Евгения Дылева
Последние публикации
Ирина Чурова — «бабуля-огонь!»
В Петербурге сегодня проживает 1 млн 294 тысячи пенсионеров — 24,9 процентов от общей численности населения города. 313 человек прожили более 100 лет, а 20 тыс. человек — более 80 (данные комитета по социальной политике Санкт-Петербурга). Среди них — Ирина Владимировна Чурова (в девичестве...
1 октября 2015
«Прогнозы на выборах оправдались с небольшой математической погрешностью»
Серьезных нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов, в Северо-Западном федеральном округе не было. Об этом сообщил в интервью ИА REGNUM полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. ИА REGNUM: Владимир Иванович, как в целом оцениваете...
15 сентября 2015
Блокадница: никогда не приму высказываний, что Ленинград надо было сдать
Инне Павловне Пащенко (в девичестве Костецкой) — 91 год. Сентябрь для неё особенный месяц — время воспоминаний об ушедших близких, о том, что происходило много десятилетий назад. Особо значимо восьмое число — День памяти жертв блокады. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM она вспомнила родные имена...
8 сентября 2015
«Проблемы малых коренных народов — внутри людей»
«Этнофестваль», прошедший в Ленинградской области, в центре старинного Выборга, стал итогом усилий многих людей по сохранению обычаев и традиций малых коренных народов, проживающих на территории региона. О том, что именно делается для этого, в интервью ИА REGNUM рассказала ученый-этнограф, научный...
7 сентября 2015
«Петербург выбрался из демографической «ямы». Что дальше?»
С 1 по 31 октября в Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России пройдет микроперепись населения. В Росстате считают это обследование одним из важнейших показателей социально-демографической ситуации в регионах. Как сегодня выглядит Петербург, который нащывают «городом подилых людей» ИА REGNUM...
31 августа 2015
На острове в Ленобласти «иностранным агентам» не выжить
В начале 1990-ых годов в Петербурге насчитывалось более 900 некоммерческих организаций (НКО), к 2000-ым осталось примерно 300, а сейчас выживших и реально работающих насчитывается чуть больше 150 В числе действующих — общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам...
26 августа 2015
Ленинградская область и борщевик: битва еще не проиграна
«Имя ему — бесхозяйственность» В 2014 году Министерство сельского хозяйства РФ наконец одобрило многократные предложения регионов и признало, что борщевик Сосновского, заполонивший с 1990- х годов незасеянные поля Центральной и Северо-Западной части России, — больше не полезная сельскохозяйственная...
5 августа 2015
«Большое молоко» Ленобласти — на грани выкипания
Молочный рынок Ленобласти обилен: средний показатель продуктивности — 7600 кг молока с фуражной коровы при среднем показателе по России — 5400 кг. Несколько лет подряд регион производит 45% всего объема животноводческой продукции Северо-Запада и 3% от общего объема продукции России. Уклон в...
30 июля 2015
Средневековым Выборгом впервые занялись комплексно
Уполномоченный по реконструкции исторической части Выборга Владимир Цой объясни корреспонденту ИА REGNUM, что происходит и как собираются сохранять Выборгский замок, парк Монрепо и другие разрушающиеся исторические объекта средневекового города на границе России и Финляндии. ИА REGNUM: С середины...
15 июля 2015
И.о. директора Выборгского замка: Ситуация с памятниками объективно сложная
Власти Ленобласти распорядились объединить Выборгский замок с музеем-заповедником Ялкала (бывший музей Ленина), и назначить и.о. директора этого объединённого музея депутата областного парламента Владимира Цоя. О новой структуре, состоянии памятников и шагах, которые он намерен предпринять на...
17 июня 2015
Медицина в Петербурге: И обожженные, и «хрустальные» дети – все наши
Медицина мудра и демократична, а профессиональный долг подчас сильнее инстинкта самосохранения. Таков взгляд на мир мэтра отечественной медицины — директора научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера, профессора Алексея Баиндурашвили. О том, насколько важно...
8 июня 2015
День Победы: «Воскрешение» ленинградского партизана Франциско Гульона
Долгие годы и десятилетия сведения об интернациональных партизанских бригадах, действовавших на оккупированных территориях, хранились под грифом «секретно» — сегодня архивы частично открыты, но немногие спешат за достоверными данными В наши дни история отважного испанского воина, возглавившего...
5 мая 2015