Алена живет в небольшом городе Кириши Ленинградской области — центре нефтехимической промышленности и столице российского водного поло. В детстве она любила плавание и скоро стала перспективным игроком ватерпольного клуба «КИНЕФ» — основы олимпийской сборной страны. К 17 годам Алена выполнила нормативы мастера спорта по плаванию и КМС по водному поло.
Евгений Черняков ИА REGNUM
Медали, завоеванные Аленой до травмы
8 лет назад в автомобильной аварии Алена получает тяжелую травму — перелом позвоночника, и оказывается прикованной к инвалидному креслу. Пришлось забыть о спортивной карьере и учиться жить в новой реальности.
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена готовится к защите диплома на заочном отделении университета
Евгений Черняков ИА REGNUM
Выйти на прогулку каждый раз большая проблема. Спуститься с третьего этажа и потом подняться обратно помогают мама и младшая сестра Женя
Евгений Черняков ИА REGNUM
Семейная прогулка по городу Кириши
Евгений Черняков ИА REGNUM
Прогулка по городу Кириши
Постепенно Алена начала выходить из дома на небольшие прогулки. Спускаться с третьего этажа по лестнице и потом подниматься обратно помогали мама и младшая сестра Женя. Потихоньку стала посещать бассейн, а чуть позже и спортзал. Поступила в университет на заочное отделение.
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена не мыслит своей жизни без спорта и старается посещать бассейн и спортзал
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена не мыслит своей жизни без спорта и старается посещать бассейн и спортзал
Евгений Черняков ИА REGNUM
Мама поднимает Алену по лестнице киришского бассейна
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена с тренером в спортзале киришского спорткомплекса
Евгений Черняков ИА REGNUM
На стандартной скамье тренажерного зала приходится фиксировать ноги повязкой
Евгений Черняков ИА REGNUM
На стандартной скамье тренажерного зала приходится фиксировать ноги повязкой
С ростом активности росла и уверенность в своих силах. Алена начинает ездить в Санкт-Петербург, участвовать в показах модной одежды для девушек с ограниченными возможностями. На них она не только является моделью, но и выступает организатором, договаривается с дизайнерами.
Евгений Черняков ИА REGNUM
На конкурсе «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями. Санкт-Петербург 2017
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена с сестрой Женей в гримерной перед показом модной одежды для девушек с ограниченными возможностями
Евгений Черняков ИА REGNUM
Подготовка перед показом модной одежды для девушек с ограниченными возможностями
Евгений Черняков ИА REGNUM
На конкурсе «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями. Санкт-Петербург 2017
Евгений Черняков ИА REGNUM
На конкурсе «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями. Санкт-Петербург 2017
В 2016 году Алена завоевывает титул «Первой вице-королевы независимости» во всероссийском конкурсе красоты среди девушек с ограниченными возможностями. В 2017 году выходит в финал международного конкурса Miss Wheelchair World — 2017 и отправляется бороться за корону королевы красоты в Польше как единственная участница от России.
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена занимается танцами на колясках. Фрагмент выступления на киришской сцене
Евгений Черняков ИА REGNUM
В своем родном городе Кириши Алена стала знаменитостью, без которой не обходится ни один праздник
Евгений Черняков ИА REGNUM
В своем родном городе Кириши Алена стала знаменитостью, без которой не обходится ни один праздник
Евгений Черняков ИА REGNUM
Алена с мамой в электричке по пути с конкурса «Невская краса» для девушек с ограниченными возможностями
Евгений Черняков ИА REGNUM
Корону «Вице-королевы независимости» Алене вручал модельер Сергей Зверев и «Мисс Мира — 2013» Ксения Безуглова
В своем родном городе Кириши Алена становится знаменитостью, участвует во всех культурных мероприятиях города и работает в местном благотворительном фонде. Еще до первого своего конкурса в интервью киришской газете на вопрос, чем она собирается заниматься, Алена ответила: «Хочу жить, рожать детей». Два года назад она вышла замуж. Сейчас у Алены и Никиты растет сын Миша.