Грядущая политическая весна в Сербии обещает быть местами грозовой. Сгущающиеся над сербской демократией черные тучи гонит западный ветер. А громы и молнии предназначены лично президенту страны Александру Вучичу и его Сербской прогрессивной партии (СПП), которая вновь имеет все шансы сформировать крупнейшую фракцию в Народной скупщине и укрепить свои позиции во власти.

Сербия

По крайней мере, политическим ненастьем грозят официальному Белграду его непримиримые оппоненты. Назначенные на 26 апреля 2020 года парламентские и местные выборы намерена бойкотировать объединенная оппозиция, сбитая, как сметана, в ходе прошлогодних уличных хождений под лозунгом «Один из пяти миллионов». Лозунг довольно странный. Он, вроде, был призван продемонстрировать единство и многочисленность в борьбе с действующей властью, но на деле навевает мысли о политическом одиночестве. Такое одиночество в толпе — в духе печальных французских экзистенциалистов прошлого века.

Тем не менее этот ироничный «перевод» лозунга и всей стратегии сербской уличной оппозиции вполне корректен и релевантен. Объединение «Союз за Сербию», и его союзники взяли за образец традиционную схему «бархатных революций»: сбивать политическую сметану ногами. Но этот нехитрый рецепт годится, если соблюдены три условия. Во-первых, внутри правящей элиты должен существовать серьезный раскол, переходящий в открытое противостояние. Во-вторых, необходимо прямое участие в событиях западных центров силы: политическое, финансовое и организационное. В-третьих, народ на данной территории должен стремительно нищать, переходя от отчаяния к ожесточению. Только в таком случае «сметанных революционеров» ждет успех. В Сербии же на сегодняшний день ситуация принципиально иная.

По итогам последних двух лет экономика Сербии демонстрирует уверенный рост, более того — самые быстрые темпы роста в Европе. Это признают и в структурах Европейского союза. Как следствие, страна вышла на первое место в мире по прямым иностранным инвестициям относительно общих объемов экономики.

Экономические успехи правительства Вучича исключают все три главных условия для осуществления «сметанного переворота». Во-первых, правящий политический класс Сербии вполне консолидирован и не заинтересован в расколе. Во-вторых, Запад и в первую очередь Евросоюз ведет в отношении Белграда прагматичную политику, так как ему это экономически выгодно. И даже отказ Сербии присоединиться к «санкционной войне» ЕС против России не меняет положения дел. В-третьих, граждане Сербии на себе ощущают положительный эффект политики государства и совершенно не желают менять синицу в руке на кота в мешке, жаждущего халявной сметаны.

Разумеется, сербские оппозиционеры — не слепые котята, всё прекрасно видят и понимают. Единственный серьезный момент, за который они могут цепляться в своем противостоянии с официальным Белградом, — это проблема Косово. Вопрос действительно острый и болезненный, геополитически выходящий за рамки одной страны и имеющий общеевропейское значение. Но именно поэтому, в силу своей сложности и важности, косовский вопрос вряд ли будет решен скоро. На сегодня проблема Косово предоставляет ряд возможностей, прежде всего, евробюрократам. Ведь это прекрасный повод для торга с властями Сербии по любому вопросу, позволяющий занять столь любимую в европейских кабинетах морализаторскую позу. И эта дискуссия может длиться очень долго. Так что и на базе Косово оппозиции не удастся сбить свою «сметанку».

Таким образом, сербская оппозиция сама лишила себя свободы маневра и погрузилась в глубокую политическую депрессию. А бойкот выборов кажется оппозиционным лидерам единственным приемлемым выходом из всего этого малоприятного положения. Но на самом деле это вовсе и не выход, а жест отчаяния.

Пытаясь выставить всю политическую систему Сербии как нелегитимную и недемократическую, оппозиция лишь отказывает в актуальности самой себе. На сербского избирателя такая поза обиженных не произведет впечатления. А расчет на западную аудиторию весьма сомнителен.

Оппозиционные котики посмотрят в очки евробюрократов своими грустными глазками и жалобно промяукают: «Господа, мы такие белые и пушистые, а нас выгнали, теперь мы бездомные, пожалуйста, покормите нас». Наверное, сначала европейцы и пожалеют, и даже соевого молочка нальют. Но к себе в дом не пустят. А совсем скоро котики и сами передерутся между собой за ограниченный доступ к миске. И европейские хозяева прогонят беспокойных и пообтрепавшихся пушистиков прочь со двора, чтобы не бузили и не мешались.

После этого тем одиночкам «из пяти миллионов», кому еще крупно повезет, останется на скромные гранты от какого-нибудь американского фонда читать унылые доклады на тему: «Сербия, которую мы потеряли» где-нибудь на задворках либеральной политической сцены. Очень грустный конец для тех, кто мечтал самим стать властью и полакомиться всласть!

Так что прогнозируемая противниками президента Вучича гроза над Белградом, скорее всего, обернется бурей в стаканчике ракии.

Осталась ли у сербской оппозиции возможность избежать столь безрадостного сценария? Безусловно. Для этого надо встряхнуться, перестать изображать из себя обиженных донкихотов, выйти на выборы к своим избирателям с внятной позитивной программой. Отказаться от показной «непримиримости» в пользу собственной применимости на политической арене. Им придется выйти на открытую трибуну, призывая своих сторонников голосовать разумом или сердцем, но не ногами. Патриотизм и политическая воля должны одержать верх над личными амбициями и необоснованными подчас претензиями на истину в последней инстанции.

Похоже, пока «сметанные» оппозиционеры не готовы поступиться принципами и продолжают настаивать на бойкоте выборов. Что ж, депрессия может длиться долго, но совершенно необязательно доводить ее до суицидальной стадии. Выход есть, надо только захотеть. Впрочем, уйти на политическое дно тоже никто мешать не будет. И каждому «из пяти миллионов» придется сделать свой личный выбор.

Фёдор Бирюков, руководитель идеологического управления ПП «Родина», автор портала www.balkanist.ru специально для ИА REGNUM