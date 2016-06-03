Заинтересованы ли Соединенные Штаты в создании «очага напряженности» в Венесуэле и так ли уж мешает им «боливарианский социализм»?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политический хищник

Начнем с того, что, несмотря на идеологические разногласия, эти страны имеют теснейшие экономические связи. Половина венесуэльской нефти продается именно в США. 15 процентов нефти, которая поступает в Соединенные Штаты со всего мира, — тоже из Венесуэлы. Но это цифры официальные, а в реальности они еще выше. Мелкие компании — поставщики нефти в эту статистику не входят. Или, как пример, американские военные корабли заправляются, скажем, в Панаме нефтью из Венесуэлы. Это тоже статистикой не учитывается. Или американская компания, находящаяся на Багамах, получает нефть из Венесуэлы, что тоже не входит в официальные цифры венесуэльско-американских импортно-экспортных операций. Не попадают в статистику и химпродукты, созданные из венесуэльской нефти в третьих странах. Отметим, что США, несмотря на постоянное «бодание», всегда выплачивают Венесуэле в срок деньги за нефть. По меньшей мере два раза были авансовые выплаты, когда Николас Мадуро об этом просил.

США не только закупают нефть в Венесуэле, но и поставляют туда легкую нефть. Как известно, венесуэльская нефть — тяжелая. В феврале 2016 года Венесуэла приобрела партию легкой нефти у США впервые после отмены эмбарго, которое действовало с 1976 года. Как сообщало Reurets, государственная нефтяная компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) приобрела партию в объеме 550 тыс. баррелей техасской легкой нефти WTI, воспользовавшись одним из карибских терминалов. При этом отмечалось, что сделка была совершена «в обход России».

И еще об одной «привязке» Венесуэлы к США. Именно в период «боливарианского социализма» доллар США, несмотря на официальные запреты и ограничения, стал единственной валютой, без которой не обходятся в реальности ни одни расчеты. О значимости доллара говорит колоссальная разница его курса к местной валюте на черном рынке. Даже в периоды былых кризисов, включая 50, 60, 90-е годы, до такого не доходило. В Венесуэле же такое уничтожение собственных денег не видели никогда. Можно ли бороться с этим явлением? Конечно. Но пока ведь идёт постоянное и неуклонное скольжение в том же направлении. Власти Венесуэлы обвиняют «мировой империализм» в попытках закабалить страну, а сами ничего не предпринимают для выхода из экономического кризиса. Сейчас страна вынуждена закупать кораблями даже еду для школьных столовых. Вот это и есть закабаление страны. Среди прочих факторов.

Зачем США нужна нестабильная Венесуэла? Чтобы поставить «своего президента»? Но Вашингтон и при Чавесе, и при Мадуро занимался и занимается торговлей нефтью с Венесуэлой, и не только ей. Доллар определяет сейчас всю экономику «боливарианского социализма». Сугубо по идеологическим причинам? В народе Венесуэлы есть мнение, что кто-то во власти хочет довести страну до окончательного развала, чтобы потом выгодно продать. Уж не США ли и продать в обмен за стабильность? В реальности нынешние власти уже сделали из самой перспективной индустриальной страны на континенте полный ноль.

Теперь, что касается аналогий между событиями в Венесуэле и украинским Майданом. В Венесуэле прошли выборы, честные, без особых нарушений, что признали все стороны тут же. Две трети (квалифицированное большинство) в парламенте находится у противников Николаса Мадуро. 70% населения страны поддерживают отставку действующего президента. Причем противники Мадуро настаивают именно на проведении законной, официальной процедуры импичмента.

Лично я никогда не был сторонником Уго Чавеса, но всегда признаю его популярность, интересные решения. Его храбрые и, наверно, нужные попытки серьезных реформ. Но Николас Мадуро утопил всё, что мог. Опять же, можно спорить, закономерный ли это конец процесса экономических реформ, начатых Уго Чавесом, или только Николас Мадуро и его окружение виноваты. Ещё месяц назад мог бы состояться вариант договоренностей президента Венесуэлы с оппозицией: «ты остаешься президентом до выборов, но хватит с реформами, просто пытаешься страну не топить дальше, подписываешь законы, которые принимает парламент». Но сегодня это уже не работает. Единственный мирный вариант — это проведение референдума о поддержке импичмента, когда свое слово скажет народ. А не подзуживание Мадуро к радикальным действиям против оппозиции. Война, даже маленькая, приведет к радикализации и окончательно утопит страну.

До сих пор армия на всех уровнях, от солдата до генералов, заявляет о поддержке Конституции и законов. Напомню, что во время декабрьских выборов были определенные действия (в рамках закона) со стороны армии по гарантии признания выборов. Когда объявление результатов непозволительно затягивалось, и страна потихоньку начинала бурлить, армия прислала пару взводов к зданию Избиркома. Руководство Вооруженных сил Венесуэлы заявило, что присылает солдат с целью охраны и обороны Избиркома и его членов на случай хулиганства и беспорядков, которые могут начаться. А они начнутся в том случае, если члены Избиркома, будут и далее затягивать объявление результатов. Через десять минут Избирком опубликовал данные по выборам. Руководство Вооруженных сил Венесуэлы, несомненно, левое, но это не синоним поддержки Николаса Мадуро. И это тоже нельзя не учитывать.

До разрешения ситуации в Венесуэле осталось совсем немного времени. Развитие событий покажет, кто был прав в прогнозах, а кто нет. Но эти годы венесуэльский народ запомнит как тяжелейший урок того, что революцию, действительно, задумывают гении, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами проходимцы.