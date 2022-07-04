Аннотация

mota.ru Нам нужен новый символ России. Например, россомаха — сильный и опасный зверь, на которого не охотятся

Стратегические задачи могут решаться с помощью разных инструментов. Ядерное оружие на границе России, которое планировала установить Украина, представляет стратегическую угрозу. Инструментом для решения геополитических задач Западом выбран путь локального военного конфликта на Украине. Война касается разных сфер жизни общества. Достижения или пробелы в одной из этих сфер могут определить победу или поражение. Именно поэтому необходим системный, междисциплинарный анализ силового противостояния цивилизаций. С таким противостоянием связана специальная военная операция России на Украине. Результаты системного анализа этой операции, ряд соображений, высказанных на семинаре «Образ победы» Академии военных наук, и представлены в данных заметках.

Системный контекст

Лучшее из лучшего — покорить огромную империю не сражаясь. Поэтому самая лучшая война — разбить замыслы противника, на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить войска. Самое худшее — осаждать крепости. — Сунь Цзы.

В Послании президента Федеральному собранию 01.03.2018 был заявлен новый курс России [1]:

«Изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же системного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву».

Другими словами, по мнению президента России, на данном этапе развития следует перейти к решению стратегических, цивилизационных задач.

В этом послании были заявлены новые приоритеты развития страны:

1. Повышение качества жизни. Сбережение народа.

2. Экономический рост. Новая индустриализация.

3. Освоение территории. Модернизация инфраструктуры.

4. Обеспечение национальной безопасности.

В этом послании особое внимание было уделено стратегическим ядерным наступательным вооружениям:

«Мы давно уговаривали американцев не разрушать Договор о ПРО, не нарушать стратегического баланса. Все тщетно. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора… Откуда взялась такая позиция, в целом понятно. После развала СССР Россия, которую в советские времена называли Советским Союзом — за границей её так и называли Советская Россия, — если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39,4% промышленного потенциала (я обращаю внимание, почти половину), 44,6% военного потенциала в связи с развалом Вооруженных сил СССР между бывшими союзными республиками. Техника в Российской армии устаревала, сами Вооруженные силы находились, прямо скажем, в плачевном состоянии… Видимо, у наших партнеров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, оборонного промышленного комплекса и Вооруженных сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях».

Гегель в качестве одного из законов диалектики выделял переход количества в качество. Теория самоорганизации или синергетика перешла от общих философских представлений к конкретному количественному анализу [2]. Для сложных систем характерны бифуркации — изменение числа и/или устойчивости решений определенного типа при вариации параметров. Другими словами, прежняя траектория развития сложной системы теряет устойчивость и появляются другие возможности.

США полагали, что в результате реформ бифуркация Россией пройдена и наша страна не вернется на уровень, где гарантией стратегической стабильности является неприемлемый взаимный ущерб.

Американские надежды на бифуркацию, на окончательный уход России с исторической арены связаны с горбачевщиной [3, c. 158]:

«Новая внешняя политика Советского Союза, сформировавшаяся к середине 1986 года, позволила по-другому строить наши межгосударственные отношения. Их главным содержанием стало осуществление на деле основополагающих принципов: демилитаризации (неприменение силы), демократизации (право каждого народа на социальный строй, при котором он хочет жить), деидеологизации отношений (руководствование в них только международным правом). Советским Союзом и его союзниками было отвергнуто — как не оправдавшая себя политика — противоборство между СССР и США, Варшавским договором и блоком НАТО».

Заметим, что на 1 января 1991 года численность Вооруженных сил СССР составляла 3,76 млн 760 тыс. человек. Численность Вооруженных сил России на 1 января 2022 года — 1 млн 14 тыс., а активный личный состав НАТО в Европе насчитывает 3 млн 657 тыс. человек. Увеличение количества стран — членов блока НАТО с течением времени, несмотря на обещание западных партнеров его не расширять, мы видим на рис. 1.

Рис. 1. Расширение блока НАТО в Европе со временем

Несмотря на это, пожелание разоружиться в ядерных и иных сферах мы постоянно слышим от ученых и политиков либеральной ориентации с начала реформ и до настоящего времени. «По мнению академика А. Г. Арбатова, в деле обороны страны нам, видимо, можно ориентироваться в значительной мере на добрые намерения администрации США. Но, откровенно говоря, пока сильно сомневаюсь в этих добрых намерениях по отношению к Советскому Союзу. По крайней мере, когда дело идет об обороне нашей страны», — писал в своё время С. Ф. Ахромеев [3, c.175].

Постепенное понимание правящей элитой России, что этих намерений нет и не было, наглядно показывает изменение Стратегий национальной безопасности, принимавшихся в разные годы в нашей стране [4]. Ранее детально исследовались пределы сокращений российского стратегического потенциала. Было показано, что есть пределы сокращений, ниже которых опускаться нельзя, чтобы остаться субъектом, а не объектом истории [5].

Однако то, что не может решаться на стратегическом уровне в силу огромных усилий России, направленных на сохранение геополитической стабильности, можно решать на другом, более низком уровне — уровне локальных конфликтов. Здесь стоит напомнить императив американского политика Збигнева Бжезинского:

«Америка в XXI будет развиваться против России, за счет России и на обломках России».

Геополитические планы, связанные с военным поражением России после 2020 года и снижением её влияния в мире, были представлены директором частной разведывательно-аналитической организации STRATFOR Джорджем Фридманом [6].

По сути, речь идет ещё об одной бифуркации в военно-политической сфере. Параметром здесь можно считать отношение доли России в глобальном валовом продукте к долям ведущих геополитических игроков (см. рис. 2). Например, в 2019 г. США — 24,4%, Китай — 16,35%, Япония — 5,79%, Германия — 4,38%, Франция — 3,09%, Италия — 2,28%, Бразилия — 2,1%, Россия — 1,94% [7].

Рис. 2. Доля разных стран в глобальном продукте

Этот параметр естественный, и о нем много раз говорилось в истории. «Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в-третьих — деньги», — утверждал Наполеон Бонапарт.

В ходе этой бифуркации определяется будущее России. В случае победы изменится место нашей страны в геополитике, она сможет стать лидером блока независимых государств, не ориентированных на следование императивам США, Европы или Китая, будет иметь место кризис НАТО и станут ясны пределы возможностей современного Запада. Проигрыш может привести к утрате геополитических позиций нашей страны, возможно, с её распадом и сменой политической власти. Имеет место цивилизационная война, в ходе которой выясняется, является ли наше Отечество цивилизацией со своими смыслами, ценностями, ресурсами, способностью ставить и достигать стратегических целей, влиять на мировое развитие или нет. С другой стороны, это не только отечественная, но и гражданская война, ведь русские и украинцы — один народ.

Не будем обсуждать ни динамику российско-американских и российско-украинских отношений, ни ход специальной военной операции, ни обстоятельства непреодолимой силы, которые заставили Россию начинать её в данное время и таким образом. В свое время кардинал Ришелье приказал отливать на стволах пушек надпись: «Последний довод королей». Войны — огромное бедствие, горе, трагедия для целых народов. Однако нет худа без добра и добра без худа. Поэтому обратим внимание на те положительные моменты, которые связаны со спецоперацией.

Перемены, вызванные войной

А могло быть и хуже! — Ф. Н. Плевако.

1. Решимость отстаивать безопасность и стратегические интересы, используя военную силу. Мало иметь «красную кнопку», нужно иметь решимость в случае необходимости эту кнопку нажать. Понимание этого и друзьями, и врагами является важным фактором стратегической стабильности. Вспоминается знаковая фраза американского политолога Збигнева Бжезинского:

«Россия может иметь сколь угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь, это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».

Специальная военная операция показала, что Бжезинский был неправ, и это многое меняет в мире. Россия готова к силовому ответу на ряд вызовов.

2. Следование цивилизационному императиву, ориентированному на формирование «мира России». Защита Донецка, Луганска и Крыма, защита от ядерного оружия, которое предполагалось разместить на нашей западной границе, показывает приоритет стратегических целей перед тактическими, готовность противостоять цивилизации Запада. Речь идет не о войне с Украиной и о захвате территории, а о совместной борьбе одного народа, живущего в России и на Украине, с фашизмом. В случае победы предстоит огромная многолетняя работа по восстановлению страны.

3. Успешное и эффективное использование ряда имеющихся вооружений. Сложность специальной военной операции связана с тем, что в значительной мере и российская, и украинская армии, по крайней мере на первом этапе спецоперации, использовали оружие, разработанное ещё в советские времена. Тем не менее имеющиеся «козыри» нашими войсками применялись весьма эффективно. Это ракетное оружие, позволяющее поражать цели на территории всей Украины. В течение первых двух дней был «взят воздух» и было достигнуто подавляющее преимущество в этой сфере. Эффективно использовался имевший место дефицит горюче-смазочных материалов в украинских войсках. Очень важным оказалась подготовка российских военных, имеющих сирийский опыт, а также подготовленные бойцы Луганской и Донецкой республик, участвовавшие в течение 8 лет в отражении агрессии.

4. Эффективный ответ на санкции и продажа нефти и газа за рубли. На Россию наложено более 10 тысяч санкций многими государствами, что является рекордом в мировой истории. Тем не менее эффективные меры в финансово-экономической области не позволили дестабилизировать эту важнейшую сферу жизнедеятельности и существенно снизить жизненный уровень большинства граждан России.

5. Проявление связи поколений. Молодежь активно, а во многих случаях и героически, воюет с фашизмом, против которого боролись их деды. Это имеет принципиальное значение — связь времен не порвалась. Несмотря на отсутствие понятой и принятой народом идеологии в течение последних десятилетий, попытки «переформатировать» молодежь по западным стандартам, готовность защищать Родину, зачастую ценой собственной жизни, у следующего поколения осталась.

6. Массовая поддержка специальной военной операции гражданами России. Проводимая спецоперация, скорее, не разделила, а сплотила граждан России. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), спецоперацию поддерживают 72% граждан страны (18% не поддерживают, 10% затрудняются ответить). В течение трех месяцев, прошедших с её начала, поддержка сохраняется на высоком уровне [8].

7. Произошло мировоззренческое разделение граждан России. Война представляет собой жесткий экзамен и для общества, и для граждан. Людям приходится определять, «свои» они или «чужие» в контексте происходящих событий. Одни символы спецоперации — Z, V, O, «За Донбасс», георгиевские ленты — принимают, другие отторгают. На этот выбор, сделанный людьми, защищающими Родину, может опираться развитие и на этой основе строиться будущее.

8. Разделение и национализация элиты. В своё время, несколько лет назад, президент РФ ставил задачу национализации элиты. Его идея состояла в том, что деньги, семьи, дети, недвижимость ведущих чиновников и политиков, ключевых представителей элиты должны быть в России. Эта задача не была решена, но Запад после начала спецоперации очень помог снять эту проблему. Он не стал поддерживать отечественную «пятую колонну». Конфисковав имущество и недвижимость олигархов, Запад показал, что, несмотря на все их усилия, они никогда не будут «своими» и всегда останутся «чужими». Санкции похоронили проект глобализации, антироссийские меры — императивы «защиты священной частной собственности», «равенства стран», «прав человека». Стала понятна прозападная ориентация значительной части отечественной культуры и ложность концепции «звезд», заимствованной из другой реальности. Эту помощь Запада в формировании отечественной элиты и культуры, в отстаивании наших цивилизационных ценностей трудно переоценить.

9. Развитие внутреннего рынка страны. Из России ушло множество компаний, и это создало огромное экономическое пространство, которое гораздо легче, чем когда-либо раньше, могут занять существующие российские компании или же те компании, которые можно или нужно создать.

10. Мониторинг системы международных отношений. Отсутствие сильных, надежных союзников является не достоинством, а недостатком внешней политики России. Предшествующие политика и дипломатия создавали иллюзию хороших и взаимовыгодных отношений со многими государствами. И руководителям страны приходилось решать «обратную задачу» — догадываться, каково же реальное отношение, намерения и силы стран. Война снимает эту неопределенность — тайное становится явным. Понятными оказываются истинные отношения. Например, большим плюсом можно считать активную поддержку России рядом стран Южной и Центральной Америки. В ситуации, когда нашей стране нужны сильные стратегические союзники, это важно и полезно.

Я отношусь к оптимистам и считаю, что наш народ сделает все от него зависящее в борьбе с фашизмом на Украине. И победит. Кроме того, стоит вспомнить Наполеона:

«Моральный фактор относится к материальному как три к одному».

Последующие предложения ориентированы на срок от нескольких месяцев до трех лет. Если за это время не удастся существенно улучшить ситуацию, то трудно надеяться на дальнейшие перемены к лучшему. Меры, которые должны быть реализованы в течение нескольких месяцев, помечены в тексте звездочками.

Обсуждение показало, что многие коллеги полагают, что ряд мер следует прописать в деталях и предложить соответствующим ведомствам и структурам. Это уже неоднократно делалось, но результат таких усилий далек от желаемого. Война представляет собой сложное многогранное явление, поэтому естественно посмотреть на него с целостной, системной точки зрения. Реакция на доклад показала, что разные участники и представители различных структур отреагировали на разные предложения. Кроме того, мы находимся в точке бифуркации, и сейчас очень важна активность и понимание критического состояния выбора будущего, которое переживает Россия, не только у профессионалов, занимающихся специальной военной операцией, но и у всего народа.

Очень часто приводят наглядный пример с двумя лягушками. Первую медленно варили в воде, и в конце концов она сварилась. Второй в кастрюлю добавили кипяток, и у нее появился шанс резко повысить свою активность, попытаться изменить ситуацию и попробовать выпрыгнуть. До начала специальной военной операции Россию отодвигали в мировых делах все дальше и дальше от ключевых глобальных проблем. Либеральный сценарий развития страны приводил к ее постепенной деградации. Это случай первой лягушки. Нас «медленно варили».

Военная операция привела к бифуркации, в которой определяется наше будущее, и у нас появляется шанс «выпрыгнуть» из текущей ситуации и начать строить новую реальность, достойную великой России.

Приведу еще один пример, связанный с работой Изборского клуба. В ноябре, до начала специальной военной операции, Александр Проханов не раз утверждал, что символ будущего — это Победа, которая должна быть у России сейчас и образ которой есть во многих предыдущих победах [9].

Мы имеем дело со сложной системой, поэтому здесь тоже уместен биологический пример. Крыса в кастрюле с водой, из которой не может выбраться, плавает примерно полчаса, а потом тонет. Курт Рихтер провел такой эксперимент. После того, как крыса была на грани жизни и смерти, воду сливали, и крыса оказывалась уверена, что ее усилия не пропали даром, что она победила, и в следующий раз в такой ситуации она плавала уже не полчаса, а в 240 раз больше [10].

В это трудно поверить, но наука о поведении животных — этология — говорит, что образ победы над врагом играет огромную роль в жизни целого ряда видов, так что, возможно, что руководитель Изборского клуба А. А. Проханов был прав. Хочется думать, что уроки наших прежних побед и размышления над поражениями также могут сыграть очень и очень важную роль.

Обсуждаемые вопросы относятся ко многим разным сферам, начиная от большой стратегии и кончая техническими проблемами. И в случае войны это оправдано. Поражение на одном уровне может быть отыграно на другом — более высоком. Достаточно вспомнить Крымскую войну 1853–1856 годов, проигранную Россией. Через 10 лет в результате дипломатической и экономической деятельности поражение было отыграно. С другой стороны, технические и технологические проблемы могут коренным образом повлиять на ход военных действий. Если бы Петр I не взял курс на быстрое освоение технологий литья пушек, осады крепостей, строительство кораблей, освоение навигацкой науки и бухгалтерии, то, возможно, исход Полтавской битвы был бы иным.

Разумеется, последующие предложения не стоит воспринимать как «скрытую критику». Скорее наоборот. Если мы полагаем, что все превосходно, то шансов победить у нас будет меньше.

Естественно посмотреть на происходящее с системной точки зрения. В свое время В. И. Ленин писал:

«Политика есть самое концентрированное выражение экономики».

Продолжим эту линию. Сама экономика есть массовое использование наиболее эффективных способов производства — технологий. Однако сами технологии могут и должны применяться образованными людьми, поэтому принципиальное значение имеет система образования. Однако сама эта система передает те знания, которые добывает наука, представляющая, в свою очередь, неотъемлемую часть культуры. Война — очень серьезный экзамен для общества, и чтобы сдать его, создаются армии и службы безопасности. Или, ленинскими словами:

«Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации».

Поэтому, формулируя предложения, естественно исходить из функциональной пирамиды, предложенной В. В. Ивановым (см. рис. 3) [11].

Рис. 3. Взаимосвязь различных сфер деятельности людей в рамках теории гуманитрано-технологической революции (Рисунок любезно предоставлен В.В. Ивановым)

Отсутствие или развал любого этажа такой пирамиды ставит оборону в тяжелое положение. Этот взгляд и определяет порядок последующих разделов.

Предложения, связанные со специальной военной операцией России на Украине

Лучший способ предсказать будущее — это создать его. — Авраам Линкольн.

I. Массовое сознание и идеология

1*. Необходимость перехода к новому историческому этапу. Признание преступлений горбачевщины, которая привела к распаду великой страны. Признание ошибочности пути «олигархического капитализма» для развития нашей цивилизации — мира России. Наказание ряда виновных в распаде и деградации страны. Обозначение нового курса страны, императивов социального государства, развивающего стратегию, обозначенную в Послании президента 01.03.2018.

2*. Необходимость изменения кадровой политики. Принципиальное изменение кадровой политики и учет конкретных результатов данного человека при назначении его на должность и контроле его работы. (Сталинский принцип: мы должны иметь государственных служащих, решающих порученные задачи и отвечающих за полученный результат, а не множество чиновников, «выполняющих полученные указания».)

3*. Формирование идеологии развития России. Переход от реализуемой сейчас идеологии прошлого уваровской триады «Самодержавие — Православие — Народность» к идеологии будущего «Совесть — Соборность — Будущее». Опора на смыслы и ценности не Запада, а мира России.

4*. Необходимость победы в когнитивной и информационной войне. Быстрое расширение работы по разъяснению внутри и вне страны, в особенности на Украине, смысла ведущейся войны. Объяснение, что даст народу победа в войне. В настоящее время украинские информационные стратегии, опираясь на помощь Запада, переигрывают Россию в когнитивной и информационной войне [12]. Нужно продумать и внести в массовое сознание украинцев ряд основополагающих мемов, например — «Лучше читать Гоголя и Пушкина, чем слушать Байдена и Зеленского»; «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»; «Нет уз святее товарищества. Между Россией и Украиной»; «Богдан Хмельницкий побеждал, побеждает и победит Мазепу»; «Лучше в будущее с Россией, чем в прошлое с Западом»; «Зачем воевать за олигархов и НАТО?!»; «Мир — народам, война — олигархам»; «Жизнь для близких или смерь за Зеленского?».

5*. Необходимость объяснения того, что война является делом всего народа. Развитие и конкретизация работы по освещению войны. Россия и Восточная Украина смотрят Подоляку и Онуфриенко, но этого недостаточно. Люди не знают, что и как делает наша армия. Для народа, на поддержку которого мы хотим рассчитывать, — это неприемлемо.

6*. Понимание обществом смысла войны, цены победы и поражения. Война на Украине решает судьбу России. Она касается всего народа, а не только контрактников. Возврата к прошлому не будет. Конфронтация с «коллективным Западом» будет длиться долго (по крайней мере до 2024–2025 гг., а вероятно, и до 2028–2029 гг.), в несколько этапов и на различных театрах военных действий. Это должно быть осознано людьми. Сталин обращался к гражданам в годы войны, как к равным: «Братья и сестры!». Наша власть нередко обращается к гражданам страны, как к детям малым, и это должно быть изменено.

II. Государственное строительство

1*. Необходимость сосредоточить усилия страны и повысить их эффективность. Формирование на время войны Государственного комитета обороны (ГКО), обладающего всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти.

2*. Повышение эффективности работы народного хозяйства, особенно важное в военное время. Создание Государственного комитета по планированию, ориентированного на решение народно-хозяйственных задач, обеспечивающих цивилизационное развитие России и переход от нынешнего состояния — «сырьевого донора» ведущих государств — к уровню самодостаточной высокотехнологичной страны (реализация программы «новой индустриализации»). Другая задача — эффективное и своевременное обеспечение армии и ОПК необходимыми ресурсами, технологиями и возможностями.

3*. Повышение управляемости страны и доверия народа к власти. Существенное повышение доли выполненных решений президента РФ. Эксперты Госдумы оценивают сейчас эту долю в 30%, другие источники дают еще более низкий процент. В сложившейся реальности этого недостаточно. Институт психологии исследовал уровень доверия к своим правительствам. В Китае этот уровень составляет 72%, в Италии — 46%, в США — 45%, в России — 26% [13]. Этого недостаточно, особенно в переживаемой сейчас точке бифуркации. Вероятно, следует объективно оценивать количество распоряжений, которые действительно стоит выполнить, и оценивать не исполнение отдельных указаний, а результаты действий тех или иных структур. Судя по тому, что на прямую линию президента приходят миллионы просьб, такой системности сейчас не хватает. Принципиально важно проверять результаты выполнения прежних программ и проектов, а после этого оглашать результаты проверки.

4. Использование достижений науки в развитии промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Создание Государственной комиссии по науке и технологиям, позволяющей реализовать быструю и эффективную передачу знаний и технологий от их разработки до уровня практического использования. Быстрая и эффективная ликвидация пробелов в знаниях и технологиях, ставших очевидными в ходе войны.

5. Повышение уровня руководства наукой. Назначение вице-премьера, курирующего науку и технологии в России и их использование в жизненно важных для государства сферах.

6. Дебюрократизация России. Упрощение делопроизводства и роспуск государственных структур, не справившихся с поставленными задачами. Например, роспуск Министерства науки и образования РФ, Российской академии образования и ряда других структур.

7. Переход к государственному управлению на основе технологии управления рисками. В сложных социальных, технических, экономических системах мы не можем гарантировать желаемый результат и должны учитывать риски, вероятность того, что приложенные усилия приведут к успеху. Кроме того, часто возникает не один, а несколько, например k, способов решить поставленную задачу. В этом случае необходимо считать ожидаемую полезность данного проекта,

Формула

где число возможных сценариев — вероятность реализации i-го сценария, приобретения или возможные потери в этом случае. Такой подход уже много лет используется при анализе технических и экономических проектов [18]. Он следует принципу Г. Лейбница: «Не надо спорить, давайте посчитаем». Более 30 лет, после Чернобыльской аварии, отечественными исследователями прилагались большие усилия, чтобы с этих позиций оценивать технические конструкции. Однако технологии управления риском еще более важны в государственном и военном управлении, где цена ошибок неизмеримо выше. Без оценки рисков, анализа возможных издержек, рассмотрения всех, а не только самых благоприятных сценариев законы в России не должны приниматься.

В случае испытаний новой военной техники достаточно часто мы имеем ситуацию, в которой апробация новых образцов идет в условиях «наиболее удобных» для разработчиков, но в боевых действиях положение дел будет противоположным — противник будет выбирать «наиболее неудобные» для используемой военной техники сценарии. Поэтому технологии управления рисками необходимы, чтобы не делать лишнего и выбирать лучшее из возможного.

III. Наука и образование

1*. Реанимация прикладной науки России. Война ускоряет исследования и технологическое развитие. Необходима срочная реанимация сектора прикладной науки России. Именно в нем делается 75% изобретений. Нужна активизация опытно-конструкторских разработок.

2*. Формирование спецкомитета, ориентированного на выявление и курирование особо важных разработок. Следует организовать спецкомитет, который курирует несколько особо важных разработок, которые в случае войны смогут дать стратегический эффект. Перед Второй мировой войной и в ходе этой войны такие структуры были созданы в СССР, США, Великобритании, Германии. Их работа дала большой эффект.

3*. Организация инновационной деятельности и ее экспертиза в сфере обороны и импортозамещения. Широкий конкурс изобретений и инноваций, которые могут быть использованы в военной сфере, а также в области импортозамещения с последующей экспертизой и реализацией наиболее интересных проектов. Перед Великой Отечественной войной такая работа была проведена в Академии наук СССР и дала большой эффект. Доля России в валовом глобальном продукте составляет 1,8%. В мировой торговле 2,6%. Соотношение военных бюджетов показано на рис. 4.

Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости и уровень воспроизводства населения в России. По прогнозу Д. И. Менделеева в России в 2000 году должно было жить 594 млн человек. Его прогнозы для США, Франции и ряда других стран до 1950 года были весьма точными

Судя по этим показателям, мы существенно уступаем странам-лидерам. Это определяет ключевое значение инновационного сектора экономики, производящего военную продукцию для нашей армии. Мы не можем делать то же и так же, как ведущие в области экономики и технологии страны, развивать систему вооружения по тому же сценарию. Должен быть эффективный ассиметричный и достаточно дешевый ответ, опирающийся на достижения науки и высокие технологии. А не только слова о нем. Начиная с XIX века Россию представляли как медведя, имея в виду ее огромное население, гигантскую территорию, громадные ресурсы. Сейчас ситуация изменилась. Население России на 2021 год составляло 146 млн человек, плотность населения 8,5 чел./кв. км, 1,85% от общего числа людей на планете, 9-я позиция по этому показателю в мире. Турция — 86 млн, 110 чел./кв. км, 1,09%; Германия — 84 млн, 235 чел./кв. км, 1,06%, Иран — 85 млн, 52 чел./кв. км, 1,08%; Великобритания — 68 млн, 281 чел./кв. км, 0,87%, Польша — 37 млн, 84 чел./кв. км, 0,47% [14]. Население стран, окружающих Россию, достаточно велико, и плотность населения является достаточно большой. При нынешних тенденциях, по прогнозу ООН, ситуация не изменится — к 2100 году Россия будет на 22-й позиции по численности населения мира, уступая Мозамбику и опережая Мадагаскар. Поэтому в XXI веке образом России должен быть не медведь, а росомаха — сильный и опасный зверь, на которого не охотятся. Путь к этому лежит через оригинальное высокотехнологичное оружие и форсирование развития инновационного сектора в военной промышленности.

4*. Работа по воспитанию школьников и студентов и разъяснение им смысла и целей военной спецоперации. Переход в связи с военной операцией на Украине к действительному, основанному на обсуждении реальных живых примеров подвигов советских и российских военных, конструкторов, ученых, а не к казенному и формальному воспитанию патриотизма у школьников и студентов, противодействие сильному влиянию на школьников и студентов русофобской пропаганды и многочисленных фейков в соцсетях. При этом традиционно звучащие либеральные ссылки на то, что не дело школ и вузов воспитывать школьников и студентов, а всем этим должны заниматься родители, в условиях военной операции равносильны предательству национальных интересов. Они ведут к потере для России молодого поколения, к его массовой эмиграции на Запад, к фактической подготовке за государственный счет будущих кадров для противника. Большинство учителей школ и преподавателей вузов сейчас не в состоянии квалифицированно и эффективно объяснять школьникам и студентам причины, цели и судьбоносное значение военной операции на Украине. Поэтому необходимо организовать подготовленные группы специалистов (в составе 3–4 экспертов), которые грамотно и доходчиво освещали бы причины, цели и значение военной операции, отвечали бы на неизбежно возникающие вопросы и суждения молодежи. Такие группы могут последовательно перемещаться от одной школы к другой и от одного вуза к другому, охватывая в итоге большое количество молодежи. Кроме того, крайне важно регулярно показывать в школах и вузах лучшие отечественные документальные фильмы («Обыкновенный фашизм», «Парад Победы на Красной площади», «Великая неизвестная война» и др.) и художественные фильмы о Великой Отечественной войне и об операции в Сирии («В бой идут одни старики», «Небо» и др.).

5. Постановка перед Академией наук конкретных масштабных прикладных задач и ее реорганизация, позволяющая решать эти задачи. В настоящее время Российская академия наук представляет собой клуб заслуженных ученых, которому по закону, принятому в 2013 году, запрещено заниматься исследовательской работой. Академия наук СССР координировала фундаментальные исследования, которые давали важный практический эффект через 30–40 лет после того, как они были выполнены. Чтобы использовать потенциал РАН в области фундаментальной науки (прикладной она не может заниматься в силу своей организации), следует присоединить к ней отнятые ранее академические институты. Руководить этими институтами Министерство науки и образования РФ не в состоянии. РАН в новом качестве можно было бы поручить экспертизу крупных государственных, а также научно-технических проектов (при условии включения экспертных заключений в контур государственного управления), аттестацию научных кадров и определение императивов системы образования. Без этих конкретных дел Академия превратится в источник интриг и недовольства и повлиять на развитие страны в целом и военной области в частности не сможет.

6. Воссоздание средней школы России и вывод ее на мировой уровень. Реанимация российской средней школы. Отказ от разрушительных реформ, навязанных Западом России, как сырьевому придатку ведущих стран, отказ от цифрового образования, Единого государственного экзамена (ЕГЭ), ранней специализации. Формирование единого образовательного пространства страны. Один общий учебник по данному предмету для всех школ России и один учебник повышенной сложности. Это позволит восстановить методическую работу и поднимет качество образования. Переход к подготовке ответственных, осознающих реальность людей с учетом советского опыта, творцов, граждан, а не «квалифицированных потребителей» (выражение бывшего министра образования А. А. Фурсенко). Джон Кеннеди говорил:

«Советы обогнали нас в космосе за школьной партой».

Подобная задача вновь стоит перед российской средней школой. Необходим пересмотр школьных программ — лучше меньше, да лучше. Акцент на математике, русском языке и литературе. Рассмотрение цивилизационного подхода в курсе истории. Обучение не механическому запоминанию и поиску готовой информации в интернете, а обнаружению причинно-следственных связей, логике рассуждения и аргументации. Введение в школе начальной военной подготовки, труда и домоводства.

7. Переход от «раздачи дипломов за выслугу лет, проведенных в вузе», к подготовке полноценных специалистов. Повышение уровня и качества высшего образования, прежде всего, в областях, связанных с силовым противостоянием страны Западу. Создание комиссии при Госдуме, которая будет координировать и контролировать эту работу. Отказ от «болонизации» высшей школы и переход к подготовке специалистов с учетом советского опыта. Отказ от бюрократизации в этой сфере. Контроль знаний, умений и навыков студентов по существу. Отказ от перегрузки преподавателей. Главной задачей профессорско-преподавательского состава вузов должна быть отличная подготовка студентов, а не имитация занятий научной деятельностью, множество публикаций и проведение «мероприятий».

8. Реорганизация и повышение уровня военного образования. Открытие военных кафедр в большинстве вузов России с существенным ростом числа студентов, получающих военные специальности на тех военных кафедрах, которые уже созданы. Развитие военного образования таким образом, чтобы по всем ключевым военным специальностям было несколько вузов. Возвращение военных академий в Москву. Сталин считал очень важным иметь военные академии в столице, и, вероятно, он был прав. Стоит вспомнить выражение, связанное с цитатой греческого поэта Архилоха:

«В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки».

9. Ликвидация или радикальная реорганизация Высшей школы экономики (ВШЭ). Ликвидация или разбиение на несколько вузов Высшей школы экономики, руководство которой в течение нескольких десятилетий было «смотрящим» за отечественной системой образования и генерирующим разрушительные инициативы для средней и высшей школы России, которые соответствующее федеральное министерство немедленно исполняло.

10. Ориентация высшей школы России на решение цивилизационных задач. Пересмотр содержания высшего образования, исходя из тех стратегических задач, которые решает Россия. Организация этой работы под контролем Совета безопасности РФ при участии силовых и планирующих развитие страны государственных структур с привлечением ученых и профессорско-преподавательского состава. Россия должна иметь высшее образование мирового уровня не в соответствии с различными зарубежными рейтингами, а по существу.

Продолжение здесь.