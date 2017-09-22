Американская компания Facebook передала Конгрессу США данные о якобы «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заявление главы компании Марка Цукерберга.

geralt Сети

«Мы активно работаем с правительством США о продолжении расследования российского вмешательства», — написал он на личной странице в соцсети.

Добро пожаловать в антиутопию! Глобальная социальная сеть Facebook теперь глубоко под колпаком американских властей, а также, вероятно, и спецслужб. Это уже не просто источник информации для них, но внештатный ресурс, можно сказать — агентурная сеть. Мы с вами, дорогие друзья, видим крупную глобальную метаморфозу XXI века — разрушение самой матрицы свободы слова, свободы личности, свободы выражения политических взглядов без всякого учета гражданства и границ. То есть американская сеть по требованию американского государства отказывается от базовых принципов американской демократии. Доктор Франкенштейн убивает собственное творение. При этом творец сам становится монстром. Аббревиатуру FB отныне следует расшифровывать так: Frankensteinbook, «книга Франкенштейна».

Конечно, со своей точки зрения FB поступает весьма патриотично. Патриотизм в наши дни стремительно набирает влияние абсолютно во всех сферах жизни и во всех странах. Этот фактор необходимо постоянно учитывать и нам с вами — всегда и везде!

Qz.com Facebook

Однако открытое соучастие крупнейшей мировой соцсети в фейковой антироссийской пропаганде Вашингтона на самом деле наносит ущерб и настоящему американскому патриотизму, растворяя его в цифровом болоте стукачества и фальсификаций. Намеренное искажение реальности никогда не приносит пользу ничьей родине. Мистер Цукерберг уверяет, что хочет помешать использовать его проект «для подрыва демократии», но сам же при этом выступает как преданный «шахид тоталитаризма». Ба-бах в один клик!

Интернет тем и хорош, что позволяет каждому пользователю оказывать влияние на что угодно по мере собственных сил и способностей. Прецедент Facebook де-факто запрещает такое влияние на уровне этого конкретного проекта, а в перспективе и многих других. Первоначально предложив миллионам людей инструментарий информационной свободы, теперь сеть, как заправская «охранка», спускает всех собак на тех, кто реально пользовался этой свободой.

Что передала сеть Конгрессу? Массу всякого спама, фейков, ботов, в также живых постов тех, кто в России по наивности поддерживал кандидата Трампа, — как сейчас модно говорить, «топил» (какое же дурацкое словцо в этом контексте!), — за белого миллиардера-республиканца. Эти люди надеялись, что Трамп — другой, почти свой, что он постарается прекратить тупиковое противостояние Вашингтона и Москвы, станет ястребом мира и архитектором нового международного сотрудничества. Мы — в том числе и я — писали это по наивности, конечно, от излишнего миролюбия и в порыве русской вольности. Мы ошиблись, как профессор Плейшнер в «Семнадцати мгновениях весны», в последних сполохах Русской весны. По мнению штатных «пропагандистов» американского глобализма, так мы, русские, повлияли на их выборы. Обвинение, конечно, лестное, но фантастическое. Вряд ли в США столько избирателей смогли «без унынья и лени» выучить русский язык «только за то, что им разговаривал Ленин». Увлекшись выборами в Америке, русские пользователи Facebook на самом деле, зачастую подсознательно, стремились оказать влияние на выборы в российский парламент. Мы хотели убедить наше государство в неизбежности демократических перемен, по старой русской традиции беря за образец Америку. А в это время сама Америка сбрасывала с себя последний фиговый листочек демократии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США против России

Что теперь? Американские пропагандисты продолжат работать в штатном режиме, задорно жонглируя все новыми и новыми русофобскими фейками. Различные социальные сети будут становиться все более прозрачными для правительства и спецслужб США, сужая пространство свободы пользователей. Надо ли русским покидать Facebook? Полагаю, что нет. Так мы просто добровольно сложим информационное оружие, которое пока еще есть в наших руках. Лучше продолжать работу, как партизаны на вражеской территории. И то, что не убьет, сделает сильнее.

Складывается уникальная ситуация. Так называемый цивилизованный Запад во главе с Соединенными Штатами больше не верит в свободу. Боится свободы и борется с ней. Россия может поднять брошенное знамя свободы, стать мировым воплощением этой вечной благородной идеи человечества. Это наш шанс.