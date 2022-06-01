Рис. 1. Необходимый шаг

Дорогие друзья, коллеги, я имею честь работать в Институте прикладной математики имели Келдыша Российской академии наук. Тема моего сообщения «Необходимый шаг» (Рис. 1).

Наш институт создавали Мстислав Всеволодович Келдыш — выдающийся математик, механик, президент Академии наук, Сергей Павлович Королёв и Игорь Васильевич Курчатов. Институт внес очень большой вклад в реализацию атомного и космического проектов, которые изменили историю XX века (Рис. 2).

Рис. 2. Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН

Чтобы смоделировать любую сложную систему, её следует упростить. Если мы считаем, что ключевой является собственность на средства производства, то мы получаем исторический материализм и социально-экономические формации: от первобытно-общинного общества до коммунистического (Рис. 3).

Рис. 3. Количество, переходящее в качество

Но ХХ век был веком науки. Численность человечества увеличилась вчетверо, и поэтому естественно посмотреть именно с этой точки зрения, и тогда картинка будет другой. Периодизация мировой истории будет иной.

Доиндустриальная эпоха, в центре внимания которой — покорение и осмысление природы (до ХХ века). Индустриальная эпоха — это время машин. И вот сейчас мы приходим к постиндустриальной эпохе, в центре внимания которой находится человек. И поэтому наш институт самым активным образом, работая и с Министерством обороны, и с Министерством по чрезвычайным ситуациям, и с Министерством образования, развил соответствующие методики.

Мы использовали эти методики для того, чтобы проанализировать вчерне, потому что работа далее должна продолжаться, модель Занина и Щербакова. И по нашим оценкам, то, что предлагается, не ухудшит, а очень существенно улучшит экономику страны.

На этом можно было бы закончить, но у меня есть ещё несколько замечаний.

Сергей Михайлович Миронов сделал акцент на справедливости. Но сколько денег ни перекладывай из одного кармана в другой, справедливости-то не будет. Правда? 30 лет назад мне довелось спорить с Абелом Гезевичем Аганбегяном, советником генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева, о том, что капитализм не подходит к России, а олихархический капитализм совсем не подходит. Но он убеждал меня в том, что, нет, всё получится хорошо, мы будем быстрее развиваться.

Прошло 30 лет. Я, чтобы быть объективным, приведу картинки по данным из его недавней статьи (Рис. 4).

Рис. 4. Изменение ВВП за 30 лет

В Конституции написано, что мы — социальное государство. Посмотрим, насколько же увеличился ВВП за последние 30 лет, по его оценкам, в разных странах. Наш ВВП — на 10%. В два раза — это Европейское сообщество, в два с половиной раза — США и в три раза Китай. Мы видим, что никакой справедливости нет. Это тупиковый путь. Россия развивается медленно. Делить нечего. Поэтому реформы должны быть гораздо более масштабны, чем-то, что мы обсуждаем.

Мы говорим о справедливости. Но 1% граждан России распоряжается 60% богатства, в то время как в проклятых Соединенных Штатах — 35% (Рис. 5).

Рис. 5. Изменение отношения доходов 10% самых бедных и 10% самых богатых в России с 1990-х годов до 2010-х

К чему это приводит? Да к тому, что нашему государству не верят. Уровень доверия населения государству в Китае — 72%, в Италии — 46%, во Франции — 45%, а у нас — 26%. Очень грустные показатели в отношении доверия к власти.

Теперь давайте посмотрим отношение 10% самых богатых и 10% самых бедных. Мы вышли сейчас на уровень 15, в отличие от того, что было. Мы оказываемся примерно на уровне стран Латинской Америки. Ну, а кроме того, стоит подумать, как дальше-то жить будем? У них, естественно, возникает этот вопрос. Как же Россия, которая имеет 1/3 всех минеральных ресурсов мира, оказывается по продолжительности жизни мужчин на 125-м месте, а вообще — на 103-м. Здесь нужны очень существенные изменения в экономике и идеологии страны.

На Рис. 6 представлен ВВП на душу населения. Это результат всей 30-летней деятельности наших руководителей.

Рис. 6. Душевой ВВП по странам мира в 2020 г

Ну, давайте посмотрим. Мы находимся на 86-м месте, что значительно ниже, чем, скажем, Сингапур, который не имеет никаких природных ресурсов, и существенно ниже, чем Эстония. Когда мы сейчас говорим с украинцами, то они спрашивают, а почему же у вас-то так? Почему вы у себя порядок-то не навели? Вы хотите у нас порядок навести, так наведите вначале у себя. Поэтому этот вопрос, очевидно, перед нами будет вставать вновь и вновь.

Дмитрий Иванович Менделеев в 1906 году дал прогноз. В соответствии с ним у нас к 2000 году должно было быть 600 млн человек. Для того, чтобы воспроизводилось население, нужно, чтобы на женщину приходилось не менее 2,1 ребенка (Рис. 7).

Рис. 7. Динамика коэффициента рождаемости в России в течение XX в

После начала перестройки и реформ население страны не воспроизводится. Критерий справедливости, критерий благополучия — рост населения. Мы воспроизводимся или нет? Пока, к сожалению, нет.

В чём дело? На Рис. 8 показана доля России в мировом хозяйстве — это 1,8% глобального продукта. Проблемы только две.

Рис. 8. Мировая экономика в 2017 г

Проблема первая. Почему у нас нет роста… На рисунке показано, в какой доле фирм внедряются инновации. Германия — 56%, Англия и Франция — более 50%, а у нас меньше 9%. Почему? По очень простой причине. Потому что народ у нас бедный. Он не готов покупать инновационные товары. И поэтому реформа Занина и Щербакова, которая сделает людей богаче, будет играть и здесь в большой плюс. Это первое.

Вторая вещь состоит в том, что наша страна не настолько богата, как многие думают. Поэтому нам абсолютно необходим Госплан. Когда началась военная операция, то немедленно выяснилось многое в отношении импортозамещения и всего прочего. Стало ясно, что массы всего у нас нет для самолетов, автомобилей, компьютеров, беспилотников…

Владимир Викторович Иванов говорил об Академии наук и о науке. Однако у нас развалена была наука в целом и прикладная наука в частности. Это произошло в 90-е годы. В прикладном секторе научной отрасли делается 75% изобретений. Нам абсолютно необходим Госкомитет по науке и технике.

Сергей Михайлович Миронов говорил об идеологии, и это действительно очень важно. А какая у нас идеология? Мы пытаемся сейчас заменить прежнюю идеологию христианством. В прошлом году пройдена очень важная веха. У нас число православных храмов превысило количество средних школ в России (Рис. 9), не говоря уже о мечетях и обо всём прочем. Мы идем не вперед, а назад.

Рис. 9. Вперед, а не назад

Более того, как доложил в Страсбурге наш патриарх, каждый день освящаются три новых православных храма. Замечу, что в Соединенных Штатах Америки каждый день — два новых спутника.

Что надо делать? Об этом рассказал президент 1 марта 2018 года. Он заявил, что изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ? Мы готовы к настоящему прорыву? И поставил во главу угла следующее:

1) повышение качества жизни и сбережение народа;

2) экономический рост и новая индустриализация;

3) освоение территорий, модернизация инфраструктур;

4) обеспечение национальной безопасности (Рис. 10).

Рис. 10. Новый курс России

На мой взгляд, мы не приступили к этим задачам. Еще один важный момент, о котором уже говорилось, но я его подчеркну еще раз. Куда мы тратим деньги? Допустим, действительно, дополнительные деньги будут у пенсионеров и у детей. И здесь картина тоже очень интересная (Рис. 11).

Рис. 11. Лицом к детям — лицом к будущему

Если Советский Союз был одной из самых образованных и самых читающих стран, то сейчас ситуация иная. Международный эксперимент PISA анализирует уровень образованности 15-летних школьников 80 стран. Если 10 лет назад мы были в третьем десятке, то сейчас мы в четвёртом десятке, а в первом десятке ровно те страны, которые активно занимаются политикой, связанной со справедливостью и научно-техническим развитием: Китай, Южная Корея, Япония, Финляндия.

Что касается нашего образования, уважаемая «Справедливая Россия», то давайте отдадим себе отчёт в происходящем. Процитирую профессора Алексея Саватеева, который работает со школьниками и студентами:

«5% школ России имеют очень высокий уровень, лучше — только в Китае, но остальных школ уже нет».

Куда будут тратиться деньги, которые будут получены в результате реформы Занина и Щербакова? На репетиторов и на секции. Если в Советском Союзе были бесплатные секции, то сейчас каждая секция стоит 5−7 тысяч рублей в месяц, и репетитор по 1,5 тысячи за 1 час занятий. Во-первых, мы готовим никудышное поколение. Я преподаю в нескольких ведущих вузах и понимаю, что мы пытаемся дать высшее образование людям, не имеющим среднего.

Второе — посмотрите на тиражи журналов. Вот они. В Советском Союзе журнал журнале «Квант» имел тираж 350 тысяч, «Наука и жизнь» — 3 миллиона, «Знание — сила» — 800. А сейчас? «Квант» — 900 экземпляров. Я думаю, что здесь есть чем заняться «Справедливой России».

Происходящее сейчас во многом планировалось в Соединённых Штатах. Ведущие американские экономисты пишут:

«Вместо того, чтобы устраивать железнодорожную, авиационную и почтовую блокаду недружественным государствам, можно ослабить иным способом — помочь развитию экономики, но только так, чтобы население как можно сильнее расслоилось по доходам».

Именно это с нами и сделано.

Более того, когда люди из Донбасса приезжают, они спрашивают: «Что вы хотите сделать? Вы хотите вместо Ахметова поставить Абрамовича?» На Рис. 15 показана замечательная яхта Dilbar господина Усманова ($600 млн). Нам надо знать ответ на этот вопрос.

Рис. 12. Ответить на вызов!

Поскольку мы довольно много и выступаем, и работаем, то сейчас есть достаточно большая серия «Будущая Россия», где ведущие учёные России рассказывают, как они видят Россию в ближайшие 30−50 лет. Ну и вторая серия — «Синергетика от прошлого будущего» (Рис. 16).

Рис. 13. Научная основа прогнозирования будущего

Будем очень рады видеть вас в качестве авторов и читателей этих книг. Спасибо. (Аплодисменты.)

Председательствующий: Георгий Григорьевич, я вот, честно, как модератор, хочу вставить свои 5 копеек.

Я со многими вашими позициями, конечно, категорически не согласен, н, у начнем про наше молодое поколение, да. Мы все являемся при этом родителями, у всех есть и дочки, и сыновья, у некоторых, безусловно, там уже внуки, но надо понимать. Я вот, честно, не могу сказать ничего плохого про своих детей и про детей моих знакомых, да. И точно совершенно я не мог сказать, что это потерянное поколение. Поэтому говорить так огульно обо всех, как вы сказали про всех своих учеников, я бы на вашем месте не стал бы. Наверное, потому что в данной ситуации… Позвольте, я дискуссию тут устраиваю. Вы сказали, я…

Малинецкий: Это наш институт, и я…

Председательствующий: Я не закончил. Я, как модератор, сказал, имею право своё вставить. Сядьте, пожалуйста.

Малинецкий: Замечания и оценки были обращены ко мне, и я не могу на них не ответить.

Председательствующий: Я не закончил ещё.

Во-вторых, по поводу тиражей. Вы, наверное, забыли, я напомню, что в Советском Союзе был единый такой печатный список, в который входили, ну пускай там 300 изданий, которые издавались и которые распространялись по всей стране. Я отлично помню, потому что я выписывал и «Технику молодёжи», и «Юный техник», и так далее, и тому подобное.

Вот их было всего штук 300. Сейчас, наверное, их там 20 тысяч изданий. И совершенно очевидно, что те, которые издания неинтересны, они потеряли своего читателя. Здесь тоже всё очень логично.

И приводить пример, там издания, наверное, которые потеряли своих читателей, не смогли найти, и говорить про их там чистые вопросы тоже не совсем правильно.

В-третьих, я скажу еще по поводу церкви. Тут у нас тоже будет, я надеюсь, представитель АТКЦ, я думаю, он тоже скажет. Я считаю, что человеку важно, не только должен быть хлеб, у него должна быть душа, душа должна быть правильная. И, наверное, вот каждый человек имеет право во что-то верить, и для того чтобы он во что-то верил и находился среди единомышленников в этой вере, и строится и наше государство, и церковь, и синагоги, и, там, мусульманские мечети.

Поэтому еще раз говорю, здесь, безусловно, мы сейчас обсуждаем не о том, что как бы было хорошо и плохо. Я согласен с вами по многим позициям, то, что очень плохо, что у вас идет душеразделение между богатыми и бедными. Но я и говорю, что партия предлагает пути, по которым с богатых предлагается дифференцированный там рост НДФЛ, и я сказал об этом в своем выступлении. Сергей Михайлович говорил в своем выступлении о том, что мы неоднократно предлагали. И именно я считаю, что вот нынешнее небольшое дифференцирование, как бы там увеличение НДФЛ до 15 процентов, в этом тоже есть и наша лепта. И это принесло за год 600 миллиардов. А мы предлагали только тех людей, которые получают больше 5 миллионов в год, если мы будем с них брать 20 процентов НДФЛ, мы получим еще 200 миллиардов, то есть мы об этом говорим. И поэтому еще раз, мы говорим сейчас о том, что нужно сделать для того, чтобы у нас страна была правильная, чистая и социально ответственная. А говорить и хаять, что всё плохо за все 30 лет, я бы сейчас вот так не стал бы.

Малинецкий: В моем сообщении были приведены конкретные данные. И вот, дорогой представитель «Справедливой России», обращу внимание на следующее.

Обращу внимание на то, что касается школьников и детей. Когда разваливали советскую школу в течение 30 лет, вводя единый государственный экзамен, вводя болонизацию и многое другое, и тратили деньги на пустоту, на эти самые электронные доски, то я в Думе не раз выступал на эти темы в разных партиях, в разных фракциях, и каждый раз мне говорилось, что это просто моё личное мнение. Но теперь цифры показывают, что я был прав и развал произошёл. Чем хорош проект Занина и Щербакова и вообще наше обсуждение? Тем, что мы имеем дело с количественными вещами, понимаете? Если у нас 1% владеет 60% активов, то это показатель.

А в отношении школьников здесь очень просто. В исследовании PISA внимательно проанализировали наши школы в течение многих лет, и в результате этого определили количественные и характерные качественный показатель. Прекрасно, что у вас отличные дети. Но ситуация в России катастрофическая. Учителя, перед которыми я выступаю, говорят, что на одну зарплату есть нечего, а на две уже некогда. К сожалению, это развал. Пока достаточно активных действий и даже понимания этого нет. Поэтому именно на то, куда будут тратиться деньги, я бы обратил внимание партии «Справедливая Россия». Спасибо. (Аплодисменты.)