В Венесуэле сегодня любой разговор в таверне, на кухне, на романтическом свидании всегда затронет тему импичмента. А дальше уже начинается дискуссия, где все правы, и все ошибаются в чём-то. Очевидно одно: парламент не организует, не проводит, не объявляет импичмент. Парламент может его инициировать — как любое физическое (гражданин этой страны) или юридическое лицо в Венесуэле. Но парламент, подчеркиваю, не может принимать решения об импичменте или об оставлении президента у власти.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

В нашем случае парламент Венесуэлы инициировал так называемый «политический суд». А, вернее, чтобы не было слишком явной аналогии с юрисдикцией — «политическое осуждение» президента. То есть, это не судебный процесс. Свое решение парламент доводит доводит до Верховного суда, а тот уже принимает решение об осуждении президента. Именно Верховный суд имеет полномочия объявить о том, что президент страны не может находиться у власти. Но это в теории и там масса юридических тонкостей. На практике, Верховный суд может объявить о начале референдума по импичменту. Тогда уже Парламент это решение утвердит. Но что касается слова «импичмент» — конечно, оно пришло из американских реалий. Возможно, имеет смысл найти лучший вариант на русском языке.

Другое дело, что состав парламента очень пестрый — от чавистов-антимадуровцев до крайне правых. А, как известно, каждый сектор преследует свои цели и будет доволен теми или иными промежуточными результатами, что не способствует единству оппозиции (которое в любом случае закончится с уходом Николаса Мадуро).

Есть ли термин «импичмент» в Конституции? Слова «импичмент» там нет. А «отзыв», «смещение», «отстранение от власти» президента есть. Когда парламент утвердит решение Верховного суда об «осуждении президента», начнется общенародное голосование, в соответствии со статьёй 72 Конституции Венесуэлы. Парламент совершенно законно принимает решение о juicio politico — это просто осуждение президента и предложение Верховному суду начать рассмотрение дела. Ничего незаконного парламент не делает. Но ничего незаконного не делает и президент. Это если стоять на нейтральной позиции. А если стоять на точке зрения «решительных парламентариев», то Николас Мадуро нарушает всё, что может. И наоборот. И главное — все стороны логичны и упирают на те или иные толкования законов и положений.

Если отойти от этих юридических дебрей — Николас Мадуро должен уйти. Иначе страна докатится до полной и окончательной распродажи её ресурсов. На следующих выборах его сторонников разнесут в пух и прах. Вы сомневаетесь? Напомню, что он получил меньше 52% на волне популярности Уго Чавеса, до всего этого бедлама. А на парламентских выборах почти год назад — 30%. А потом восстанавливать страну? Сегодня ещё реально, хотя сложно. А через два года? Когда всё окончательно закупят иностранные монополии тем или иным образом. Когда рынок продуктов окончательно будет занят поставщиками еды из-за границы. Когда все заводы будут разграблены (процесс же идёт), закупать в США, Аргентине, Мексике, Европе будут всё. Вся нефть будет уходить на эти закупки. Пока еще можно остановить процесс распродажи.

Поэтому Николас Мадуро должен уйти. Но это уже вне юридических дискуссий о праве на отстранение его.