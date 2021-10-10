Последние бухарские евреи — фоторепортаж
Бухара — жемчужина Востока, город с тысячелетней историей. На протяжении веков город был крупнейшим центром просвещения и религии на Востоке, а также торговым центром, через который пролегал Великий Шёлковый Путь.
Бухарские евреи — одна из этнических групп еврейского народа, история которой уходит в глубину веков. Доподлинно не известно, когда евреи впервые поселились на территории Средней Азии. Историки предполагают, что первые еврейские поселения появились в Бухаре еще в VII веке.
Сегодня здесь есть две синагоги, школа, где изучают иврит и старое еврейское кладбище. Только самих евреев почти не осталось. Всего 170 человек, при том, что 40 лет назад их проживало более 27 тысяч. После массовой эмиграции в 70-е годы XX века сообщество почти исчезло.
В Бухаре насчитывается более 140 архитектурных памятников Средних веков. Исторический центр города внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический еврейский квартал называется Махалля Кухна и входит в список памятников, которым грозит исчезновение. Сегодня большая часть квартала выкупается бухарцами-мусульманами.
В еврейском квартале можно встретить цыган, которые что-нибудь продают или просят милостыню. В Бухаре живет большое сообщество среднеазиатских цыган «Люли». Цыгане Бухары уже давно ассимилировались, ведут оседлый образ жизни и приняли ислам. У люли именно женщины обеспечивают семью, а мужчины занимаются воспитанием детей и домоводством.
Бухара до сих пор остаётся торговым центром Средней Азии и славится своими рынками. Одним из самых известных и сохранившимся до наших дней является крытый рынок Токи-Заргарон.
«Мол Бозор» — воскресный скотный рынок на окраине Бухары начинает работать еще до восхода солнца. Сюда с отдалённых сёл съезжаются животноводыв надежде продать свой товар. На рынке можно купить как мелкий, так и крупный скот.
Но и в самом еврейском квартале кипит торговля. Порой на прилавках можно встретить самые причудливые товары.
Рядом с еврейским кварталом в дореволюционном здании железнодорожного вокзала расположен православный храм Архангела Божия Михаила. Иконостас установлен в бывшем зале ожидания, а вместо колоколов долгое время били по демонтированным железнодорожным рельсам. Среди прихожан в основном русские, живущие в Бухаре еще со времен Советского Союза.
В 10 км от Бухары находится комплекс Баха ад-Дин. Мавзолей известного суфийского пророка Бахауддина Накшбанди называют среднеазиатской меккой. Ежегодно сотни паломников со многих стран мира посещают это место, чтобы почтить память святого.
Самая ценная суфийская святыня комплекса — высохшее дерево тутовника возрастом более 500 лет. По легенде дерево выросло из посоха Бахауддина Накшбанди и способно исполнять желания правоверных мусульман.
В еврейской школе преподавание осуществляется на русском языке. Иврит — один из обязательных предметов. Из 440 учеников евреев осталось 39.
Бухарские синагоги между собой в общине называют «первой» и «второй». «Первая» синагога на сегодняшний день является древнейшей действующей синагогой в Центральной Азии. Первой она и появилась в еврейском квартале, при его строительстве в XVIвеке.
Несмотря на многовековую изоляцию от мирового еврейства, общине удалось сохранить свою веру и традиции.
«Если бы у меня было две жизни, одну бы в Израиле прожил, вторую в Бухаре, но у меня только одна и она здесь»,— говорит глава бухарской еврейской общины Абрам Исхаков. Дочь Исхакова живет в Австралии, брат в Израиле, много родственников в США.
«Я здесь живу, чтобы сохранять нашу историю, язык и традиции».
«Вторая» синагога носит название «Охель Йицхан», ей больше 200 лет. При советской власти с 1920 года здесь располагался жилкомхоз. В 90-х синагога была восстановлена и передана общине.
Маххаля Кухна на севере выходит к древнему еврейскому кладбищу, где больше 15 000 захоронений.
Директор кладбища Эммануэль Эльнатанов почти каждый день принимает гостей. Многие приезжают из США, Австрии или Израиля с надеждой отыскать могилы родственников.
«Мне не нужно никуда уезжать, наоборот, все ко мне приезжают»,— говорит он.
Родной брат Эммануэля Рафаэль — председатель Еврейского национального культурного центра.
Бухарским евреям трудно найти пару своей веры. Часто родителям приходится искать женихов и невест своим детям за границей. Даниэль Мататов, потомственный часовщик, директор второй синагоги рассказывает:
«У меня сын взрослый уже, женить пора, а невесту не найти, это у нас самая большая проблема сейчас».
С распадом Советского Союза эмиграция лишь усилилась. Большая часть бухарских евреев перебрались в Израиль, США, Канаду и другие страны.
Исаак Гулямов, восьмидесятилетний пенсионер, в прошлом геолог, говорит:
«Нас шестеро было у родителей. Двое сейчас в США живут, трое в Израиле, я один здесь остался. Не могу Бухару бросить».
Все пятеро детей Исаака тоже давно эмигрировали и постоянно зовут переехать к себе. Исаак держит небольшую голубятню у себя во дворе в Махалле Кухна.
«Сейчас мужчин не хватает для миньяна(необходимый кворум для совершения полноценной молитвы — 10 мужчин), — рассказывает Жора Хошаев, сапожник по профессии и староста 2-ой синагоги, — а когда-то места не хватало в синагоге, многим во дворе приходилось молиться». Жора остался в Бухаре, в то времякак все братья и сестры разъехались по миру.
«Родственники давно зовут в Нью-Йорк переехать, но я пока опасаюсь, что тосковать сильно там буду».
Житель еврейского квартала держит мини-пекарню с горизонтальным тандыром.
«Я начинаю работу в 4 утра, загружаю печку три раза и успеваю продать половину лепешек еще до восхода солнца», — рассказывает он.
Мубин— бывший спортивный судья и тренер сборной страны по легкой атлетике живет недалеко от первой синагоги в одном из старых домов еврейского квартала. Среди местных жителей ходит легенда, как сам Брежнев подарил Мубину автомобиль «Волга» за спортивные заслуги. Мубин эти слухи не комментирует, но и «Волгу» никому не показывает. Ворота дома Мубина разрисованы символами олимпийских игр.
В районе еврейской махалив здании городского стадиона работает боксерская секция. Тренировки проходят даже летом в сорокаградусную жару. Бокс в последнее время очень популярен в Узбекистане. На Олимпиаде 2016 в Рио сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в общекомандном зачете.