Георгий Геннадиевич Малинецкий
Последние публикации
Промышленная политика России в «коротком» и «длинном» времени
Дорогие коллеги! Друзья! Я имею честь работать в Институте прикладной математики Академии наук и являюсь членом Научного совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации (см. рис. 1). Этим определяется угол зрения на обсуждаемые вопросы. Наш институт был создан в 1953 году...
7 октября 2022
Образовательный императив новой России
Расширенный доклад на собрании общественной организации «Родители Москвы» 1 июня 2022 года. Введение «Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники». — Отто фон Бисмарк. Мне довелось как-то беседовать с мексиканцем, и я поинтересовался, как обстоят дела в...
31 августа 2022
Меморандум о Госплане
Введение После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года ситуация в России и за её пределами начала стремительно меняться и усложняться. Начали разрываться традиционные экономические связи, начали разрушаться политические и идеологические догмы. Возникли новые экономические проблемы и...
17 августа 2022
Стратегическая стабильность и спецоперация России на Украине. Часть 2
Начало читайте в «Стратегическая стабильность и спецоперация России на Украине. Часть 1». IV. Экономическая сфера 1*. Необходимость перехода на время конфликта от либеральной к плановой экономике. Отказ на время военных действий от либеральной ориентации экономики, акцент на планировании, контроле...
5 июля 2022
Стратегическая стабильность и спецоперация России на Украине. Часть 1
Аннотация Стратегические задачи могут решаться с помощью разных инструментов. Ядерное оружие на границе России, которое планировала установить Украина, представляет стратегическую угрозу. Инструментом для решения геополитических задач Западом выбран путь локального военного конфликта на Украине...
4 июля 2022
Россия станет социальным государством — или её не будет
Стенограмма доклада доктора физико-математических наук, профессора, действительного члена Академии военных наук, заведующего отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Георгия Геннадьевича Малинецкого «Необходимый шаг» на...
1 июня 2022
Космические технологии в наступающей реальности безлюдных войн
Доклад доктора физико-математических наук, профессора, действительного члена Академии военных наук, заведующего отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН Георгия Геннадьевича Малинецкого и старшего научного сотрудника ИПМ...
21 мая 2022
Блеск и нищета «цифровой экономики»
Выступление заведующего отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им М.В. Келдыша, профессора, доктора физико-математических наук Георгия Геннадьевича Малинецкого на Абалкинских чтениях Вольного экономического общества 6 марта 2018 года в Москве. «Абсурдно говорить...
12 марта 2018
Об «ахиллесовой пяте» американского научно-технического лидерства
Доклад член-корреспондента РАН, руководителя информационно-аналитического центра «Наука» РАН, профессор НИЯУ МИФИ В.В. Иванова и доктор физико-математических наук, профессора, заведующего отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН...
3 июня 2017
Нефтегазовый шанс России. Взгляд из будущего
Доклад на пленарном заседании V Международной Конференции «Наноявления при разработке месторождений углеводородного сырья: от наноминералогии к нанохимии и нанотехнологиям». Москва, 22−23 ноября 2013 года. Одной из важнейших технологий в современном мире является технология проектирования будущего...
4 декабря 2016
Технологии в России: Мы проиграли настоящее, нужно думать о будущем
«Вернем России будущее» доклад доктора физико-математических наук, заведующего отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша, вице-президента Нанотехнологического общества России Георгия Геннадьевича Малинецкого на пленарном заседании научно-практической...
5 октября 2016
Императив Голодец: В морг — значит в морг!
На преподавателей, профессоров, студентов, их родителей, предпринимателей, значительную часть российского общества, имеющую отношение к высшему образованию (а таких у нас более 50 миллионов), большое впечатление произвело недавнее заявление Ольги Голодец. По мнению вице-премьера, курирующего...
7 сентября 2016
Стратегия разгрома
Тот, кто ковыляет по прямой дороге, опередит бегущего, что сбился с пути. Френсис Бэкон Общим местом стало утверждение, что у нас сейчас нет дальновидной, эффективной, научно обоснованной политики ни в одной сфере жизнедеятельности, в том и числе в технологической, инновационной, образовательной и...
12 июня 2016
Сунь Цзы против Пак Да: к той ли войне мы готовимся? Часть II
Начало статьи здесь Выступление на круглом столе «Цивилизационное развитие и вооруженные конфликты будущего», прошедшего 22.10.2015 в рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика в стратегическом развитии и безопасность России: взгляд в будущее-2030». В настоящее время...
1 ноября 2015
Сунь Цзы против Пак Да: к той ли войне мы готовимся? Часть I
Выступление на круглом столе «Цивилизационное развитие и вооруженные конфликты будущего», прошедшего 22.10.2015 в рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика в стратегическом развитии и безопасность России: взгляд в будущее-2030». Историки говорят, что когда...
1 ноября 2015