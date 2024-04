Введение

Рис. 1. Годовые темпы роста ВВП России.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года ситуация в России и за её пределами начала стремительно меняться и усложняться. Начали разрываться традиционные экономические связи, начали разрушаться политические и идеологические догмы. Возникли новые экономические проблемы и демографические угрозы. Мир вошёл в зону «турбулентности», и Россия, не имея эффективной системы управления экономикой, уже понесла серьёзные потери при осуществлении различных мероприятий для восстановления своего суверенитета в различных сферах международной, общественной и хозяйственной деятельности. В этих условиях нам крайне необходима развитая и устойчивая экономика, способная обеспечить достойный уровень жизни населения, повысить обороноспособность страны и ускорить научно-технический прогресс. Нам крайне необходимы смена социального идеала общества и формирование нового образа страны как внутри, так и за рубежом. Необходимо существенно поднять (самый низкий в Европе) жизненный уровень населения и прекратить его депопуляцию. Необходимо твёрдо отстаивать национальные интересы в любой сфере деятельности и в любой точке земного шара.

Без достижения этих очевидных целей мы обречены (в исторической перспективе) на поражения и уступки коллективному Западу, который открыто симпатизирует фашистам, декларирует свою враждебность к России и презрение к русской культуре.

Существующая ныне система управления экономикой и хозяйственный механизм не в состоянии обеспечить достижение жизненно необходимых целей. Правительство (в целом):

потеряло управление процессом воспроизводства ВВП;

не имеет инструментов стратегического планирования;

не может обеспечить необходимый уровень инвестиций в основной капитал, осуществлять необходимые расходы на науку и инновации, организовать эффективное импортозамещение, побороть бедность и улучшить демографическую ситуацию;

не имеет официальной отчётности об ответственных лицах и степени выполнения государственных программ;

не имеет официальных методик оценки социально-экономической эффективности предлагаемых программ;

не может победить коррупцию в госаппарате и силовых структурах, что деморализует общество и тормозит развитие малого и среднего бизнеса;

не может прекратить исход инженеров, учёных и творческой интеллигенции из России. С 2012 года число покидающих Россию высококвалифицированных специалистов увеличилось с 14 000 до 70 000 человек. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу учёных, теперь их количество снизилось с 992 000 до 348 000;

не может помочь 16 млн нищих, лицемерно обозначаемых как «лица, имеющие доход ниже прожиточного минимума»;

не может отказаться от иностранного аудита российских предприятий, что подрывает обороноспособность страны;

финансовая система не обеспечивает отечественными кредитами промышленность, потеряла половину золотовалютных резервов, помогает спекулянтам выводить валюту за рубеж. И так далее.

При сохранении ныне существующей системы управления экономикой и хозяйственного механизма страна через 12 лет окажется в тупике. То есть ВВП России полностью перестанет расти. Соответствующие графики долгосрочного прогноза годовых и базисных темпов роста ВВП России приведены на Рис. 1 и Рис. 2.

Рис. 2. Базисные темпы роста ВВП России.

Разумеется, подобное положение вещей не устраивает большинство населения России, многие политические партии, общественные организации и группировки. Разумеется, это чувствует и высшая администрация, которая (как показало срочное возвращение депутатов на незапланированную Сессию) произвела кадровые перестановки и попросила депутатов принять 17 законопроектов, среди которых разрешение дачникам разводить кур и уток на своих участках. Ключевым событием стало назначение Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ, которая учреждена указом президента от 12.07.2022. В своём выступлении Мантуров заявил, что:

экономика России благодаря оперативным мерам выдержала первый удар санкций, теперь основная задача — удовлетворение её внутренних потребностей;

автоконцерны из дружественных стран могут использовать освободившиеся заводы;

правительство работает над освоением новых внешних рынков;

Россия должна уйти от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета;

производство обрабатывающей промышленности РФ может сократиться по итогам 2022 года на 6%, объем производства и продаж легковых автомобилей — на 50%;

восстановление Донбасса обеспечит дополнительные заказы российским металлургам;

автоцентры обеспечены запчастями за счет параллельного импорта;

Россия сможет самостоятельно создавать всё оборудование для газификации страны;

более 43% потребности в препаратах для лечения орфанных заболеваний удовлетворяются российскими компаниями, в этой сфере кабмин настроен на импортоопережение;

российский аналог препарата Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии проходит клинические испытания, он будет в разы дешевле импортного;

проблем с удобрениями в РФ не будет, внутренние потребности закрываются более чем с двукратным запасом;

принято решение о переходе на отечественные самолеты — в конце 2023 года появится Суперджет с отечественным двигателем.

Обозревая этот перечень проблем, любой экономист скажет, что для их решения необходимы капиталовложения, капиталовложения и капиталовложения. Но, бросив беглый взгляд на структуру инвестиций в основной капитал, которая существует в российской экономике (Таблица 1), можно твёрдо заявить — никаких серьёзных капиталовложений не будет.

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал.

2010 2015 2018 2019 2020 Инвестиции в основной капитал — всего 100 100 100 100 100 в том числе: собственные средства 41,0 50,2 53,0 55,0 55,2 привлечённые средства 59,0 49,8 47,0 45,0 44,8 из них: кредиты банков, в том числе кредиты иностранных банков 2,3 1,7 4,4 2,0 1,8 инвестиции из-за рубежа 1,1 0,6 0,4 0,3 заёмные средства других организаций 6,1 6,7 4,3 4,8 4,8 бюджетные средства 19,5 18,3 15,2 16,2 19,1

Вся финансовая система России «заточена» на подавление отечественной промышленности. Не надо никаких ковровых бомбардировок и ядерных ударов — всё разрушим сами. А если присмотримся к графику реальных денежных доходов населения (Рис. 3.), то увидим, что народ просто грабят, что существенно понижает внутренний спрос.

Рис. 3. Динамика реальных денежных доходов населения России. График выполнен в сопоставимых ценах 1995 года для того, чтобы была видна вся предыстория процесса.

Обратим внимание на «излом» 2014 года, который вызван действиями ЦБ. Формально никакого уменьшения номинальной оплаты труда не было. Просто между 2014 и 2015 годами ЦБ изменил среднегодовой курс рубля относительно доллара с 32,7 до 56,3 руб/$, что привело к росту ИПЦ. Но кому какое дело? ЦБ — независимый от государства банк, который заботится об устойчивости рубля! Беда в том, что последствия для населения были весьма печальными. Рост инфляции (которая связана с валютным курсом рубля) привёл в 2015 году к сокращению реальных денежных доходов и снижению темпов роста ВВП. Но это ещё не всё. Государственная Дума РФ утвердила новую пенсионную систему и меры скрытого повышения налогов, что также привело к падению реальных доходов населения. Формально это объяснили необходимостью пополнения федерального бюджета. Мировая практика парламентаризма не знает случая, чтобы правящая партия умышленно тормозила экономический рост страны. Мы первые.

Совершенно ясно, что вместо (крайне необходимых) системных решений правительство ограничилось кадровыми перестановками. Безусловно, через 3 года кое-что из задуманного осуществить удастся. Этот локальный успех будет «поднят на щит» пропагандой, чем и «замаскируют» общий провал. А природу не обманешь. Недостатки начнут сказываться в самых неожиданных местах и самым фатальным образом. Поэтому нам (по горячим следам) необходимо хотя бы наметить контуры настоящей реформы системы управления (СУ) экономикой России.

Первой ключевой проблемой является финансирование отраслей промышленности отечественными банками и кредитными организациями. Сейчас их доля колеблется в районе 5% от общей массы капиталовложений. В развитых странах эта доля колеблется между 40% и 60%. В США 75% населения владеет акциями и ценными бумагами различных предприятий. В России — около 1%. В США 30 млн предприятий малого и среднего бизнеса. У нас — 1,5 млн. Как говорится, почувствуйте разницу…

Второй ключевой проблемой является регулирование цен. В развитых странах регулирование цен естественных монополий происходит согласно принятым законам. Но у нас таких законов нет и регулирование происходит «вручную».

США

Государственное регулирование цен основывается на антитрестовских законах. Контроль за ценами осуществляется Антитрестовским управлением Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссией. Большая часть цен в США формируется компаниями под воздействием рыночного механизма конкуренции. В отраслях, где присутствуют естественные монополии, цены регулируются государством. К таким отраслям относятся энергетический комплекс и система связи. В целом в сферу государственного регулирования входит около 10% цен. Администрациям некоторых штатов дано право устанавливать тарифы на электроэнергию, железнодорожные тарифы и тарифы автомобильных перевозок. В 1933 году была введена система регулирования фермерских цен. Правительство США также может влиять на цены посредством стандартов и экономических требований. Государством контролируются также ставки процента по кредитам, так как они оказывают существенное воздействие на издержки производства и на уровень цен.

Япония

Законодательной базой для регулирования цен являются: антимонопольный закон, закон о регулировании рынка продовольственных товаров, закон о стабилизации цен на продукцию животноводства. В Японии запрещено устанавливать несправедливые как монопольно высокие, так и монопольно низкие цены, преследующие цель убрать конкурента с рынка. Введены ограничительные меры в отношении одновременного повышения цен. Они распространяются на отрасли, где объем производства превышает 30 млрд иен. Если в таких отраслях более двух фирм в пределах трех месяцев подняли цену примерно на одну и ту же величину в абсолютном выражении или в процентах, то комиссия по справедливым сделкам вправе потребовать от них доклада о причинах такого повышения и при необходимости начать расследование. Исключения предусмотрены лишь на случай резкого ухудшения деловой конъюнктуры, когда цены падают ниже издержек и возникает угроза банкротства значительного числа фирм отрасли. С разрешения комиссии в таких случаях допускается согласование производителями объемов производства, продаж, капиталовложений, уровней загрузки оборудования и цен. Когда комиссия получает заявление с просьбой о разрешении таких заключений, она обязана в короткий срок обнародовать причины своего согласования или отказа. Принимая решение, она обязана консультироваться с министром, в сферу компенсации которого входит отрасль. В Японии имеется особый правительственный орган — Бюро цен управления экономического планирования. В его функции входят:

контроль над соблюдением антимонопольного законодательства;

отслеживание уровня и динамики цен на товары;

поддержание спроса на необходимом уровне;

изучение тенденций спроса и предложения.

Государство регулирует цены на рис, пшеницу, мясо и молочные продукты, железнодорожные тарифы, тарифы на водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию и газ, образование и медицинское обслуживание. В целом регулируется около 20% потребительских цен.

Германия

В 1948 году был принят закон против произвольного повышения цен. На некоторые товары цены остались под государственным надзором (особенно на продукты питания). Дольше всего — до восстановления конвертируемости немецкой марки (1958 г.) — удерживалось централизованное управление платежными средствами. В Германии государство регулирует и контролирует до 40% всех цен промышленных и потребительских товаров и услуг, при этом оно субсидирует муниципальное жилищное строительство, что в итоге позволяет правительству активно влиять на динамику цен и держать под контролем инфляцию. В Германии нет чисто рыночной системы ценообразования в сельском хозяйстве. Государство в этой сфере поддерживает производителей. Цены ориентированы на уровень возмещения издержек. Производители сельхозпродукции находятся в неравных условиях из-за разного плодородия почв. Соответственно у каждого хозяйства себестоимость различна, а продаётся продукция по средней цене. У кого выше производительность — выше прибыль. У кого затраты больше средней цены, его продукция может оказаться невостребованной. Государство защищает национальных производителей на рынке, гарантируя оплату фермерам поставки необходимого количества продуктов. Широко используется квотирование, то есть каждый сельхозпроизводитель заблаговременно знает, сколько мяса, молока и другой продукции закупит у него государство. В настоящее время в Германии действуют в основном свободные рыночные цены, но удельный вес регулируемых и контролируемых государством цен потребительских и промышленных товаров и услуг остаётся достаточно высоким. Переход к ценам эффективного предложения и спроса — наиболее сложный шаг. Для него требуется фундаментальный анализ и прогноз цен потенциального равновесия. Их следует учитывать в затратах на создание фонда дотаций.

Россия

В Российской Федерации основы ценовой политики тоже находятся в введении государства. Казалось бы, это должно найти отражение в законодательстве, но в настоящее время федерального закона о системе регулирования цен нет, поэтому важнейшие направления государственной ценовой политики регулируются указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и т.д. Долгое время регулированием цен занимались ЦБ и Министерство экономики РФ, но сейчас функции Минэкономразвития переданы Антимонопольному комитету РФ. Несмотря на то, что ЦБ и Антимонопольный комитет представляют собой достаточно мощный механизм, в силу системной несогласованности эффективность его деятельности низкая, что хорошо видно на графике динамики индекса потребительских цен (ИПЦ) России в сравнении с показателями других стран (Рис. 4).

Рис. 4. Индекс потребительских цен России и экономически развитых стран.

Третьей ключевой проблемой являются «ножницы цен». «Ножницы цен» — это значительное превышение роста базисного дефлятора выпуска отечественной продукции (DOx) относительно базисного дефлятора импорта (Dm). График этих процессов приведен на Рис. 5. Как следует из графика с 1995 по 2000 годы базисные дефляторы DОx и Dm примерно совпадали, но после 2000 года цены отечественных производителей стали значительно выше цен импорта. Это произошло в результате гиперинфляции на интервале 1995–1999 годов. Причины и техника её генерации — предмет отдельного обсуждения, но последствия этого шага были катастрофическими.

Рис. 5. «Ножницы цен» в экономике России.

Следствием проигрыша ценовой конкуренции на интервале 2000–2016 годов стала потеря значительной части российской промышленности с высокой добавленной стоимостью. Уже к 2008 году практически исчезли: станкостроение, гражданское самолетостроение, местные авиаперевозки и аэродромы, производство вычислительной техники и электроники, производство научного оборудования, оборудования для геологоразведки и нефтедобычи и т. д. На все запросы коммунистов в Думе следовал стандартный ответ: правительство не причём, надо лучше работать.

Техника исполнения этого «фокуса» заключается в следующем. Центральный Банк (как независимое учреждение) устанавливает сверхвысокую ставку рефинансирования, а правительство не «тормозит» гонку цен, которая выгодна естественным монополиям. Невозможность получения отечественных кредитов привела к тому, что отечественные корпорации начали получать связанные кредиты в западных банках (то есть были вынуждены закупать импортное оборудование). Таким образом, отечественное оборудование стало ненужным: выпуск станков и технологического оборудования сократился в 10 раз. Из-за диспаритета цен у отечественных предприятий растет себестоимость производства в тот момент, когда иностранные конкуренты сохраняют низкие цены. Естественно, они проигрывают ценовую конкуренцию на «свободном» рынке. И закрываются. Поэтому (на интервале 2000–2015 гг.) неуклонно росла доля импорта на внутреннем рынке. Только административные меры привели к стабилизации доли импорта на внутреннем рынке. Сейчас «диспаритет цен» продолжает расти. Это значит, что любой отечественный предприниматель, решивший заняться честной конкуренцией с иностранцами, обречен на «ценовое» поражение.

Четвёртой ключевой проблемой является налоговая система. Во всех развитых странах она прогрессивная, а у нас нет. Причина — нежелание правящей партии понижать доходы олигархов.

Пятой ключевой проблемой является импортозамещение. График доли импорта относительно отечественного выпуска в сопоставимых ценах 1995 года приведен на Рис. 6.

Рис. 6. Доля импорта в отечественном выпуске в сопоставимых ценах 1995 года.

Достаточно низкие цифры доли импорта — это эффект сглаживания при сложении различных отраслей, имеющих разные объёмы выпуска. Реально в некоторых отраслях и подотраслях доля импорта может достигать и 50%, и 80%. Очевидно, что решение проблемы импортозамещения зависит не только от величины капиталовложений, но и от развития прикладной науки, которая у нас основательно разрушена.

Шестой ключевой проблемой является бедность значительной части населения (16 млн человек). 24 сентября 2015 года замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что программа продуктовых карточек для малоимущих россиян потребует 240 млрд рублей. По этим карточкам Минпромторг предлагал разрешить покупку только свежих овощей и фруктов, мясной продукции, птицы, яиц, молока и т.д. отечественного производства. Финансирование предполагалось получить из федерального и регионального бюджетов. Потенциальными участниками программы должны быть 15–16 млн человек. Эта программа интересна с профессиональной точки зрения тем, что, раздавая бедным продукты на 240 млрд рублей, государство (косвенно стимулируя производство) могло получить прирост консолидированного бюджета, перекрывающий первоначальные затраты. И так каждый год. Это значит, что правительству не пришлось бы «ломать» уже свёрстанный и утверждённый бюджет в поисках источников финансирования программы. Но в 2016 году начали появляться сообщения о корректировке программы, а в 2019 году упоминание о ней вообще исчезло из СМИ. До сих пор неизвестно, почему и кто это сделал. В США продуктовые карточки получают 45 млн человек, что стимулирует местную промышленность и помогает фермерам.

Седьмой ключевой проблемой является коррупция. В США и Италии найдены эффективные законы и профилактические меры, которые вполне можно (и нужно) использовать в России. Но все предложения отвергаются правящей партией. Причина — нежелание правящей партии понижать доходы коррумпированных чиновников.

Список ключевых проблем можно продолжить, но для журнальных статей есть ограничения по объёму. Поэтому сразу перейдём к гипотетической СУ экономики России.

Новый Госплан России

«Я уже слышал, причем от людей с либеральными взглядами, о необходимости воссоздать Госплан. Нет, это не шутка, но, разумеется, в современных условиях воссоздать старую модель, еще советскую, невозможно». — Владимир Путин

Сатанинский образ Госплана СССР, который планировал всё до последнего гвоздя, назначал всем цены, заставлял всех хозяйственников ходить строем и покупать, что прикажет Госснаб СССР, до сих пор пугает не только прожжённых акул бизнеса, но и простых людей, которым хочется немножко демократии, рыночной свободы и немножко собственного бизнеса. Но через 30 лет после начала перестройки и деклараций о полной экономической свободе малый и средний бизнес, едва возникнув, был «задушен в колыбели» совместными усилиями ЦБ, Минфина, правоохранительных органов и бандитов. Правительство, потеряв управление воспроизводственными процессами в экономике, начало сокращать расходы на науку, промышленность, социальную сферу, оборону и увеличивать налоги на население. Экономический рост прекратился. Люди начали задумываться о причинах этого «загадочного явления», а учёные — искать выход из тупиковой ситуации. Сначала разоблачили либеральную пропаганду, которая чернила всю плановую систему управления. А затем начали применять законы управления к рыночной экономике.

Общеизвестно, что современные экономические процессы весьма сложны и даже хорошо подготовленные люди уже не в состоянии перерабатывать гигантское количество информации и адекватно реагировать. В новую систему управления рыночной экономикой России должны входить и в ней гармонично сосуществовать:

однопродуктовые модели воспроизводства ВВП;

многопродуктовые модели воспроизводства ВВП;

модель бюджетного процесса;

отраслевые модели (включая балансы топлива, электроэнергии, продуктов питания);

региональные модели воспроизводства ВРП;

демографические модели воспроизводства населения и рабочей силы;

социальные модели занятости и доходов населения;

модели загрязнения окружающей среды;

модели внешних рынков;

модель мировой экономики.

Отметим, что перечисленные модели не являются абстрактными категориями. Многие из них уже разработаны и опробованы. Некоторые проработаны теоретически. Список методик, статистической отчётности и разработанных моделей приведен в списке литературы [1-28].

Печальный опыт законодательных инициатив, исходящих из недр министерств и правящей партии, показал, что для выработки предложений по важнейшим вопросам необходим (профессионально подготовленный) коллегиальный орган — Государственный экономический совет, наделённый правом выдвигать законопроекты, в отличие от существующего Экономического совета при Президенте, который обладает только совещательным голосом. Он должен набираться не из ближайшего окружения президента, а из высококвалифицированных представителей ВПК, промышленности, сельского хозяйства, финансовой сферы, профсоюзов и РАН. Свои решения Совет будет принимать простым большинством голосов. Именно его решениями будет руководствоваться новый Госплан России. Тогда валютный курс рубля, проблема инфляции и ставки рефинансирования ЦБ перестанет быть монополией только двух человек: министра финансов и председателя ЦБ. Будут мгновенно решены элементарные проблемы, которые сейчас умышленно затягиваются. При этом все будут знать, что:

нельзя планировать развитие народного хозяйства без моделей воспроизводства ВВП, регулирования «свободного» ценообразования, без нормативной базы по затратам и прибыли, без научной культуры соответствующих институтов;

нельзя заниматься долгосрочным стратегическим планированием при абсолютно «независимом» Центральном Банке и неуправляемом Минфине, которые просто разрушают нашу экономику, норовя все «лишние» деньги отнести за рубеж;

нельзя планировать развитие народного хозяйства без оценок эффективности нацпроектов и госпрограмм, без публичного контроля за их выполнением;

нельзя «оставлять наше правительство наедине» с многовариантным прогнозом развития народного хозяйства. Не ясно, за какой вариант оно отвечает. Парламент должен утверждать список показателей, которые правительство обязано достигнуть;

нельзя путать бюджетные расходы на рутинную деятельность учреждений и расходы на выполнение госпрограмм;

нельзя переименовывать госпрограммы до их полного завершения и публикации отчётности;

нельзя планировать отдельно финансовые и отдельно материальные процессы в народном хозяйстве;

нельзя позволять премьеру отчитываться в парламенте о своей деятельности в произвольной форме. Форма отчёта должна быть канонизирована с чёткими инструкциями, какие пункты и как должен освещать премьер. К отчёту обязательно должны прилагаться таблицы и графики достигнутых показателей народного хозяйства. Доклад (вместе с вопросами парламентариев и ответами) должен издаваться в виде отдельной брошюры и продаваться в любом газетном киоске. Государственный экономический совет должен иметь свой журнал, научные институты, идеологов и модельеров, которые бы детально изучали проблемы, принятие решений по которым выливается в очень сложную процедуру. Новая структура высших органов власти приведена ниже на Рис. 7.

Рис. 7. Структура нового правительства.

Реальное повышение «пропускной способности» аппарата правительства возможно только путём автоматизации обработки исходной информации, формализации и алгоритмизации процессов принятия решений. Разработка программно-целевого метода управления социально-экономическими процессами и реформа СУ экономики России должны быть синхронизированы с разработкой новой Конституции РФ. Особенно в части положений о деятельности Госплана, ЦБ, правительства и законодательных органов.

В СССР разработка программно-целевого метода управления социально-экономическими процессами в 80-х годах XX столетия привела к созданию автоматизированных систем государственного управления, в которых операции предвидения и распределения ресурсов по государственным программам были частично автоматизированы. В СССР появилась АСПР Госплана, а в зарубежных странах — индикативное планирование.

Ядром автоматизированных систем были прогностические модели бюджетного процесса и воспроизводства национального дохода или ВВП. Создание таких моделей — выдающееся достижение экономистов и математиков, скромно оставшихся в тени космических и атомных эпопей. Но сложность моделей и экономических механизмов оказалась на порядок выше сложности квантовой физики. Даже сейчас в России, Западной Европе, Японии и США по-настоящему в моделях разбирается не более сотни человек. Политики и администраторы Запада давно осознали важность моделей, и поэтому в развитых странах прогностическими моделями (при достаточно высоком уровне государственного и частного финансирования) занимаются научные лаборатории университетов и фондов. В США (помимо университетов и фондов) разработкой моделей экономик, социальных и военных процессов занимается корпорация РЭНД в рамках ЦРУ. Модели мировой экономической динамики используют МВФ и Всемирный Банк. Многие модели превратились в вычислительные фабрики с тысячами занятых.

Из-за отсутствия квалифицированных кадров (действительно необходимые) экономические реформы 90-х годов и переход к рыночной экономике у нас были проведены с большими потерями. Учитывая печальный опыт перестройки, создание новой «плановой вертикали» необходимо начать с подготовки грамотных исполнителей и формирования конструктивных проектов, а уже потом действовать без импровизаций. Новый Госплан РФ станет ядром, вокруг которого будет формироваться система макроэкономических и отраслевых научных институтов, на основе которых, наконец, возникнет научная школа экономики России.

