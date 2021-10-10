Евгений Черняков
Последние публикации
Последние бухарские евреи — фоторепортаж
Бухара — жемчужина Востока, город с тысячелетней историей. На протяжении веков город был крупнейшим центром просвещения и религии на Востоке, а также торговым центром, через который пролегал Великий Шёлковый Путь. Бухарские евреи — одна из этнических групп еврейского народа, история...
10 октября 2021
Переломный момент: как покорить мир на коляске
Алена живет в небольшом городе Кириши Ленинградской области — центре нефтехимической промышленности и столице российского водного поло. В детстве она любила плавание и скоро стала перспективным игроком ватерпольного клуба «КИНЕФ» — основы олимпийской сборной страны. К 17 годам Алена выполнила...
21 апреля 2020
Ковчег на краю земли: почему гостиница стала домом для сына
У Лёвы редкое генетическое заболевание — лейкодистрофия LBSL. Полное название — лейкоэнцефалопатия с преимущественным поражением ствола мозга, спинного мозга и повышенным содержанием лактата при мр-спектроскопии. Эта болезнь поражает головной и спинной мозг. Процесс не остановить, а лекарств на...
28 января 2020