танков ВСУ запускают новый виток эскалации, а приставка «прокси-» к слову «война» становится совсем эфемерной.

Белгородчина — одна из самых желанных целей для наших противников. Все-таки четыре новых региона являются зоной боевых действий, и к происходящему там приходится относиться с соответствующими допущениями. Другое дело — «большая» Россия, «старые» субъекты Федерации. Киев и Запад мечтают — и фактически не скрывают этого — нанести удар, перенеся сюда боевые действия. И Белгородская область тут наиболее уязвима — просто в силу своего географического положения. Она уже принимает на себя основной удар, идет ли речь об упомянутых обстрелах или диверсиях, терактах и саботаже.

Люди в Белгородской области живут под большим давлением, осознавая все эти реалии, каждый день слыша тревожные новости и еще более мрачные слухи — в том числе слухи, инициированные той стороной с целью деморализации российского населения, с желанием посеять среди людей страх, недоверие и панику.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) успокаивает местного жителя, чей дом был разрушен в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области.

В такой ситуации взлом системы и замена сигнала телетрансляции становятся не бесполезной и глупой ерундовиной (мол, на фронте Киеву похвастаться нечем, так он организовал себе вот такую перемогу), а успешной информационной диверсией. Тем более что телевещание является частью стратегической информационной инфраструктуры государства, и невольно возникает вопрос, а какие еще цифровые системы России уязвимы перед хакерскими атаками.

Недооценивать произошедшее неправильно и опасно. Необходимо тщательно разобраться, выяснить причины ЧП и сделать всё необходимое для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем — не только в Белгороде, но и по всей стране.

Но из белгородского происшествия нам всем, а не только причастным к нему, стоит сделать и более масштабные выводы.

Несмотря на почти год военных действий, несмотря на частичную мобилизацию и ряд громких инцидентов (убийство Дарьи Дугиной, взрыв на Крымском мосту, атаки беспилотников на базу стратегических ракетоносцев в Энгельсе), обыденная жизнь страны и нас, ее граждан, изменилась мало. Более того, очевидно, изначально это была абсолютно осознанная политика государства, стремившегося сохранить привычный уклад жизни людей и атмосферу мирной нормальности в российском обществе.

Но прошлый год доказал, что наступили времена, когда закрывать глаза на происходящее невозможно. Россия вновь, который раз в своей истории, столкнулась с вызовом самому своему существованию — и исход этого противостояния зависит от каждого ее гражданина. Самое малое, что каждый из нас может сейчас, — это хорошо делать свое дело. Не проявлять равнодушия, не относиться халатно, не исполнять порученное спустя рукава. Потому что теперь в случае ошибок, недоработок, непродуманных действий или халатности расплатой могут оказаться не потерянные деньги, а человеческие жизни — и наших солдат, и мирных граждан.

На кону стоит судьба страны и ее народа — в эти времена принцип «и так сойдет» и надежда на русский авось могут очень дорого обойтись.