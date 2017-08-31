С недавнего времени среди общественно-политических «элит» Российской Федерации проявилась новая тенденция. Ее суть можно кратко выразить так: «патриотом быть не модно». Конечно, новой эта тенденция является лишь относительно. Скорее, она — хорошо забытая старая. Ведь точно такие же настроения царили в правящем классе ельцинских девяностых. Тогда слово «патриот» было практически нецензурным, бранным в модных политических кругах. А потом, как мы знаем, времена и настроения сильно поменялись.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«У нас нет и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма! Наш священный долг — быть верными великим ценностям патриотизма». Эти тезисы президента России Владимира Путина совсем недавно заучивали наизусть и повторяли на каждом шагу высокопоставленные чиновники, популярные деятели культуры, лидеры общественного мнения. Под этими лозунгами нынешние «элиты» укрепляли свое политическое влияние. Дело дошло и до «перегибов на местах», когда любое замечание в адрес того или иного представителя властей объявлялось заведомо непатриотичным. Но в целом, невзирая на все понятные издержки, президентский курс на патриотическое возрождение нации явился необходимой и эффективной политической стратегией.

Без этого патриотического подъема не было бы ни возращенных Крыма и Севастополя, ни искренней народной поддержки русского Донбасса, ни достойной великой державы стойкости по отношению к западным санкциям и связанным с ними экономическим трудностям. Основа всех без исключения позитивных изменений последнего времени — это народный патриотизм, ставший главной национальной идеей с подачи президента Путина. В нашем обществе удалось достичь патриотического консенсуса по всем ключевым вопросам. Это национально-патриотическое единство стало крепким фундаментом для развития нашей Родины в эти непростые, суровые времена.

Однако с недавних пор настроения внутри политического класса РФ стали зримо меняться. Этот крен по времени совпал с моментом, когда в официальной медийной повестке дня тему войны на Донбассе аккуратно заместила тема «ситуации на Украине в целом». И вот как раз после этого на российском ТВ, в частности, зазвучали «элитные» мнения о том, что, оказывается, бывают «правильные патриоты» и «неправильные патриоты», которые на деле совсем не патриоты, а маргиналы. И так далее в том же ключе. Из маленького мутного ручейка эта тенденция вылилась уже в мощный неолиберальный поток сознания, возвращающий в повседневный обиход негативное, бранное значение слова «патриот». И вместе с тем все с большим придыханием в голосе эти же дамы и господа произносят с экранов что-нибудь «либеральненькое», «продвинутое», «добренькое»…

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Что неолибералам в нас не нравится?

Политическая арена России вновь разделилась на два четких фланга: неолиберальный и патриотический. Первый фланг заметно шире и влиятельнее. В нем — парламентарии, высшие чиновники, министры-глобалисты из экономического блока правительства, модные журналисты, артисты и прочие «менеджеры человеческих душ». Многие из них еще вчера едва не маршировали под патриотические гимны, щеголяли камуфлированной формой и били себя в грудь, обещая в любой момент умереть за Отечество. А теперь они стремительно и мастерски переобуваются в воздухе, сбрасывая патриотический камуфляж, под которым оказываются неолиберальные смокинги и вечерние платья.

Неолибералы демонстративно морщатся при виде «ультрапатриотов». Им в нас не нравится буквально все. То мы недостаточно хорошо, по их мнению, владеем русским языком. Себя же они, понятно дело, мнят безупречными литераторами и ораторами. То мы якобы слишком религиозны, нетолерантны, агрессивны к чужим веяниям и так далее в том же духе. И вообще, патриоты плохо пахнут — Русью, русским духом! Неолибералы утверждают, что «ультрапатриоты» бездарно разбазаривают государственные деньги, поэтому никаких грантов им давать ни в коем случае нельзя. При этом бесполезно взывать к логике неолибералов, математически доказывая, что весь их нынешний «элитный» статус зиждется исключительно на успехах тех самых «ультрапатриотов», которые упорно и бескомпромиссно гнули свою линию всё это время, начиная с девяностых годов (как наш Конгресс русских общин, созданный в 1992 году и впоследствии ставший основой для партии «Родина»). Нет, логика — это не конек неолибералов. А чувство благодарности им и вовсе претит.

Разумеется, каждый неолиберал не забывает повторять, что патриоты — архаичный отсталый народец. «Душевнобольные, у них же душа болит за Россию». Впрочем, самих себя неолибералы тоже величают патриотами, но «хорошими», «правильными», «настоящими», «элитными». Они — патриоты без патриотизма. И главная их политическая цель — добиться установления в стране парадоксального гибридного режима — «патриотизма» без патриотов, неолиберального «патриотизма» без Родины. Именно об этом воют сегодня неолиберальные «элитарии», к этому ведут общественное мнение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Касьянов

Неолибералы готовы пойти на мятеж

Если у патриотов душа болит за Россию, то неолибералы страдают головной болью из-за внешних санкций. Определенные ограничения, налагаемые западными бюрократами на российских чиновников и бизнесменов, совершенно неприемлемы для наших неолибералов, многие из которых являются чиновниками, бизнесменами или даже теми и другими одновременно. В отличие от профессиональных либералов-русофобов, которых с охотой и помпой принимают в политических гостиных Лондона, Вашингтона и других западных столиц, неолибералов там не жалуют, и как раз из-за их недавнего «ура-патриотического» модного камуфляжа. А продолжение санкционной войны между США и РФ грозит неолибералам еще большими репутационными и финансовым потерями. Под лозунгом: «Так жить нельзя!» неолибералы выбрали своими противниками людей, готовых к длительной оборонительно-наступательной геополитической операции и действующих исходя из национальных интересов России, а не личных или корпоративных потребностей. Таким вот образом национал-патриоты стали врагами неолиберальных «элитариев».

Война начинается с невинных шалостей. Срифмовать «патриот — идиот», посмеяться над «квасным патриотизмом», с просвещенным видом знатока искусств заступиться за какого-нибудь обласканного, а потом обиженного властью режиссера… Потом призвать Кремль к миру во всем мире. Причем именно Кремль, а не тех, кто разжигает войны в современном мире. И далее, под водочку и разговоры о коррупции и честных выборах, плавно спланировать на аэродром президентской кампании 2018 года. И вот здесь уже неолибералы собираются оторваться по полной!

Вне зависимости от того, смогут или нет неолиберальные силы снарядить своего технического кандидата на президентских выборах-2018, нужный для себя медийный фон они создать вполне в состоянии. Их задача в этом электоральном цикле — сформировать позитивный образ российского неолиберализма, в первую очередь для Запада. Неолиберал изо всех сил хочет докричаться до своих потенциальных зарубежных покровителей: «Я здесь! Я белый и пушистый! Я буду делать, что скажете, только помогите взять власть и снимите с меня санкции». Примерно такие послания излучает сам внешний вид каждого отечественного неолиберала. И чтобы добиться желаемого, неолибералы, в принципе, готовы зайти в своей борьбе довольно далеко — вплоть до политического мятежа.

По их расчетам, следующий ощутимый этап ухудшения социально-экономической ситуации в РФ следует ожидать в 2020—21 гг. Как раз к следующим парламентским выборам. К этому времени неолибералы планируют раскрутить целый ряд медийных «политиков», которые пойдут на штурм Госдумы, а в перспективе и Кремля. Тот факт, что сегодня список такого рода неолиберальных кадров весьма куцый, не должен нас обманывать. Неолиберальное движение находится лишь в самом начале своего пути. Повторю, что это отнюдь не старая либеральная оппозиция, примитивно радикальная и потешно-протестная. Это совсем другая команда, чья цель — не раскачивание лодки, а захват управления лодкой. Впрочем, ради этой цели неолибералы допускают участие и старых либералов — как раз в сценарии мятежа. Кто-то же должен разогревать улицу, пока другие будут озабочены внешним сохранением своей политической неолиберальной невинности. Не правда ли, знакомая ситуация? Прямо как на киевском евромайдане.

Кукрыниксы. 15 лет советской власти. 1932

Новый патриотический поворот возможен

Разумеется, далеко не все сторонники концепции «патриотизма без патриотов» сознательно готовятся перейти к жесткой оппозиции нашему Президенту. Большинство из этих людей, конечно же, избалованные и беспечные интеллигенты, инфантильно выступающие за все хорошее и против всего плохого. О том, что их благие намерения ведут в очередной русский ад, этим дамам и господам как-то невдомек.

Пока еще не поздно, патриоты будут объяснять этим неолибералам, в чем их ошибки. Если сейчас не поймут, потом будет уже не до объяснений. История обычно жестко развеивает модные политические заблуждения, если их заранее не преодолеть по доброй воле и в здравом уме.

Так что в завершение этой статьи хочу настоятельно посоветовать всем здравомыслящим неолибералам, для которых ослабление российской государственности не является самоцелью, срочно переобуваться обратно в «ура-патриотический» камуфляж. Целее будут.

А само государство я должен предостеречь от возобновления провальной либеральной стратегии «сбережения элит». Сколько можно? 1917-й, 1991-й… Кому нужно продолжать этот катастрофический ряд? Государству необходимо заняться сбережением и развитием нации, эта стратегия всегда себя оправдывает, несмотря на любые сложности и препятствия. Без национального благополучия Россия не сможет развиваться как сильная и свободная страна. И конечно же, сбережение нации — патриотический, а не либеральный проект.