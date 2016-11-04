Хорхе Сен-Жюст
Последние публикации
Венесуэла: импичмент, политический суд или отстранение от власти?
В нашем случае парламент Венесуэлы инициировал так называемый «политический суд». А, вернее, чтобы не было слишком явной аналогии с юрисдикцией — «политическое осуждение» президента. То есть, это не судебный процесс. Свое решение парламент доводит доводит до Верховного суда, а тот уже принимает...
4 ноября 2016
Венесуэла: Что происходит, когда плодами революции пользуются проходимцы
Заинтересованы ли Соединенные Штаты в создании «очага напряженности» в Венесуэле и так ли уж мешает им «боливарианский социализм»? Начнем с того, что, несмотря на идеологические разногласия, эти страны имеют теснейшие экономические связи. Половина венесуэльской нефти продается именно в США. 15...
5 июня 2016
Куба: The Rolling Stones «первыми вошли через открытую Обамой дверь»
24 и 25 марта нескольких родившихся на Кубе детей назвали Обамой Каридад, Фидель Обама Мартинес, Обамамиледи Суарес, Микджаггер Перес и Роллинстон Родригес. Завтра Обам и Роллинстоунсов станет ещё больше — в Центральной Америке и на Карибах принято давать новорожденным имена «великих людей», ангел...
26 марта 2016
Реальность: теперь на Кубе самое модное имя — Обама!
Никто не спорит с тем, что поездка Барака Обамы на Кубу стала эпохальным событием — первый визит американского президента на остров, за чуть ли не девяносто лет, сам по себе знаменателен. Не говоря уже о том, что последние 55 лет прошли в постоянном противостоянии между соседями, со взаимными...
26 марта 2016