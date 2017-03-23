Фёдор Зорин
Последние публикации
Реставрация отцовской парадигмы в обществе: что закодировано в сказках?
В истории многих народов мира, включая народы, проживающие на территории нашей страны, до сих пор доступна информация о том, как проводилась инициация среди подрастающих молодых людей. Возраст детей, когда в былинные времена происходил переход мальчика в мужчину, а девочки в женщину, колебался от...
23 марта 2017
Реставрация монархии и церкви: три шага назад или осознанный ритуал?
Агония либерализма Наступивший 2017 год вполне может стать годом возврата религии в общество в качестве доминирующей нормы. Это может кому-то нравиться, кому-то нет, но игнорировать эту тенденцию уже невозможно. Причем этот процесс происходит сейчас по всему миру, а не только, как может показаться...
26 января 2017
Кто такие настоящие американцы и почему они проголосовали за Трампа
Президентская кампания 2016 года в США вошла в историю в связи с особенным накалом страстей. Такого количества компромата, обвинений, утечек служебных секретов и прочего ещё не бывало. Дональд Трамп очень ёмко обозначил суть этих выборов — глобализм против американизма. Судя по ожесточённости...
14 ноября 2016
Проблема отцов в России
Часть I. В современную эпоху глобализма понятие семьи и роль родителей в становлении детей постепенно размываются. Сегодня уже проводятся разные эксперименты, позволяющие планировать детей с генами сразу от нескольких десятков человек [1], что позволит, к примеру, гомосексуальным парам заказывать...
21 октября 2016