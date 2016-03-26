Никто не спорит с тем, что поездка Барака Обамы на Кубу стала эпохальным событием — первый визит американского президента на остров, за чуть ли не девяносто лет, сам по себе знаменателен. Не говоря уже о том, что последние 55 лет прошли в постоянном противостоянии между соседями, со взаимными обвинениями, угрозами и реальными боевыми столкновениями.

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В Латинской Америке за поездкой Обамы следили очень внимательно. Несомненно, с гораздо большим вниманием, что за поездкой Путина в 2014 году (хотя в те дни решение России простить Кубе долг в 32 миллиарда долларов заставило континент встрепенуться — мол, а чем мы хуже, никарагуанцы или аргентинцы, почему бы и наши долги не простить).

Тем не менее, освещение и обсуждение визита американского президента в Латинской Америке резко отличалось и отличается от общего подхода к событиям в российских СМИ и социальных сетях. В России, как правило, упор был сделан на курьёзные моменты — Рауль Кастро не встречал Обаму в аэропорту, не позволил потрепать себя по плечу, явился на проводы в аэропорт без галстука. Курьезные моменты момента должны освещаться, в этом сомнений нет. Но не в ущерб реальным событиям и не в ущерб серьезной оценке последствий визита для обеих стран и для всего континента. А вот тут российские СМИ, насколько можно судить, успешно делали вид, что ничего серьезного не происходит: Обаму кубинский лидер поставил на место, тот поджал хвост и уехал несолоно хлебавши.

Но ведь не так всё было, совсем не так. Весёлость, открытость, доступность Обамы покорили кубинцев тут же. Особенно в противовес привычному облику Рауля Кастро — политику строгому, скрывающему эмоции, всегда настороженному и готовому к любым неожиданностям. Под Рауля подстраивается и остальное кубинское руководство. И появление «своего в доску» парня, с красавицей женой «кубинского типа» как раз и стали главным событием двухдневного визита, а не «недопускание до плеча». Кстати, ни по кубинскому телевидению, ни в газетах этот момент никак отмечен не был, а интернет на Кубе ограничен. Так что народ Кубы, в массе своей о «недопущении до плеча не знает — в отличие от народа России, который смакует эту сцену до сих пор.

Обама не просто неоднократно заявил в ходе визита, что США больше не противник Кубы, что вражда закончилась. Обама подтверждал эти слова каждым жестом, каждой улыбкой, аплодисментами в адрес кубинских бейсболистов, пожиманием рук полицейским из сопровождения (как обычно, с широкой улыбкой и объятиями). Обама произнёс знаковую фразу, которую кубинское руководство от него так хотело услышать: «Будущее Кубы должно быть в руках кубинцев». Смысл фразы ясен был на Кубе всем — «мы, США, отказываемся от попыток оказывать на вас давление, после долгих лет уверенности в нашем праве на решающее слово в кубинской политике и соответствующие обиды и последствия, если кубинцы с этим правом согласны не были».

Да много ещё было любопытных моментов во время визита, которые так или иначе подтвердили, что эра конфронтации между Кубой и США ушла — вплоть до похвал Обамой кубинской системы образования и резкой критики им экономики страны, которая «застряла в пятидесятых годах» под утвердительный кивок Рауля Кастро. Кубинский лидер при этих словах ещё и руками развёл, как бы сокрушенно соглашаясь с американским президентом.

Может быть, хорошим подтверждением этому стало и изменение в настроениях кубинцев, живущих в Майями. Если до визита против поездки Обамы выступали не менее 60% кубинцев-эмигрантов, то первые опросы по завершению визита показали, что не менее 70% сочли визит Обамы полезным и плодотворным. А ведь кубинское землячество в США политически склоняется к правым (в частности, к республиканской партии, которая не поддерживает поездку Обамы на Кубу).

Практические результаты поездки Обамы тоже огромны: Один из крупнейших американских провайдеров связи Verizon получил права на создание современной связи на Кубе — от развития мобильных телефонов и интернета, до строительства узлов связи. Американская компания Airbnb получила право на добавление в свою сеть домов для туристов до 5 тысяч кубинских домов, причем американские фирмы будут снабжать эти дома всем необходимым — от посуды и кухонной утвари до модемов и обогревателей для душа. Страны возобновили в полном объёме обмен почтовыми сообщениями (кубинцам станет гораздо легче получать незначительные денежные переводы из США. А если вспомнить, что месячная зарплата кубинца — 20−50 долларов США, то легко представить себе важность помощи заграничного дяди, которому выделить из семейного бюджета 20 долларов в месяц ничего не стоит, зато родственники на дядю чуть ли не молятся).

Подписаны протоколы о финансировании американцами ряда государственных проектов (документы о намерениях — не контракты, но после 55 лет вражды это колоссальный шаг вперед). Ещё важнее для экономики Кубы состоявшийся в рамках визита Обамы круглый стол с участием представителей мелкого и среднего бизнеса. Это поистине прорыв. Потому. что завтра на Кубу отправятся десятки, сотни тысяч кубинцев, проживающих во Флориде. У большинства из них личные накопления позволят открыть в любой деревне маленькое кафе, прачечную, пункт проката мотоциклов или ателье по пошиву модной одежды. При необходимости, американские же банки с удовольствием предпринимателей кредитуют. Пройдёт год, другой, третий, и страна изменится — американский бизнес проникнет всюду и всюду закрепится.

Да дело даже не в подписании ряда важных торговых и политических соглашений, хотя сами по себе они очень важны для Кубы и для американских участников. Дело в том, что все кубинцы с прошлого воскресенья пробудились и поняли, что у них появилась надежда на лучшую жизнь, после полувека жизни при карточной системе, в никогда не ремонтируемых квартирах, с отключением электричества до двенадцати часов в день, с невозможностью купить в магазине модную одежду и прочитать независимую газету.

Изменения не повлекут за собой автоматического повышения уровня жизни — примеры других стран, где резко менялась внутренняя экономическая политика, говорит, что богатеть будут, как всегда, определенные прослойки, а не широкие массы. Но надежда на лучшее будущее у кубинцев появилась. А к лозунгам на Кубе за долгие десятилетия привыкли. Поэтому, скорее, с юмором воспринимаются очередные заклинания «Измения в экономике не означают отказа от революционных принципов».

И ещё один, странный результат визита Обамы — власть Рауля Кастро получила поддержку даже самых отъявленных своих врагов: сегодня почти все группировки кубинских эмигрантов (а они, как правило, антикастровские) вдруг заговорили о том, что желательно, чтоб режим продержался подольше, потому что экономически теперь появилась возможность закрепиться на Кубе любому эмигранту. А если Кастро уйдёт слишком скоро, то не избежать интриг и столкновений в верхах, что может довести страну вплоть до гражданской войны и уж точно не позволит всем желающим получить свой кусочек лакомого кубинского пирога.

На фоне исторических изменений все эти похлопывания по плечу выглядят настолько неинтересными для кубинцев, американцев и всех латиноамериканцев, что эти курьезы прошли мимо местного населения. В отличие от России, где визит Обамы на Кубу освещался под этим странным углом.

И ещё курьезный факт: на Кубе, как и в других странах региона, принято давать новорожденным имена выдающихся личностей. В эти дни самое модное имя — Обама.