Вот всего несколько тем, открытых в последней декаде января на самом популярном грузинском форуме (forum.ge): «Армянская «благодарность» за гранью человечности»; «Грузинский даиси объявили армянским танцем»; «Ереванский «Арарат» приехал в Абхазию для сборов»; «Тема о внешности армян»; «Леонардо да Винчи был армянином?» (ирон.) и так далее. Наконец, один житель Грузии, возмущенный всем этим, открыл тему — «Почти каждая вторая тема на форуме об армянах, и все негативны». В конце концов обсуждение перешло на ТВ, где канал «Рустави 2» сделал специальное ток-шоу с обсуждением вопроса, почему так происходит. На радио «Свобода» грузинский философ и гражданский активист Георгий Майсурадзе опубликовал статью с названием «Армянофобия», где утверждалось, что враждебность к армянам является самой распространенной формой ксенофобии в Грузии.

sharij.net Георгий Маргвелашвили

Как ни странно, в Грузии сложилось так, что прозападные либералы (которых в Грузии не очень много) в целом более толерантно относятся к армянам, а наибольшая степень ксенофобии в виде армянофобии наблюдается у людей, причисляющих себя к православной пастве и выражающих пророссийские взгляды. Трудно сказать, чем это вызвано. Видимо, здесь проявляется отголосок давнего грузино-армянского церковного раскола, из-за чего многие века армяне — последователи Армянской Апостольской Церкви были еретиками для Грузинской Церкви, и наоборот. Также, может быть, существует некая «ревность» у этих общественных слоев в Грузии к Армении, которой удалось наладить тесные отношения с Россией, чего никак не удается сделать Грузии.

Нельзя сказать, что официальные власти Грузии открыто способствуют разжиганию антиармянских настроений в стране. Бидзина Иванишвили, который является реальным лидером правящей коалиции и неофициальным правителем Грузии, однажды даже похвалил Армению за сбалансированную внешнюю политику. Недавно он же участвовал в торжественной церемонии открытия восстановленной армянской церкви в историческом центре Тбилиси. Однако нынешние власти заигрывают с «консервативными» слоями и с Церковью и этим вольно или невольно провоцируют армянофобию в обществе, потому что, как отмечалось выше, именно этот сегмент выделяется крайне агрессивным и непримиримым отношением ко всему, что связано с Арменией и армянами.

Кроме того, официальный Тбилиси, как правило, в международных организациях занимает противоположную позицию по отношению к Армении и голосует соответствующим образом. Здесь работают связи между Грузией и Азербайджаном, заложенные еще предыдущим правительством. Как известно, Азербайджан осуществляет экспорт своих энергоносителей в основном через территорию Грузии, а сейчас строит еще и железную дорогу в Грузии, которая должна связать Азербайджан с Турцией. Хотя после прихода новой власти в 2012 году от ее представителей и раздавались иногда критические голоса в отношении выгоды, которую Грузия получает от сотрудничества с Азербайджаном, но дальше слов дело не шло. Вот и недавно в Грузии поднялась шумиха вокруг переговоров с Россией о том, чтобы Грузия получала часть газа не из Азербайджана, а из России. Но переговоры пока не дали какого-то конкретного результата.

Грузия рассматривает сотрудничество с Азербайджаном также сквозь призму территориальных проблем. Так как обе страны считают части своей территории «оккупированными» (Абхазия и Южная Осетия для Грузии, Нагорный Карабах для Азербайджана), то пытаются всегда голосовать в унисон, невзирая на реально происходящие события, лишь «из принципа». Так было в конце января, когда в ПАСЕ проходила дискуссия и голосование по проекту доклада, подготовленного Робертом Уолтером, «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана». Грузинская делегация, как и делегации некоторых других постсоветских стран (например, Украины), проголосовала в пользу принятия этой резолюции, которая считалась тенденциозной в пользу Азербайджана. Однако резолюция по проекту доклада, как известно, не прошла.

Практически всегда официальная грузинская делегация голосует на международных форумах против «сепаратизма», Грузия даже не признала Косово, хотя считает себя партнером Запада и стремится войти в НАТО и ЕС. Вообще, за последние 1−2 года отношения Грузии с Западом все больше заходят в тупик, о чем осторожно свидетельствует недавний доклад директора национальной разведки США Джеймса Клэппера, где говорится о том, что в грузинской политической элите возрастает «фрустрация» по отношению к перспективам интеграции в евроатлантическое пространство. Получение Грузией пресловутого ПДЧ (План по достижению членства в НАТО) в очередной раз было отложено, как несколько дней назад заявил представитель блока Джеймс Аппатурай, что вновь вызвало злобные и саркастические комментарии в грузинских социальных сетях.

Если говорить о социально-экономической и политической ситуации в Грузии в целом, то она характеризуется застоем и неопределенностью. С одной стороны, власти, в отличие от своих предшественников, ослабили нажим на общество и немного «отпустили вожжи». Это привело к возрастанию низовой и срединной коррупции в обществе, но и к появлению некоторого количества неофициальных денег у населения, бизнеса и т.д.

С другой стороны, замедление реформ и общее ухудшение экономической ситуации на постсоветском пространстве сказались и на Грузии. Экспорт в прошлом году сократился более чем на 20%, едва превысив 2 миллиарда долларов — показатель 2011 года. Национальная валюта — лари — продолжает обесцениваться по отношению как к доллару, так и к евро. На днях курс евро установил новый рекорд — 2,82 лари за один евро, в то время как еще год назад этот курс колебался в диапазоне 2,20−2,30. То же самое происходит с курсом доллара. Все это приводит к сокращению импорта, а экспорт сокращается из-за падения платежеспособного спроса главных торговых партнеров Грузии — России, Украины, Азербайджана, Казахстана и т.д.

На этом фоне властям может быть на руку направить негативную энергию недовольных слоев общества в какое-то русло, чтобы отвлечь от критики правительства. Открытое раздувание антизападных настроений чревато неприятностями от «западных партнеров», так что Армения и армяне могут оказаться под рукой в нужный момент. Так же как в некоторых странах все беды приписывались евреям, в Грузии принято во всем винить армян, в частности, огрузинившихся армян, которые внешне стали грузинами, но которые якобы продолжают строить козни против Грузии. Поиск врагов и козлов отпущения, как правило, редко заканчивается удачно и способен принести лишь тактические плоды, а в перспективе грозит обернуться неудачами и изоляцией от происходящих в мире процессов.

Газета «Ноев Ковчег»- ИА REGNUM