Последние тридцать лет сильно изменили восприятие Израиля и палестино-израильского конфликта в России. Если в советский период арабы и их освободительная борьба вызывали искреннее сочувствие и безоговорочную поддержку нашего общества, то девяностые и нулевые сильно скорректировали восприятие людей. На собственном опыте пережив, казалось, нескончаемую череду жестоких и кровавых терактов, Россия во многом прониклась позицией израильтян, беспощадно борющихся с этой заразой.

Иван Шилов ИА Регнум

Да и факт, что «там на четверть бывший наш народ», тоже сделал своё дело. Живущие в Израиле родственники, друзья или просто знакомые есть у очень многих россиян. Для большинства из нас культурно и ментально евреи куда ближе арабов — автор этих строк не исключение.

Однако это никак не влияет на понимание, что Израиль в ближневосточных разборках тоже не белый и пушистый, а его методы борьбы жёсткие до жестокости.

Тут кто-то может возразить, что с волками жить — по-волчьи выть, и у евреев просто не было и нет иного способа выживания в крайне враждебном окружении, нацеленном на их уничтожение.

Но так ли это на самом деле?

Несмотря на симпатию к израильтянам, я убеждена, что основная доля ответственности за положение дел в регионе лежит именно на их стране. И дело вовсе не в том, что Израиль «первый начал» ещё тогда, в 1948 году. И не в том, что он десятилетиями несправедливо и жестоко обращается с палестинцами.

Нет, дело в ином — в принципе «кому больше дано, с того больше спросится».

Израиль и современные арабские государства создавались в рамках одной антиколониальной волны после Второй мировой. Но у Израиля в этом процессе была серьезная фора. Государство создавали по преимуществу европейские евреи, которые веками участвовали в европейской политике, в том числе на очень высоком уровне. А уж высокий интеллект евреев-ашкенази, которые были движущей силой в создании страны, давно стал притчей во языцех. В общем, у Израиля было огромное преимущество в виде элиты с более высоким, чем у соседей, уровнем государственно-политической зрелости.

И вот эти умные, опытные и государственно зрелые мужи (и дамы — нельзя забывать о Голде Меир) выбрали для своей страны стратегию осаждённой крепости и военной базы США, что уже 75 лет определяет отношения Израиля с соседями, да и со всем миром.

Проблема в том, что этот подход в конечном счёте обрекает страну на уничтожение, потому что Израиль просто нежизнеспособен без активного покровительства сверхдержавы. Стоит евреям его лишиться, как их раздавит многократно превосходящее враждебное окружение.

Тут может возникнуть возражение, что выбора-то у Израиля не было при столь непримиримых соседях, которые хотят его уничтожить.

На это имеется простой ответ: вот только не надо России рассказывать про смертельных врагов, с которыми никак невозможно договориться. Вся история нашей страны — это процесс нахождения общего языка с врагами разной степени ожесточенности, включая крайние. Да, нередко этот процесс предполагает сначала показать силу, но затем — все равно договариваться, учиться сосуществовать, жить мирно, а в самых удачных случаях — становиться одним народом.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в городе Ашкелоне на юго-западе Израиля

Уже спустя несколько лет после 1945 года СССР проводил совместные учения с армией ГДР — кстати, отличный был союзник, едва ли не самый верный в Варшавском договоре. Трансформацию, которую прошли отношения с Чечнёй, мы наблюдали собственными глазами. Про татар и других народов — наследников Орды и говорить не приходится.

А ведь во всех этих примерах ожесточение на пике противостояния было запредельным. И что? А ничего. Вместо того, чтобы по сей день убивать друг друга, Россия нашла способы договориться и не просто жить в мире, а строить общее будущее.

Израиль же выбрал заведомо катастрофическую для себя стратегию. А ведь выбор у него был. Советский Союз стал одним из основателей еврейского государства, рассчитывая на определённое влияние в нем. Но Тель-Авив положил яйца в одну корзину и сделал ставку только на Вашингтон, поставив себя тем самым в тотальную зависимость от США.

Кстати, наверное, тут сыграло свою роль еврейское — и европейское — чувство превосходства над арабами. Израиль ведь действительно десятилетиями был куда более развитым и продвинутым по сравнению с соседями, что позволяло ему смотреть на них презрительно и свысока.

Теперь Израиль попал ровно в ту же ловушку, что и весь Запад. Оказывается, мир не застыл в капле янтаря, никакое преимущество или отставание не является вечным. Вчерашние неграмотные нищие племена совершают рывок в развитии, а лидеры, погрязшие в праздной уверенности в своем вечном превосходстве, обнаруживают, что они неприятно уязвимы.

Дальше будет только хуже.

Нынешние события на Ближнем Востоке показали, насколько значительно усилился арабский мир в военно-политическом и государственно-политическом смысле. Высокомерные насмешки над «тапочниками» уже неактуальны. Американцы рано или поздно (уже скорее рано) бросят Израиль на произвол судьбы: в идущем процессе утраты гегемонии и удержании Штатами влияния, что еще можно сохранить, еврейское государство, в конце концов, превратится для США в нецелесообразно дорогой балласт. И тогда Израиль обречён.

Шансом на выживание для еврейского государства может стать курс на реальный диалог и уважение. И на этом курсе не стоит отвергать покровительство России, которая заодно научит его договариваться и сосуществовать с враждебными соседями.

Впрочем, для начала Израилю надо извлечь правильные уроки из текущих событий.