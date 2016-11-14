Президентская кампания 2016 года в США вошла в историю в связи с особенным накалом страстей. Такого количества компромата, обвинений, утечек служебных секретов и прочего ещё не бывало. Дональд Трамп очень ёмко обозначил суть этих выборов — глобализм против американизма. Судя по ожесточённости схватки, сторонники обоих лагерей поставили очень многое на победу.

Модест Колеров ИА REGNUM Листья травы

В том, что у Хиллари Клинтон — ставленника глобальных финансовых элит — много жирных скелетов в шкафу, каждый следивший за предвыборной кампанией имел возможность много раз убедиться. Чего стоят только её участие в обрядах «spirit cooking» и махинации с домашним сервером! И это помимо всего того, что мы уже знаем о ней по её работе на посту госсекретаря. Другими словами, Клинтон достаточно неплохо изученный персонаж.

Но что же нам известно о Дональде Трампе? И главное, как всё-таки ему удалось сделать невозможное и одолеть в схватке тех, кто ранее считался непобедимым! Как же так случилось, что человек, которого ещё недавно эксперты в США хором называли не иначе как выскочкой и шутом, вдруг оказался настолько популярным среди обычных граждан? Трамп — это попытка напомнить американцам о том, какими они были когда-то давно, и в этом смысле важна не только личность этого, безусловно, неординарного человека, но и те идеи, на которые он опирается. Многие американцы, которые хорошо знают и уважают свою историю, надеются на то, что Дональд поможет вернуть старые добрые времена и снова сделает Америку великой.

Итак, что мы вообще о настоящих американцах знаем?

Я предлагаю провести небольшой совместный мини-экскурс в историю США в целях повышения знаний об этом весьма любопытном государстве. Из этого экскурса, возможно, станет чуть лучше понятно, почему американцы считают себя исключительными, и почему сегодня в американском обществе произошёл глубокий раскол. Возможно, также станет чуть очевиднее, почему Трамп так необъяснимо близок к русским. В этой симпатии есть скрытое дно!

***

И для начала давайте вспомним, что после открытия Колумбом Америки прошло немало времени, прежде чем галеоны с переселенцами из Европы потянулись к берегам нового мира. Португальцы, испанцы, французы, голландцы, англичане, позднее и русские — все пытались найти в Новом Мире житейское счастье, усилить своё влияние на соседей, разбогатеть или даже просто сбежать от неурядиц, непрерывно сотрясавших Европу.

Давайте на минутку представим, что могли чувствовать, с каким настроением уплывали в Новый Мир целые семьи? Вы когда-нибудь плавали в открытом море? Это непередаваемое ощущение постепенно скрывающейся за горизонтом земли и бесконечной водной глади вокруг. В какой-то момент приходит осознание, что теперь ты во власти могучего океана, и жизнь твоя полностью зависит от маленького судёнышка. Длительное путешествие по волнительному морю весьма способствует укреплению веры в сверхъестественное даже и у тех, кто ранее относился к этому пренебрежительно. В такие моменты начинаешь понимать, почему моряки зачастую столь суеверны.

Даже такой отчаянный забияка, рифмоплёт и богохульник, как работорговец Джон Ньютон, однажды во время ужасного шторма взмолился: «Lord have mercy upon us!» (англ. «Боже, сжалься над нами!»). Только что в море одного матроса смыло волной на его глазах, и, чтобы выжить, Джон привязал себя верёвками к кораблю и много часов провёл в таком состоянии. После этого случая ментальность английского моряка целиком поменялась, и он открыл новую страницу в своей жизни, став впоследствии священником.

Но пересечение океана — это лишь небольшая доля тех лишений и тягот, с которыми приходилось сталкиваться переселенцам из Старого Света на новом месте. Непроходимые леса и болота, тяжёлые бытовые условия, зависимость от поставок из Старой Европы и многое другое делали жизнь людей весьма уязвимой. Далеко не каждое поселение выживало.

Залогом же успешного выживания был тяжёлый труд. С утра до ночи каждый день всё население небольших колоний работало над самым элементарным — пахали землю, разводили кур, охотились и варили ром на продажу. Миф о том, что достаточно было просто привезти с собою связку зеркал и обменять у местных на золото, оставим на совести тех, кто это распространяет. До нахождения золота в р. Клондайк и старта золотой лихорадки (что ещё само по себе не давало никаких гарантий богатства) было ещё очень далеко, а выживать нужно было здесь и сейчас. И только упорным трудом можно было чего-то достичь.

Эта атмосфера, безусловно, сказывалась на формировании и закреплении весьма особого мировосприятия у тех, кто выживал в таких условиях. Это смесь исключительности («мы выжили, а потому мы по праву победители!») с внутренним чувством своего превосходства и правоты («мы много трудимся и многого достигли, так что делайте как мы»).

Прекрасным примером такого восприятия мира является небольшое, но важное произведение английского колониста Джона Уинтропа «A City upon a Hill» (англ. «Город на холме»), который решился в своё время покинуть родные стены и отправился на поиски счастья в Новом Свете с небольшой группой соплеменников. Обратите внимание, что этот небольшой, но важный труд однозначно отсылает нас к известной фразе Иисуса (Евангелие от Матфея (5:14)). То есть без ложной скромности небольшое новое поселение (порядка 700 человек), коих в Новом Мире к 1630 году было уже немало, приравнивается по своей важности к библейским временам. Речь, сказанная Джоном перед самой высадкой в незнакомом месте, достойна того, чтобы её прочитать целиком. Здесь же будет приведён лишь отрывок: «Нам всегда нужно помнить, что мы будто тот Город на Холме, глаза народов мира смотрят на нас; так, если мы не воcследуем везде за Богом в наших делах и заставим его отказать нам в помощи, то станем мы историей и объектом для нравоучений всего мира. Джону и его людям было нелегко. Порядка двухсот человек из той группы умерло от болезней, ещё порядка ста, не выдержав тягот и лишений, в конечном счёте вернулись обратно в Англию. Лишь ценою неимоверных трудов и стойкости духа поселение выжило и превратилось в дальнейшем в город Бостон. Давайте не будем слишком высокомерно относиться к эгоцентричности жителей новых колоний, ведь такой характер — это следствие необходимости выживать в непростых условиях.

И если бы то поселение не выжило, то не было бы знаменитого бостонского чаепития, а мир никогда бы не узнал о Бенджамине Франклине, который родился в г. Бостоне в 1706 году. Бен сыграл ключевую роль в становлении американского государства, став одним из его отцов-основателей. Его трудолюбие, рачительность и изобретательность стали примером для многих поколений американцев. Появление такого феномена, как Бенджамин Франклин, стало закономерным результатом культивирования целого ряда ценностей, тщательно прививаемых поселенцами своим детям из поколения в поколение. В возрасте 20 лет Бенджамин сформулировал свои знаменитые 13 ценностей, которые далее он приспособился вписывать в табличку, ежедневно строго отслеживая свой прогресс по ним. Вот список этих 13 ценностей: воздержанность в еде и питье, молчаливость, любовь к порядку, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие и кротость.

Нет никакого бесстыдства в том, чтобы поставить Бенджамина в пример и нашей, российской молодёжи. Многому можно поучиться у этого неординарного человека, отца-основателя американской нации.

Итак, мы вплотную приблизились к главному труду, на который автор хотел бы обратить особое внимание в этой статье. Этот труд позволит нам несколько глубже понимать риторику избранного президента США Дональда Трампа. Вдобавок это также позволит получить представление о том, почему же он пользуется такой бешеной популярностью у простых американцев.

Разговор далее пойдёт о речи «Farewell address» Джорджа Вашингтона, ещё одного отца-основателя США, которую он произнес в 1796 году перед своими соотечественниками в связи с отказом выдвигаться на очередной президентский срок. В этой речи Вашингтон указал на важность сохранения единства в противовес политическим амбициям отдельных групп, важность опоры на моральные ценности и религию, а также равноправно нейтральные отношения с остальным миром как залога успеха нового общества и нового государства.

В формировании ментальности государства США этот труд — «Farewell address» (англ. «прощальное напутствие») — стоит, наверное, на одном месте по значимости с их конституцией. В течение многих лет эту работу Д. Вашингтона было принято читать в Конгрессе США перед началом работы обеих палат в новом году. До конца не ясно, почему эта практика была однажды прекращена. Мыслящему читателю, кто осилил материал до этого места, далее будет несколько проще понимать, на какие же ценности опирался в своей речи Вашингтон (и да, в подготовке текста ему активно помогал Александер Хамильтон, ещё один отец-основатель). Что же такого важного заложено в его послании для потомков?

Давайте прикоснёмся к этому тексту: «Из всех предрасположений и традиций, что ведут к политическому благополучию, религия и моральные ценности являют собою незаменимую тому поддержку. Напрасны призывы отдать дань патриотизму того, кто низвергает своей деятельностью эти величайшие основы человеческого счастья, эти прочнейшие опоры деятельности каждого человека и гражданина. По существу своему верно, что ценности добродетели или морали являются необходимым источником общественно признанного правительства».

Д. Вашингтон, родившийся в 1732 г. в соседнем от Бостона поселении, является таким же продуктом своей эпохи, как и Б. Франклин. Потому совершенно неудивительно, что и он опирается на те же самые ценности, возводя их в ранг национального достоинства. По глубокому убеждению автора, именно этот текст окончательно закрепил основы теории исключительности американской нации. Всё же остальное опирается именно на этот документ.

Здесь и далее вполне уместно начать сравнение речи Вашингтона с предвыборными заявлениями Дональда Трампа, чья деятельность находится в фокусе внимания этой статьи. Именно в опоре на предшественников находит Трамп фундамент для своей политической повестки. Давайте далее посмотрим, каким образом Вашингтон предписывал выстраивать отношения с зарубежными странами. И для сравнения автор подобрал соответствующее заявление сделанное Трампом по поводу его будущей внешней политики.

Д. Вашингтон (1796): Основное правило взаимоотношений с зарубежными нациями заключается в расширении наших коммерческих отношений, и нужно иметь с ними минимально возможные политические взаимоотношения. Те договорённости, в которые мы уже вступили, давайте их добросовестно до конца выполнять. Но на этом всё! Европа имеет такие интересы, которые нас никак не касаются.

Д. Трамп (2016 г.): Мы прекращаем заниматься созданием новых государств, вместо этого сфокусируемся на создании стабильности в мире. Моменты нашей величайшей силы приходились на времена, когда наша политика заканчивалась на границе океана.

Доктрина Монро, согласно которой Америка не вмешивается в дела Европы, но и не потерпит чужого вмешательства на своих территориях, также берёт своё начало из этого документа. И далее ещё одна характерная пара цитат Д. Вашингтона и Д. Трампа, которые будут лучше всего понятны опять же именно в связке.

Д. Вашингтон (1796): К чему поступаться своим ради далёких чужеродных земель? Зачем, вплетая свои судьбы в дела Европы, угрожать миру и благополучию нашему, страдая от амбиций европейцев, их соперничества друг с другом, конфликта интересов, перепадов настроений и прочих капризов? … В том и заключается наша настоящая задача, чтобы избегать постоянных альянсов с любой частью внешнего мира.

Д. Трамп (2016): Мы больше не откажемся от этой страны (США) и её народа ради фальшивой песни глобализма. Нация-государство продолжает оставаться настоящей опорой для счастья и гармонии. Я скептически отношусь к международным союзам, которые связывают нас по рукам и ногам и ослабляют Америку, и я никогда не подпишу Америку под какое-либо соглашение, которое снижает наш контроль над нашими собственными делами.

Вполне можно говорить о том, что Трамп не придумал ничего нового. Он просто старается придерживаться того курса, который когда-то давно очертили его великие предшественники. В этом же ключе нужно рассматривать и ряд его прочих высказываний. Некоторые отечественные комментаторы, к примеру, остались недовольны словами Дональда Трампа о том, что «тот факт, что он [В. Путин] говорил хорошие вещи обо мне, не означает, что это поможет ему на переговорах. Это совсем не поможет ему». Однако это совершенно нормальная реакция для американского патриота, если знать её корни. А корни её также лежат в рассматриваемом нами документе. Обратимся ещё раз к «Farewell Address» Джорджа Вашингтона, в котором он пишет: «Чрезмерная вовлечённость с одной страной и чрезмерное неприятие другой ведёт к тому, что вовлечённые видят опасность только с одной стороны и служат тому, чтобы скрыть и даже поддержать влияние с другой».

Другими словами, в отношениях с Россией или с какой-либо другой страной у Америки при Трампе не будет ни особо тёплых связей, но и не будет ненужного негатива. Таким образом, Дональд Трамп пытается следовать заветам отцов-основателей американской нации, и это, вне всякого сомнения, достойно уважения.

В этом же русле нужно понимать и предельную жёсткость кандидата в президенты в отношении нелегальной миграции, которую он рассматривает именно под углом негативного иностранного вмешательства во внутренние дела Америки. Видя искусственно созданный наплыв беженцев с Ближнего Востока в Европу, и тот хаос и беспорядок, который этот поток мигрантов вызвал, Трамп категорически не желает такой судьбы для своей страны и опирается он в этом на заветы своих великих предшественников.

Именно опора на устои и ценности традиционного американского общества и является основной причиной его успеха. Феномен Трампа лишний раз доказывает, что интересы большей части американского общества уже довольно давно стали расходиться с интересами американской (американской ли?) элиты. Давайте ещё раз вспомним, что Дональд Трамп, которого в начале предвыборной кампании иначе чем как шута горохового никто не воспринимал, сумел (в отличие от того же Берни Сандерса у демократов) стать кандидатом от Республиканской партии, которая поначалу сама изо всех сил старалась не допустить его выдвижения. Однако поддержка простых американцев оказалась слишком ошеломительной, чтобы её можно было бы просто проигнорировать.

Дональд Трамп, апеллируя к традиционным для Америки ценностям, сидит как кость в горле у могущественных финансовых элит Америки (читай, глобалистов). Уже совсем скоро он приступит к выполнению своих обещаний: начнёт строить забор на границе с Мексикой, поладит с Россией и Китаем, оставит в покое Ближний Восток, будет напоминать американцам об уже забытых ценностях. Вы только представьте себе, что простые граждане станут вести себя более скромно, соблюдая во всём воздержанность и бережливость, и вместе с целомудрием начнут вести себя умеренно, рассчитывая во всем на справедливость и искренность. Невозможно представить себе более страшного удара по устоям общества потребления! Ведущие корпорации и финансовые организации понесут в этом случае триллионы долларов убытка, ведь люди повсеместно начнут выключаться из кошмара гонки потребления. А это, в свою очередь, вынудит элиту так же начать следовать заветам Вашингтона. Но они, элита, совсем не желают этого делать! Да ни в коем случае!

Не для того в течение более чем двух веков с момента возникновения США постепенно размывались базовые принципы американского общества, чтобы потом вот так запросто всё сдать. Джордж Вашингтон предостерегал в своё время от такого развития событий, но, как это обычно и случается, его слова потомки не услышали.

Давайте ещё раз со всей ясностью осознаем, что Дональд Трамп — это не просто сильная мужская фигура. Это, прежде всего, сильная отцовская фигура, пусть и на свой, на американский манер. В этом заключен и секрет, почему Трамп так симпатичен многим людям в России, ведь у нас в стране отец — это фигура сакральная, пусть даже такое представление в нынешние времена сильно расшатано. Но, в отличие от событий двухвековой давности, сегодня Дональду не в пример тяжелее, прежде всего, потому, что американское общество расколото, а враг уже не так очевиден, ведь он более не угрожает Бостону или Новому Орлеану линейными кораблями Её императорского Величества.

Давайте не будем забывать о том, что за Хиллари Клинтон проголосовало в абсолютных цифрах больше людей, чем за Дональда. Протесты против результатов президентской гонки до сих пор вспыхивают то здесь, то там. Ну, нельзя же в конце концов считать врагом государства соседа, который проголосовал за госпожу Клинтон, особенно если этих соседей — полстраны. Потому победа Дональда Трампа — это важное событие, но это только самое начало реального смещения ценностей в американском обществе.

Надеюсь, этот небольшой экскурс поможет нам лучше понимать живущих по ту сторону океана простых людей, которых волнуют очень похожие на наши проблемы. Эти люди нам не враги, ведь они точно так же (если не сильнее) страдают от засилья мирового капитала и глобальных корпораций. Безработица, огромные кредиты, начиная со студенческой скамьи, полицейский террор, отсутствие контроля за нелегальной иммиграцией, ложь СМИ — всё это реальность для десятков миллионов американцев, которые сегодня искренне надеются, что новый президент что-то сможет улучшить.

Итак, сегодня мы наблюдаем своими глазами, как на территории ключевого государства мира произошло событие, которое автор склонен воспринимать, как шаг в сторону реставрации Отцовской парадигмы во всём мире. Отрадно! Но Мут (так автор назвал олицетворение тех сил, в основе которых лежат негативные проявления женского начала, имя дано в честь древнеегипетской богини-матери) сегодня очень сильна. И в своей вотчине — в США — она вряд ли сдастся после первого же проигранного боя. Противостояние Мут и Отца, по сути, только началось. Об этом читать здесь — «Отцовские функции. Что это такое и почему они важны? О противостоянии Мут и Отца», а также здесь — «Трамп победил заговор: мир отошёл от порога ядерной войны. Дальше — труднее».

Но что же Россия? На чьей стороне мы, как общество, находимся? Какую мировоззренческую позицию мы занимаем и поддержим ли назревающую реставрацию (давайте заберем, наконец, это слово у сторонников возвращения в страну господ Романовых!)? Это те вопросы, на которые нам ещё предстоит искать ответы.

PS. Перевод представленных отрывков на русский язык сделан автором.