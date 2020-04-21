Алена живет в небольшом городе Кириши Ленинградской области — центре нефтехимической промышленности и столице российского водного поло. В детстве она любила плавание и скоро стала перспективным игроком ватерпольного клуба «КИНЕФ» — основы олимпийской сборной страны. К 17 годам Алена выполнила нормативы мастера спорта по плаванию и КМС по водному поло.

Евгений Черняков ИА REGNUM Медали, завоеванные Аленой до травмы

8 лет назад в автомобильной аварии Алена получает тяжелую травму — перелом позвоночника, и оказывается прикованной к инвалидному креслу. Пришлось забыть о спортивной карьере и учиться жить в новой реальности.

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена готовится к защите диплома на заочном отделении университета

Евгений Черняков ИА REGNUM Выйти на прогулку каждый раз большая проблема. Спуститься с третьего этажа и потом подняться обратно помогают мама и младшая сестра Женя

Евгений Черняков ИА REGNUM Семейная прогулка по городу Кириши

Евгений Черняков ИА REGNUM Прогулка по городу Кириши

Постепенно Алена начала выходить из дома на небольшие прогулки. Спускаться с третьего этажа по лестнице и потом подниматься обратно помогали мама и младшая сестра Женя. Потихоньку стала посещать бассейн, а чуть позже и спортзал. Поступила в университет на заочное отделение.

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена не мыслит своей жизни без спорта и старается посещать бассейн и спортзал

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена не мыслит своей жизни без спорта и старается посещать бассейн и спортзал

Евгений Черняков ИА REGNUM Мама поднимает Алену по лестнице киришского бассейна

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена с тренером в спортзале киришского спорткомплекса

Евгений Черняков ИА REGNUM На стандартной скамье тренажерного зала приходится фиксировать ноги повязкой

Евгений Черняков ИА REGNUM На стандартной скамье тренажерного зала приходится фиксировать ноги повязкой

С ростом активности росла и уверенность в своих силах. Алена начинает ездить в Санкт-Петербург, участвовать в показах модной одежды для девушек с ограниченными возможностями. На них она не только является моделью, но и выступает организатором, договаривается с дизайнерами.

Евгений Черняков ИА REGNUM На конкурсе «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями. Санкт-Петербург 2017

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена с сестрой Женей в гримерной перед показом модной одежды для девушек с ограниченными возможностями

Евгений Черняков ИА REGNUM Подготовка перед показом модной одежды для девушек с ограниченными возможностями

Евгений Черняков ИА REGNUM На конкурсе «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями. Санкт-Петербург 2017

Евгений Черняков ИА REGNUM На конкурсе «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями. Санкт-Петербург 2017

В 2016 году Алена завоевывает титул «Первой вице-королевы независимости» во всероссийском конкурсе красоты среди девушек с ограниченными возможностями. В 2017 году выходит в финал международного конкурса Miss Wheelchair World — 2017 и отправляется бороться за корону королевы красоты в Польше как единственная участница от России.

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена занимается танцами на колясках. Фрагмент выступления на киришской сцене

Евгений Черняков ИА REGNUM В своем родном городе Кириши Алена стала знаменитостью, без которой не обходится ни один праздник

Евгений Черняков ИА REGNUM В своем родном городе Кириши Алена стала знаменитостью, без которой не обходится ни один праздник

Евгений Черняков ИА REGNUM Алена с мамой в электричке по пути с конкурса «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями

Евгений Черняков ИА REGNUM Корону «Вице-королевы независимости» Алене вручал модельер Сергей Зверев и «Мисс Мира — 2013» Ксения Безуглова

В своем родном городе Кириши Алена становится знаменитостью, участвует во всех культурных мероприятиях города и работает в местном благотворительном фонде. Еще до первого своего конкурса в интервью киришской газете на вопрос, чем она собирается заниматься, Алена ответила: «Хочу жить, рожать детей». Два года назад она вышла замуж. Сейчас у Алены и Никиты растет сын Миша.

Евгений Черняков ИА REGNUM Свадьба Алены и Никиты

Евгений Черняков ИА REGNUM Свадьба Алены и Никиты

Евгений Черняков ИА REGNUM С сыном Мишей на киришской детской площадке