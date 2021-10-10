Бухара — жемчужина Востока, город с тысячелетней историей. На протяжении веков город был крупнейшим центром просвещения и религии на Востоке, а также торговым центром, через который пролегал Великий Шёлковый Путь.

Евгений Черняков ИА REGNUM Бухара, площадь Регистан

Бухарские евреи — одна из этнических групп еврейского народа, история которой уходит в глубину веков. Доподлинно не известно, когда евреи впервые поселились на территории Средней Азии. Историки предполагают, что первые еврейские поселения появились в Бухаре еще в VII веке.

Евгений Черняков ИА REGNUM Кухна — старейшая Махалля еврейского квартала входит в список памятников, которым грозит исчезновение

Сегодня здесь есть две синагоги, школа, где изучают иврит и старое еврейское кладбище. Только самих евреев почти не осталось. Всего 170 человек, при том, что 40 лет назад их проживало более 27 тысяч. После массовой эмиграции в 70-е годы XX века сообщество почти исчезло.

Евгений Черняков ИА REGNUM Кухна

В Бухаре насчитывается более 140 архитектурных памятников Средних веков. Исторический центр города внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический еврейский квартал называется Махалля Кухна и входит в список памятников, которым грозит исчезновение. Сегодня большая часть квартала выкупается бухарцами-мусульманами.

Евгений Черняков ИА REGNUM Дети играют в мяч в еврейском квартале

В еврейском квартале можно встретить цыган, которые что-нибудь продают или просят милостыню. В Бухаре живет большое сообщество среднеазиатских цыган «Люли». Цыгане Бухары уже давно ассимилировались, ведут оседлый образ жизни и приняли ислам. У люли именно женщины обеспечивают семью, а мужчины занимаются воспитанием детей и домоводством.

Евгений Черняков ИА REGNUM Цыгане в еврейском квартале

Евгений Черняков ИА REGNUM Цыгане в еврейском квартале

Бухара до сих пор остаётся торговым центром Средней Азии и славится своими рынками. Одним из самых известных и сохранившимся до наших дней является крытый рынок Токи-Заргарон.

Евгений Черняков ИА REGNUM Рынок Токи-Заргарон

Евгений Черняков ИА REGNUM Рынок ковров в Центре Бухары

Евгений Черняков ИА REGNUM Мастерская по плетению ковров в Бухаре. На один шелковый ковер уходит до года ручного труда

Евгений Черняков ИА REGNUM Колхозный рынок Бухары, легендарная «Колхозка»

Евгений Черняков ИА REGNUM Для большого количества покупок принято нанимать носильщика с тележкой

«Мол Бозор» — воскресный скотный рынок на окраине Бухары начинает работать еще до восхода солнца. Сюда с отдалённых сёл съезжаются животноводыв надежде продать свой товар. На рынке можно купить как мелкий, так и крупный скот.

Евгений Черняков ИА REGNUM «Мол Бозор»

Евгений Черняков ИА REGNUM Огромные пачки денег в руках – норма для современного Узбекистана. Сейчас по курсу за один доллар дают 10000 узбекских сумов.

Евгений Черняков ИА REGNUM «Мол Бозор»

Но и в самом еврейском квартале кипит торговля. Порой на прилавках можно встретить самые причудливые товары.

Евгений Черняков ИА REGNUM Торговля в еврейском квартале

Евгений Черняков ИА REGNUM Торговец сделал козырек для тюбетейки из документов

Рядом с еврейским кварталом в дореволюционном здании железнодорожного вокзала расположен православный храм Архангела Божия Михаила. Иконостас установлен в бывшем зале ожидания, а вместо колоколов долгое время били по демонтированным железнодорожным рельсам. Среди прихожан в основном русские, живущие в Бухаре еще со времен Советского Союза.

Евгений Черняков ИА REGNUM Храм Архангела Божия Михаила города Бухары

В 10 км от Бухары находится комплекс Баха ад-Дин. Мавзолей известного суфийского пророка Бахауддина Накшбанди называют среднеазиатской меккой. Ежегодно сотни паломников со многих стран мира посещают это место, чтобы почтить память святого.

Евгений Черняков ИА REGNUM Пятничный полуденный намаз в комплексе Бахауддина Накшбанди

Евгений Черняков ИА REGNUM Женщины, которым не хватило место в женской мечети комплекса Бахауддина Накшбанди

Самая ценная суфийская святыня комплекса — высохшее дерево тутовника возрастом более 500 лет. По легенде дерево выросло из посоха Бахауддина Накшбанди и способно исполнять желания правоверных мусульман.

Евгений Черняков ИА REGNUM Высохшее дерево тутовника

В еврейской школе преподавание осуществляется на русском языке. Иврит — один из обязательных предметов. Из 440 учеников евреев осталось 39.

Евгений Черняков ИА REGNUM Еврейская школа

Евгений Черняков ИА REGNUM Еврейская школа

Евгений Черняков ИА REGNUM Урок живописи на открытом воздухе для школьников еврейского квартала

Бухарские синагоги между собой в общине называют «первой» и «второй». «Первая» синагога на сегодняшний день является древнейшей действующей синагогой в Центральной Азии. Первой она и появилась в еврейском квартале, при его строительстве в XVIвеке.

Евгений Черняков ИА REGNUM Раввин Аарон Сиянов (слева) и глава бухарской еврейской общины Абрам Исхаков (справа) в «первой» синагоге

Несмотря на многовековую изоляцию от мирового еврейства, общине удалось сохранить свою веру и традиции.

Евгений Черняков ИА REGNUM «Первая» синагога

«Если бы у меня было две жизни, одну бы в Израиле прожил, вторую в Бухаре, но у меня только одна и она здесь»,— говорит глава бухарской еврейской общины Абрам Исхаков. Дочь Исхакова живет в Австралии, брат в Израиле, много родственников в США.

«Я здесь живу, чтобы сохранять нашу историю, язык и традиции».

«Вторая» синагога носит название «Охель Йицхан», ей больше 200 лет. При советской власти с 1920 года здесь располагался жилкомхоз. В 90-х синагога была восстановлена и передана общине.

Евгений Черняков ИА REGNUM Часть фотоархива еврейской общины

Маххаля Кухна на севере выходит к древнему еврейскому кладбищу, где больше 15 000 захоронений.

Евгений Черняков ИА REGNUM Древнее еврейское кладбище в Бухаре

Директор кладбища Эммануэль Эльнатанов почти каждый день принимает гостей. Многие приезжают из США, Австрии или Израиля с надеждой отыскать могилы родственников.

«Мне не нужно никуда уезжать, наоборот, все ко мне приезжают»,— говорит он.

Евгений Черняков ИА REGNUM Эммануэль Эльнатанов

Родной брат Эммануэля Рафаэль — председатель Еврейского национального культурного центра.

Евгений Черняков ИА REGNUM Рафаэль Эльнатанов

Евгений Черняков ИА REGNUM Гостиная в доме Эльнатановых

Бухарским евреям трудно найти пару своей веры. Часто родителям приходится искать женихов и невест своим детям за границей. Даниэль Мататов, потомственный часовщик, директор второй синагоги рассказывает:

«У меня сын взрослый уже, женить пора, а невесту не найти, это у нас самая большая проблема сейчас».

Евгений Черняков ИА REGNUM Даниэль Мататов

С распадом Советского Союза эмиграция лишь усилилась. Большая часть бухарских евреев перебрались в Израиль, США, Канаду и другие страны.

Исаак Гулямов, восьмидесятилетний пенсионер, в прошлом геолог, говорит:

«Нас шестеро было у родителей. Двое сейчас в США живут, трое в Израиле, я один здесь остался. Не могу Бухару бросить».

Евгений Черняков ИА REGNUM Исаак Гулямов

Все пятеро детей Исаака тоже давно эмигрировали и постоянно зовут переехать к себе. Исаак держит небольшую голубятню у себя во дворе в Махалле Кухна.

Евгений Черняков ИА REGNUM Исаак держит небольшую голубятню у себя во дворе в Махалле Кухна

«Сейчас мужчин не хватает для миньяна(необходимый кворум для совершения полноценной молитвы — 10 мужчин), — рассказывает Жора Хошаев, сапожник по профессии и староста 2-ой синагоги, — а когда-то места не хватало в синагоге, многим во дворе приходилось молиться». Жора остался в Бухаре, в то времякак все братья и сестры разъехались по миру.

«Родственники давно зовут в Нью-Йорк переехать, но я пока опасаюсь, что тосковать сильно там буду».

Евгений Черняков ИА REGNUM Жора Хошаев. Вечерняя молитва во «второй» синагоге

Житель еврейского квартала держит мини-пекарню с горизонтальным тандыром.

«Я начинаю работу в 4 утра, загружаю печку три раза и успеваю продать половину лепешек еще до восхода солнца», — рассказывает он.

Евгений Черняков ИА REGNUM Мини пекарня

Евгений Черняков ИА REGNUM

Мубин— бывший спортивный судья и тренер сборной страны по легкой атлетике живет недалеко от первой синагоги в одном из старых домов еврейского квартала. Среди местных жителей ходит легенда, как сам Брежнев подарил Мубину автомобиль «Волга» за спортивные заслуги. Мубин эти слухи не комментирует, но и «Волгу» никому не показывает. Ворота дома Мубина разрисованы символами олимпийских игр.

Евгений Черняков ИА REGNUM Мубин

Евгений Черняков ИА REGNUM Ворота дома Мубина

В районе еврейской махалив здании городского стадиона работает боксерская секция. Тренировки проходят даже летом в сорокаградусную жару. Бокс в последнее время очень популярен в Узбекистане. На Олимпиаде 2016 в Рио сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в общекомандном зачете.