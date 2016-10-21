



Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема отцовства — проблема отца

Часть I.

В современную эпоху глобализма понятие семьи и роль родителей в становлении детей постепенно размываются. Сегодня уже проводятся разные эксперименты, позволяющие планировать детей с генами сразу от нескольких десятков человек [1], что позволит, к примеру, гомосексуальным парам заказывать ребёнка «естественным» образом и ещё сильнее будет расшатывать рамки семьи. В Западной Европе постепенно набирает популярность такое явление, как «новые отцы». Это родители мужского пола, которые полностью перенимают все повадки матерей в деле ухаживания за ребёнком (пеленание, уход, кормление и т.п.), отодвигая на задний план самих матерей. А те зачастую и сами не возражают, ибо Западная Европа (вместе с США) считается местом победившего феминизма и толерантности, где женщина приравнена к мужчине во всём, где это хоть как-то возможно.

В этом смысле становится совершенно непонятно, зачем всё усложнять, ведь живут же там люди? Есть родитель №1 и родитель №2, вместе они будут исполнять родительские задачи. Да и что вообще такое отцовские функции, в чём они заключается, какая от них польза? Может, вся проблема заключается только в том, что русскоговорящее общество по сути своей это общество ретроградов, стоящих на пути социального прогресса?

Однако и в России в массе своей существует достаточно узкое понимание вопроса о том, в чем состоят отцовские задачи. Зачастую, к сожалению, всё сводится к банальностям («главное, чтобы мужик деньги домой приносил» и т. п.). И всё-таки в этом вопросе есть целый ряд далеко не безобидных моментов, игнорирование которых ведёт к проблемам в семье и соответственно в обществе в целом. Разбором некоторых важных вещей нам и предстоит заниматься в небольшом цикле статей. Итак, в чём же заключается важность именно роли отца, отцовской фигуры? И почему на этом сделан акцент, почему не говорим здесь в целом о родителях, не говорим о материнских функциях?

Тема отцовства зачастую некоторыми сводится к нескольким вполне себе животным функциям: донорству семенного материала и последующему обеспечению потомства. Такая упрощённая схема на удивление часто встречается, причём не только у женщин. Поэтому для погружения в проблематику невозможно оставить без внимания этот момент. Для многих мужчин такая схемка ведь тоже удобна, потому что позволяет особо не заморачиваться кое-чем другим. Вопросы же того, что стоит отцам делать, чтобы из их детей не вырастали маменькины сынки, подлецы или наркоманы, в случаях упрощенной схемы просто не стоят в повестке дня.

В результате же провала отцовских функций мы со всё возрастающей динамикой получаем общество, в котором вырастают безвольные нарциссы-потребители, люди с глубоко нарушенной психикой, откровенные шизофреники, беспросветные алкоголики или наркоманы. Масштаб проблем таков, что в какой-то момент может оказаться поздно что-то делать ввиду того, что количество переросло в качество и кое-что обратно уже просто не вернуть. Некому будет возвращать. Западное общество, как уже было отмечено, в этих вопросах ушло далеко вперёд нас.

Лучший способ понять, о чём будет речь в статье, особенно для бывших мальчишек — это обратиться к собственному детству. А какие у Вас были увлечения и любимые дела в детстве? Что именно это было и кто Вас впервые этим заинтересовал? Были ли опасные увлечения и кто смог объяснить Вам, чем стоит, а чем не стоит заниматься? Кто Вас поддерживал в периоды огорчений и неудач?

Могла ли измениться Ваша жизнь, если бы в те моменты, которые Вы сейчас вспомнили, было больше искреннего участия Вашего отца и других мужских фигур Вашего рода? А если бы такого участия было на порядок меньше?

Когда говорят о традиционных ценностях, зачастую имеют в виду именно семейные ценности, ориентацию на семью как на ячейку общества. Это верный подход, ведь действительно сильное и продуктивное общество не может основываться на несостоятельных семьях. Однако очень редко даже среди специалистов говорят именно о состоятельности отцовской фигуры как основы состоятельных семей.

Конечно, существует целый ряд вопросов, которые наверняка у вдумчивого человека обязательно возникают. «Где женщина, почему про неё забыли? Автор предлагает вернуть патриархат? Женщина может растить ребенка без отца, я знаю много примеров! Некоторые папаши таковы, что лучше бы их не было!» И так далее и тому подобное.

Итак, начнём погружение с самого начала. В семье случается величайшее событие — рождается ребёнок. Женщина обретает то, чего ей долгое время не хватало. Рождённый ребёнок в норме (а в этом контексте мы вполне можем говорить именно о норме, как о желаемом состоянии), становится для женщины очень ценным объектом. В течение какого-то времени маленький ребенок — уже отдельное существо, но во многих смыслах всё ещё остаётся очень близкой частью матери. Женщина проявляет заботу о ребенке, кормит его, ухаживает, предугадывает его желания, разговаривает с ним, как-то интерпретируя его крики (ребёнок закричал — значит есть хочет или холодно, или шумно и т.д.), меняет пелёнки и поёт песенки. Это прекраснейший период в жизни любой матери.

Но так бывает, что иногда этот период затягивается. И вот мать, всё так же проявляя заботу о своём ребенке, кормит его, ухаживает, предугадывает желания и так далее. И это зачастую происходит, даже если у ребёнка уже выросли усы и пивной животик.

Конечно, любая мать очень любит своих детей, какими бы они ни были. Но я хочу акцентировать внимание на том, что есть немало случаев, когда всё происходит вполне дословно: мать заботится о своих взрослых детях так же, как она бы заботилась о маленьких детях. Такие матери диктуют своим детям с кем им можно общаться, а с кем нет, что можно читать, а что нельзя, где работать, куда ходить, что есть и т.д. Пока с такими вещами не сталкиваешься в реальности, в такое зачастую трудно поверить.

На этом стоит остановиться чуть поподробнее. Итак, в случае матери и условного 40-летнего «ребёнка» мы сталкиваемся с еще одной очень важной и очень женской чертой. Женщина очень любит своего ребёнка и не готова его от себя отпускать. Я слышал и неоднократно, когда женщины хотят родить ребёнка «для себя», чтобы потом его так себе и оставить. Именно у таких женщин часто встречаются дети, которых мать проглотила. «Он у меня такой самостоятельный», — говорят такие женщины. О том, какие проблемы бывают у таких детей во взрослой жизни, есть много работ, книг, фильмов. Можно даже предположить, откуда берутся столь популярные фантазии и шутки о «зубастой вагине».

Женщины любят своих детей любыми, каким бы они ни были. Дети, вырастая и становясь взрослыми, могут быть очень, очень разными. И не только с точки зрения целостности своего тела и способностей, но и с точки зрения своего поведения, социализованности. Ребенок может стать маньяком и убийцей, но такие матери всё равно будут так же любить и защищать своего ребенка. Примеров [2] можно найти множество, причем некоторым даже не придётся лезть в интернет, а просто вспомнить случаи своих знакомых.

Можно посвятить отдельную, большую статью тому, как живётся таким детям, как они себя чувствуют, насколько приспособлены к жизни в обществе, можно ли считать здоровым такое общество, в котором все больше и больше «маменьких сынков». Будут ли счастливы те женщины, рядом с которым будут такие мужчины (если, конечно, мама отпустит)? Будут ли счастливы те мужчины, которые будут жить с так воспитанными женщинами и какими будут расти их дети? Здесь как-будто кого-то или чего-то очень важного не хватает. В этом месте мы произносим слова — мужчина, отец. Говоря о мужском, в первую очередь, с самого начала я хотел бы обратить внимание на слова, как таковые.

МУЖЧИНА. МУЖСКОЕ.

Эти слова имеют корень «муж» и в русском языке созвучны с глаголом «может». Таким образом, мужчина, с точки зрения русского языка, это тот, кто может.

Давайте вернёмся к тому периоду, когда у женщины родился ребенок, женщина стала матерью. В этот период маленький ребёнок полностью зависит от матери или от того лица, которое осуществляет уход. В норме, конечно, это родная мать. Очень важный момент, о котором можно говорить как о норме, в том, что ребёнок является желанным для обоих родителей, очень ценным. Есть разница между тем, чтобы просто осуществлять за ребенком уход, как за овощем на грядке, и относиться к нему как к объекту желания. Первые месяцы жизни ребенка являются симбиотическими, в том смысле, что ребенок тотально зависит от матери. Некоторые известные специалисты так и называют этот период — симбиотическая фаза (по теории М. Малер [3] это приблизительно со второго по пятый месяц жизни ребенка, также смотрите параноидно-шизоидная позиция у М. Кляйн [4]). В этот период происходит нечто очень ценное. Мать означивает своего ребенка. Что это значит? Это значит, что мать придаёт особый смысл призывам и агуканью ребенка, реагирует на те или иные события в жизни ребенка какими то словами и действиями. Так в жизни ребёнка появляются первые символические конструкции.

Но рано или поздно этот период заканчивается и ребенок становится всё более самостоятельным. Как же меняется поведение матери в связи с процессом взросления её ребенка?

Этот вопрос в большой степени является открытым, потому что чего-то однозначного здесь нет. Как было видно из ранее приведённых примеров, далеко не все матери готовы отпустить своего ребёнка. Как сказал однажды мой клиент: «Желание лялькать лялечек — оно неистребимо»! Перефразируя немного это высказывание, можно сказать, что ребёнок для женщины — это бесконечное наслаждение.

И именно здесь, в этот момент проявляется отец. Его первая ключевая задач — это разделить женщину и ребёнка. Отец проводит черту между ребёнком и матерью. Отец говорит матери: «Хватит наслаждаться ребёнком!» Отец говорит ребёнку: «Это моя женщина. А тебе предстоит найти себе другую, когда вырастешь, так что оставь её в покое!»

Часть II

Здесь стоит сделать несколько комментариев. Во-первых, наслаждение здесь имеется как со стороны ребёнка, который наслаждается матерью, так и со стороны матери, которая наслаждается ребёнком. Наслаждение в том смысле, в каком его подразумевает Лакан, остановить невозможно. Это должен сделать кто-то извне. В наслаждении диады «мать — ребёнок» этим «кто-то» является отец. Отсюда также может возникнуть определенное понимание, почему роль отца носит название символической. Речь здесь даже не столько о том, что функция запрета на наслаждение (инцест) может быть выполнена кем-то совсем другим, отличным от физического отца. Но и в первую очередь о том, что такой закон должен сначала оформиться в голове у самой матери, которая не просто примет этот закон, но и будет всячески способствовать его осуществлению.

Конечно, это не происходит мгновенно, за один раз. Нет также и какой-то конкретной даты, периода времени, до которой можно ничего не делать, но после которой уже нужно начинать. Я делаю эту оговорку специально, потому что некоторые мои знакомые — молодые отцы — иногда задают вопросы: «Скажи, когда именно, в каком возрасте нужно выполнять отцовскую роль?» Точной даты нет, как и не нужно насильно, поняв буквально, вырывать ребёнка из рук матери. Потому что проведение границ, о котором ведётся здесь речь, в первую очередь должно сначала случиться в головах людей, а уже потом происходить в реальности!

Вычерчивается важность с самого рождения ребёнка, а по-хорошему, и задолго до его рождения, будущим родителям побольше говорить о новом члене семьи, включая и разговоры о роли отца. Прекрасная и полезная тема — это совместные беседы о том, чем будет мать заниматься помимо ребенка. Специалисты говорят, что ребёнок рождается в речь, подразумевая этим тот факт, что символическое пространство (а слово — это прежде всего символ), создаётся будущими родителями задолго до его рождения. Ребенок еще не родился, а про него уже много кто вокруг говорит: родители, бабушки и дедушки, родственники, друзья и т.д. Очень много в будущего ребенка закладывается тем, как и что о нём говорят. Это закладывает всевозможные смыслы в будущего человека. Ну, а когда ребенок рождается — речевое поле для него, так или иначе, уже создано. В дискуссиях, которые происходят в среде узких специалистов, есть мнение, что каждый раз, когда какой-либо мужчина начинает говорить с какой-либо женщиной — они говорят о потенциальном общем ребёнке. Поэтому для будущих родителей трудно переоценить важность бесед о будущем ребенке.

Очень важным является в этом свете также и то, что родители ребёнка являются в свою очередь детьми уже своих родителей. И они тоже когда-то были рождены в определённое символическое пространство, пространство, которое создало предыдущее поколение. Это обстоятельство производит впечатление как будто чего-то очевидного. Однако об этом, вероятно, стоит подумать, помыслить отдельно, и тогда некоторые вещи могут оказаться уже не настолько простыми. Особую роль в процессах воспитания и становления детей играет самое старшее живущее поколение (как правило, это бабушки и дедушки), если, конечно, оно ещё есть и допущено до воспитания детей. Оговориться об этом нужно, потому что, к сожалению, сегодня естественный порядок всё чаще нарушается и деды уже не так много проводят времени со своими внуками, как это было еще поколение назад.

Здесь уместно сказать, что наделение ребёнка фамилией отца является важнейшим символическим шагом. Отец признает тем самым ребёнка своим и включает его в свой род. Женщина, которая взяла фамилию мужа, становится частью рода мужа. Если же она сохранила свою девичью фамилию, то осталась женщиной своего отца. Чего на самом деле хочет женщина, когда не хочет менять свою фамилию, выходя замуж?

Наверняка всё же найдутся люди, которым совершенно не важно, кто были их родители и деды. Мне приходилось сталкиваться с утверждением, что человек произошёл просто от спермы. Про таких индивидуумов у русских есть отличная присказка — «Иван, не помнящий родства». Не исключено, что у таких безродных есть сомнения в том, кто на самом деле был их физическим отцом? Но таких ребят всё же можно успокоить хотя бы тем, что отцом в первую очередь является тот, кто создал символический контекст, а не просто «донор спермы». Поэтому усыновление детей — это в первую очередь акт символический и должен в идеале происходить с подачи именно мужской части семьи. Мужчина в таких случаях принимает в свой род ребёнка и получает право воспитывать его в традициях своей семьи.

Для тех, кто ценит смыслы, которые вкладывали родители, деды и прадеды в своих потомков, и кто хочет что-то осмысленное передавать дальше или, по крайней мере, не дать кому-то неизвестному уничтожить такую преемственность — тому эта статья, возможно, будет как-то полезна, поможет в какой-то степени в личных исследованиях на эти темы.

Рассуждая таким образом о непрерывной преемственности поколений, идущей в глубь веков, мы с неизбежностью приходим к тому, что наши предки, то есть те древние люди, благодаря кому сформировался тот или иной язык, являются нашими духовными праотцами. Пусть и в символическом смысле. И во многих смыслах те люди, давшие толчок образованию речи и письма, всё ещё с нами, хотя они давно и мертвы. В нашем случае, в свете рассматриваемых нами здесь вопросов, мы можем дать имя тем праотцам. И имя им — наш родной язык. Русский язык!

Итак, важность говорить о ребенке молодым родителям в какой-то мере может быть теперь ясна. Также, надеюсь, понятна и одна из ролей отца по отделению ребенка от матери. Мы остановились на том, что отец разделяет ребенка и мать. Но что же дальше? Или, может, «оторвал» и всё на этом?

А дальше отец показывает мир во всей своей красоте. Сняв дитя с матери, отец лишает ребенка наслаждения вполне определенного рода. То есть нечто такого, от чего невозможно оторваться самому, откуда нельзя просто так вырваться, никак не уйти, пока находишься «там». И вот здесь и проявляется еще одна функция отца, который прекращает «инцестное» наслаждение ребёнка матерью, а матери — ребёнком. Но взамен отец даёт возможность получить целый мир. Во вполне определенном смысле он делает ребёнка подобным себе, помогая ему найти что-то, что будет интересно самому ребёнку как отдельному человеку. По мере того, как отец выступает как тот, кто имеет могущество и является источником определённого порядка, он вбирается, интериоризируется ребёнком в качестве идеала уже его собственного «я». И тогда ребёнку становятся интересны игры, книжки, другие дяди и тёти, спорт, общества по интересам, творчество и многое другое. Можно как-будто возразить, что книжки читают, песни поют и прочее, совершенно все дети, какими бы ни были их отношения с матерями и отцами. Всё дело тут в том, что без отрыва от всепоглощающей матери вышеперечисленные интереснейшие дела никогда так и не станут настоящими, никогда не будут интереснейшими, не станут действительно чем-то другим. Мать, если она по-настоящему не отпустит своё чадо, всегда найдёт способ как обмануть отца и вернуть ребенка в своё лоно.

Поэтому задача отца, кроме того, чтобы просто перенаправить ребёнка во внешний мир, показать его — это ещё и убедиться в том, что ребёнок научился получать удовольствие от выбранного занятия. А мудрость матери в том, чтобы этому не препятствовать, а наоборот, поддержать отца, хотя бы ради будущего своего ребёнка.

Есть пара важных тонкостей, о которых также необходимо упомянуть, хотя бы вскользь. Первое — это то, что функции отца не обязательно должен выполнять физический отец. Эти функции вполне может выполнить другой родственник, учитель в школе, или даже тренер ребёнка в спортивной секции. Это, в конце концов, в некоторой степени может сделать и сама женщина, но при условии, что у неё в голове кое-кто в своё время уже провёл черту, разграничил всё, что нужно. И тогда, в случае когда женщина одна воспитывает ребенка, она просто найдёт поводы (вплоть до портрета на стене), который будет от имени отца говорить нужные вещи.

Отсюда вытекает и вторая тонкость. Чтобы отцовская парадигма стала реальностью — женщина должна дать на это полное согласие, санкционировать функции отца. Как уже было замечено, без такого согласия ничего не получится. Даже при живом отце рядом. Примеров, что без женского согласия ничего не выйдет, — их масса. Структура же, или, другими словами, отец в голове самой женщины закладывается с самых ранних лет её родителями. И здесь мы снова приходим к тому, что родители и прародители играют огромную роль в нашей жизни.

Невозможно не упомянуть о том, что наши, русскоязычные женщины, в отсутствие однозначно проявленного мужского, в целом также готовы заменить собой «недостающее» звено [6] по образу и подобию того, как это делается на Западе. Но это только реакция на отсутствие парадигмы Отца и мужского в современной России. В других условиях будет, я в это верю, совершенно другой результат.

Общество, стоящее по мужскому образу, это в то же самое время общество, построенное по женскому позитивному образу. И позитивность заключается в том, что право выстраивать порядок женщина отдаёт мужчине. Начинается этот порядок сначала в конкретной семье. И дальше по цепочке доходит до более высоких степеней обобщения, таких как государство и даже дальше, то есть будет носить тотальный характер. Автор верит, что будут страны, которые определят себя по мужскому образу и начнут что-то менять в своём социальном устройстве. Те же, кто откажутся признавать это состояние, — будут во власти негативной женской силы, которую в дальнейшем будем называть «Мут» (в честь древнеегипетской матери-богини, известная также как «матерь своего создателя и дочь своего сына»).

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКАМ:

[1] Sonia M. Suter. In vitro gametogenesis: just another way to have a baby?

[2] Мать маньяка встала на защиту сына.

[3] М. Малер. «Психологическое рождение человеческого младенца».

[4] М. Кляйн. «Зависть и благодарность».

[5] Ж. Лакан. Книга V. Семинары. «Образование бессознательного».

[6] Что нового: Социолог Анна Шадрина о непопулярности брака.