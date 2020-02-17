Фёдор Бирюков

Автор

Член Бюро Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» Руководитель Информационно-политического управления Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». Курирует в партии идеологическое и международное направления работы. Публицист, журналист, общественный деятель. Родился 9 мая 1978 года в Москве. С юности занимается журналистикой, публицистикой, работает в различных литературных жанрах. Публиковался в печатных и электронных СМИ, также был автором и ведущим ряда телевизионных интернет-проектов. В качестве эксперта и колумниста регулярно выступает в отечественных и зарубежных СМИ. В 2005 г. вступил в Политическую партию «РОДИНА», возглавил Московское отделение молодежного крыла партии. В 2006-2011 гг. работал в Управлении делами и Пресс-службе Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В 2011 г. возглавил пресс-службу возрожденного Конгресса русских общин. В 2012 г. во время кампании по выборам Президента РФ работал в предвыборном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Осенью 2012 г. принял активное участие в подготовке Учредительного съезда ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»; избран в состав Президиума партии. В 2014 г. в составе партийной делегации был наблюдателем на референдуме о статусе Крыма, награжден благодарностью Совета министров АРК за бескорыстную помощь в деле воссоединения Крыма с Россией. Автор документального фильма «Родина. Крымская победа-2014». В 2015 г. был избран в состав Бюро Президиума Политсовета партии. В 2016 г. принимал участие в выборах депутатов Госдумы VII созыва в качестве кандидата федеральной части партийного списка (№7 федеральной «десятки»). Руководил рабочей группой по подготовке Предвыборной программы партии «РОДИНА». Активно выступал на предвыборных теледебатах. Основатель и руководитель общественно-политических и медийных проектов (Социально-патриотический клуб «Сталинград», Институт свободы и др.). rodina.ru