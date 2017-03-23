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В истории многих народов мира, включая народы, проживающие на территории нашей страны, до сих пор доступна информация о том, как проводилась инициация среди подрастающих молодых людей. Возраст детей, когда в былинные времена происходил переход мальчика в мужчину, а девочки в женщину, колебался от 12 до 16 лет. Это совершенно логично, ведь именно в подростковом возрасте происходит кристаллизация мировосприятия, которая далее в течение всей жизни человека претерпевает лишь незначительные изменения. База для успешного прохождения инициации закладывается в самом раннем детстве, и мы об этом уже говорили в прошлой статье. Таким образом, продолжая наш разговор о глубинных задачах отца, подготовка подрастающего поколения к грядущей инициации, то есть к окончательному определению себя по полу через прохождение определённых испытаний, имеет важнейшее значение.

Здесь необходимо отметить, что в обрядах инициации принимали участие не только отцы, а, как правило, всё старшее поколение. Поэтому было введено в обращение именно понятие отцовской парадигмы, как такого порядка, согласно которому из поколения в поколение выстраивается определённое восприятие мира и взгляд на роли людей в нём. За старшим поколением была также закреплена роль строгого экзаменатора, который в некоторых случаях мог для конкретных юношей ужесточить условия испытаний. Не прошедшие через них не имели права жениться, заводить хозяйство, участвовать в жизни общины в качестве полноправного члена. Как правило, именно для юношей инициация была особенно сложной и трудоёмкой, местами даже опасной для жизни.

Восстановление сегодня ряда утерянных традиций прошлого имеет шанс оказать заметное влияние на здоровье современного нам общества, может сделать его сильнее, справедливее. По крайней мере в это очень хотелось бы верить. Знания о том, как проходила инициация, для нас, к счастью, пока не полностью потеряны, а сохранились в виде сказок и преданий. Другим важнейшим источником информации, как это происходило в былые времена, являются традиционные малые народы, у которых старые обряды частично сохранились. Возможно, выживание малых народов в эпоху стремительных перемен и произошло благодаря тому, что кое-что в своей культуре им удалось бережно сохранить.

Виктор Васнецов. Иван-Царевич на Сером Волке (фрагмент). 1889

Давайте не будем далеко ходить и внимательнее присмотримся к какой-нибудь классической сказке из нашего детства, например, «Иван Царевич и Серый Волк». Эта сказка рассказывает нам в занимательной форме именно об обряде превращения мальчика в мужчину! Судите сами, главному герою выпадает целая серия сложнейших испытаний: Ивану предстояло поймать Жар-Птицу, взять хорошего коня, найти, в конце концов, себе женщину. В процессе испытаний главный герой в некоторые моменты времени проявил себя не самым лучшим образом. Он несколько раз чуть не провалил задание, попав в непростые ситуации. Но в самые ответственные моменты ему на помощь приходила некая доселе неведомая скрытая сила — Серый Волк. Этот говорящий на человеческом языке мифический зверь и помог Ивану завершить процесс своей инициации. Стоит уделить немного внимания этой загадочной фигуре — фигуре Серого Волка.

Я склонен видеть в Сером Волке олицетворение мужской составляющей, которую Ивану только предстояло открыть в себе. Чтобы современному человеку это понять, лучше всего помыслить Серого в качестве глубинного бессознательного порядка, заложенного в него старшим поколением и родным языком, что всё вместе и определило внутреннюю культуру Ивана Берендеевича. В непростых ситуациях, опираясь на то, чему он был обучен, Иван вынужден был перейти от себя старого к себе новому. Другими словами, он в итоге и стал этим самым Серым Волком. Это, кстати, сразу же объясняет, с чего это Волк вдруг умеет разговаривать. Ну, вы же сами с собой разговариваете?

Задание выпало Берендеевичам непростое, и не все с ним, как ясно из текста, с первого раза справились. Ну, ничего, его братья придут через годик и ещё разок попробуют. Главное в этом — не болтаться, как известная женщина с бородой, между небом и землёй. Ни к чему хорошему это не приведёт! Убийство же Ивана в сказке и его последующее воскрешение можно воспринимать двояко. Можно буквально. А можно и так, что, только окончательно распрощавшись с мальчиком, можно стать мужчиной. Как сказал один очень сильный, пусть и вымышленный, персонаж: «Убей мальчика и позволь родиться мужчине!«

Нам же можно только восхититься тем, как Берендей, будучи сильной отцовской фигурой, ответственно и продуманно подошёл к обряду превращения своих сыновей в мужчин! Он дал такое задание, которое, с одной стороны, потребовало напряжения всех сил и способностей, но, с другой стороны, было всё-таки юношам по силам.

Иллюстрация к русской народной сказке «Колобок»

Пожалуй, будет уместно привести ещё один пример (а уже дальше читатель по примеру сможет самостоятельно продолжить свои наблюдения), опять же из сказок, того, что происходит с юношами, которые, наоборот, не прошли через пороговое колебание. И об этом нам во всей красе говорит детская сказка «Колобок». В этом гениальном произведении в назидательной форме юный читатель (да и родитель тоже) предупреждается о том, что происходит с детьми в случае, когда отцовские функции не выполняются должным образом! Тот, кто воспитан замечать перед собою только свои собственные желания и амбиции, неимоверно самовлюблён, не научен поступать как мужчина, тот однажды будет поглощен тёмной матерью (женским началом в негативном проявлении). Вот, пожалуй, и вся интерпретация.

Во что превращается общество, в котором постепенно тех самых колобков становится всё больше, а Иванов Царевичей всё меньше, мы можем видеть в нашей современной жизни. Печально! Однако пока не всё потеряно, и при определённой внутренней позиции, которую небезразличный человек начнёт претворять в жизнь всеми своими силами, кое-что ещё можно повернуть вспять. Как нам построить общество, основанное на новом взгляде на мир, об этом ещё предстоит разговор.