Христофор Каменный
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Последние публикации
Стакан кефира. Военные записки одного дьячка, часть четвертая
Вступление, не имеющее к описываемой истории почти никакого отношения В нашем, Н-ском церковном благочинии имеется тюрьма. Церковная темница — историческая и культурная достопримечательность уездного масштаба. По идее, содержаться в ней должны были бы еретики и раскольники уездного масштаба. Но ни...
4 марта 2024
Матушка моя, Богородица. Военные записки одного дьячка, часть третья
Военные записки дьячка Знаменской церкви села И-го Христофора Каменного. Продолжение Матушка моя, Богородица. И откуда это мне — видеть, узнавать Тебя в бабах скромных и нескромных, бестолковых и мудрых, не явно, конечно, иначе меня запишут в блаженные, а я к этому не готов. Я понимаю, что видел...
16 января 2024
Кира — жена рядового Кира. Военные записки одного дьячка, часть вторая
Из записок дьячка Знаменской церкви с. И-го Христофора Каменного Начало истории — город Н. и передовой госпиталь, в подвале которого комбат определил мне место ночного пребывания. Как гражданское лицо, не ведающее страха перед лицом командования, я позволил себе наглость возразить. Мол, почему я...
2 августа 2023
«Исповедоваться-причащаться будем?» Военные записки одного дьячка
Документальные записки о путешествии на войну дьячка Знаменской церкви села И-го Христофора Каменного, без упоминания реально действующих лиц, времени и мест по причине военной необходимости. Не в силе Бог… Стало быть, выпал мой черед отправляться на фронт. Конечно, я мог отказаться. Ибо ни умом...
17 марта 2023