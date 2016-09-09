Георгий Векуа
Последние публикации
Выборы в Грузии: Есть ли шанс у прозападных партий?
Можно сказать, что нынешние парламентские выборы в Грузии проходят в конкурентной обстановке, в том смысле, что есть несколько партий и блоков, имеющих хотя бы теоретические шансы на попадание в законодательный орган. Тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» все равно использует т.н...
9 сентября 2016
Грузия: певцы и футболисты диктуют моду в политике
За это время в Грузии не было даже более или менее значимой оппозиционной демонстрации или митинга. По распространенному мнению, Грузия при Иванишвили (неофициальный правитель страны) больше всего похожа на болото — это чувствуется даже по внешнему виду городов. Например, в Тбилиси вновь появились...
7 июня 2016
Почему Грузия во всем винит армян?
Вот всего несколько тем, открытых в последней декаде января на самом популярном грузинском форуме (forum.ge): «Армянская «благодарность» за гранью человечности»; «Грузинский даиси объявили армянским танцем»; «Ереванский «Арарат» приехал в Абхазию для сборов»; «Тема о внешности армян»; «Леонардо да...
22 марта 2016