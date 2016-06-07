За это время в Грузии не было даже более или менее значимой оппозиционной демонстрации или митинга. По распространенному мнению, Грузия при Иванишвили (неофициальный правитель страны) больше всего похожа на болото — это чувствуется даже по внешнему виду городов.

sputnik-georgia.ru Бидзина Иванишвили и Георгий Маргвелашвили

Например, в Тбилиси вновь появились стихийные уличные рынки, которые заполонили страну еще в 90-х годах, но при предыдущих властях большая часть из них была убрана с улиц. А сейчас все подступы к станциям метро вновь оккупированы уродливыми лавками, цыганскими попрошайками и уличными торговцами…

Особенность нынешнего момента в стране состоит в том, что правящая партия имеет все шансы еще раз выиграть выборы… не обладая при этом высоким рейтингом среди населения. Дело даже не в том, что на выборах ожидаются фальсификации (наверно, будут, но масштаб предсказать пока трудно). Население не видит среди оппозиционных сил какой-то реальной альтернативы «Грузинской мечте» (правящей партии). Бывшая правящая партия «Национальное движение» не смогла восстановить доверие большей части населения. Да, у националов есть свой преданный избиратель, который постоянно ходит и голосует за них на всех выборах, но их количества недостаточно для того, чтобы победить и вернуться к власти.

К тому же среди руководства «Национального движения» уже давно существуют разногласия, которые периодически выливаются наружу. Совсем недавно заявил о выходе из партии один из ее лидеров — Георгий Вашадзе, который считается (или считался) близким к Михаилу Саакашвили. Телекомпания «Рустави2», которую принято ассоциировать с нацдвижением, даже выступила с «разоблачениями Вашадзе» — якобы он тайно работал на приход к власти Бидзины Иванишвили еще в 2012 году. Еще раньше вышли из этой партии несколько заметных фигур, в том числе исполнительный секретарь Зураб Джапаридзе и известный депутат Гога Хачидзе, которые вместе с некоторыми другими бывшими националами недавно основали новую партию «Гирчи» («сосновая шишка» по-грузински), выступающую сейчас с ультралиберальными лозунгами. Однако сомнительно, сможет ли эта партия преодолеть предвыборный барьер и войти в парламент.

То, что в верхушке националов не все хорошо, показала и запись телефонного разговора одного из лидеров партии Гока Габашвили со своим родственником, в котором Габашвили обрушился с жесткой критикой на самого Саакашвили и его сторонников в партии, среди которых он тогда называл и Вашадзе.

15 мая в грузинских СМИ появились более или менее правдоподобные сведения о первой десятке предвыборного списка националов для парламентских выборов в октябре. Анализ списка показывает, что националы пытаются укрепить свой имидж «прозападной партии», который изрядно покачнулся за последние годы. В частности, в десятку были введены несколько представителей неправительственных организаций, которые объявляют себя сторонниками западного выбора страны. Также сюда вошли бывший посол Грузии в Евросоюзе и бывший заместитель министра иностранных дел — фигуры, тоже считающиеся «прозападными». А партийные лидеры, многие из которых вызывают, мягко скажем, неоднозначную реакцию среди населения, были отодвинуты назад.

Однако не только у националов разброд и шатание. Правящая коалиция за последние недели де-факто распалась. Почти все партии, входившие в нее, объявили о намерении выступать отдельно на выборах. Прежде всего стоит отметить ситуацию с Республиканской партией. Для читателей, которые мало знакомы с внутриполитической кухней Грузии, скажем, что Республиканская партия (в отличие от своей тезки в соседней Армении) всегда считалась маленькой, но интеллектуальной партией. Отдельно взятый рейтинг этой партии никогда не превышал 5%. Тем не менее, республиканцам почти всегда удавалось каким-то образом оказаться поблизости от власти. Они заключали альянсы с мощными, популярными партиями, которым предлагали свой имидж прозападной и интеллектуальной партии, и пытались уже изнутри завоевать кое-какие позиции для управления. Так случилось и в 2012 году. РП вошла в коалицию с «Грузинской мечтой» Иванишвили и с несколькими небольшими партиями, и эта коалиция победила на выборах. Председатель партии Давид Усупашвили стал спикером парламента, кем и является до сих пор, а в прошлом году его супруга и еще один лидер республиканцев Тина Хидашели стала министром обороны. Еще два представителя этой партии занимают министерские посты.

Но в последние месяцы этой «идиллии» пришел конец. Часть активных «спикеров» ГМ и еще одной партии, входящей в коалицию, а именно промышленников, начали постоянные нападки на своих коллег по коалиции — республиканцев. При этом эти нападки сопровождались невиданными для Грузии последних годов пророссийскими заявлениями этих деятелей.

Однако «Грузинская мечта» твердо следует своей политике — никакого крена в одну или другую сторону. Официально партия остается «прозападной». Все партийные документы и программы провозглашают цель вступления Грузии в НАТО и ЕС. Законодательство Грузии также понемногу сближается с европейскими. Однако в той же партии «держат» активистов, которые высказывают отнюдь не проевропейские взгляды. Их иногда журят официальные лица и партийные боссы, но это больше похоже на формальность, чем на благородное негодование. Правда, на днях один из самых крикливых и активных деятелей ГМ — депутат Тамаз Мечиаури, который открыто призывал к отказу от вступления в НАТО и повороту к России, заявил о выходе из партии, так как, по его словам, его взгляды разошлись с официальным курсом страны и правящей коалиции.

Состоявшийся 14 мая съезд «Грузинской мечты» опять-таки подтвердил эту раздвоенность. С одной стороны, в политсовет партии были введены люди, которые считаются прозападными, с другой стороны, бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили делегаты съезда устроили теплый прием, хотя Гарибашвили за последний год своего премьерства явно дрейфовал также в сторону антизападной риторики и шагов.

Казалось бы, Грузия и в этот выборный цикл обречена войти с «противостоянием» двух партий — «Грузинской мечты» и «Национального движения». Но в середине мая произошло наконец событие, которого довольно долго ждали в Грузии. Известный грузинский оперный певец и меценат Паата Бурчуладзе объявил о создании своей партии, которая собирается принять участие в парламентских выборах. Проведенные социологические опросы, когда этой партии еще не было, но ее появление ожидалось, давали довольно неплохие результаты. Бурчуладзе завоевал симпатии значительной части населения не только тем, что является известным в Европе оперным певцом, но и тем, что многие годы осуществлял благотворительную деятельность. Во многих крупных магазинах и супермаркетах Грузии стоят ящики для благотворительности, которые принадлежат организации Бурчуладзе. Таким образом, его имя давно на слуху.

Есть еще один фактор. Паата Бурчуладзе известен своими тесными и давними контактами с Грузинской православной церковью. Его фонд принимал участие в постройке нового большого храма на севере Тбилиси. Кстати, этот храм строится в армянонаселенном районе Тбилиси, как и предыдущий большой храм — церковь Троицы, построенный в 90-х — начале 2000-х годов и который ныне является кафедральным собором и резиденцией грузинской патриархии. Практически этот храм построен на месте исторического армянского кладбища Ходжаванк, которое ныне уничтожено.

Учитывая высокий авторитет ГПЦ в массах, Бурчуладзе, вероятно, попытается использовать влияние отдельных церковных деятелей или даже всей этой организации, чтобы завоевать побольше голосов. Сейчас в Грузии спорят: если партия, созданная певцом, примет участие в выборах 8 октября, у кого больше голосов отберет — у правящей партии или оппозиционного «Национального движения»? По предварительным заявлениям Пааты Бурчуладзе и его сторонников можно судить, что это объединение будет стремиться занять примерно ту же нишу, что занимает ГМ — умеренно проевропейские лозунги, но подчеркнутое заигрывание с ГПЦ и отдельные уступки России.

А что можно ожидать рядовым грузинским избирателям от этих и других партий? Как недавно сказал тот же Бурчуладзе, и в этом трудно не согласиться с ним, Грузия как бы застыла на месте и непонятно, куда эта страна вообще двигается, к чему стремится, какое место хочет занять в мире. Все заботы и населения, и политиков как будто направлены на то, чтобы пережить сегодняшний день, а там ситуация покажет. Население в основном занимается выживанием, а политики — удержанием власти и обогащением, но так, чтобы воровство было не слишком явным. Люди не чувствуют почти никаких перспектив в Грузии, и чемоданные настроения распространены довольно широко. Опубликованные недавно данные переписи населения показали, что с 2002 по 2014 год население уменьшилось на 700 тыс. человек — до 3,7 миллиона.

Еще более драматические темпы сокращения показали некоторые национальные меньшинства. Например, официально численность армян по сравнению с 2002 годом сократилась почти на треть — до 169 тыс. человек. Это значит, что с 1989 года армянская община Грузии сократилась в три раза…

В целом в Грузии не чувствуется, что даже Армения как государство уделяет какое-то внимание армянской общине в Грузии. Посольство Армении традиционно занимает пассивную позицию по большинству вопросов, и в последние месяцы, как оказалось, в Грузии вообще нет назначенного посла соседней страны. Бесперспективность и низкие темпы роста заставляют многих жителей Грузии искать счастье за рубежом, а национальные меньшинства в нынешней Грузии особенно предрасположены к этому. Помогут ли будущие выборы как-то изменить ситуацию, появится ли «свежая кровь» в грузинской политике? Хотя новые партии возникают с завидной регулярностью, пока мало что указывает на то, что с избранием нового парламента жизнь страны изменится к лучшему.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM