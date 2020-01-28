У Лёвы редкое генетическое заболевание — лейкодистрофия LBSL.

Полное название — лейкоэнцефалопатия с преимущественным поражением ствола мозга, спинного мозга и повышенным содержанием лактата при мр-спектроскопии.

Евгений Черняков ИА REGNUM Лев Донец, 9 лет, поселок Никель, Мурманская область

Эта болезнь поражает головной и спинной мозг. Процесс не остановить, а лекарств на сегодняшний день просто не существует. Информации тоже мало, болезнь зафиксирована впервые в 2002 году, а в 2007 впервые определена причина — мутация в гене DARS2. Лёве поставили диагноз в Москве, когда ему было 4 года. До этого мурманские врачи предполагали у мальчика ДЦП.

Сейчас он проходит плановую госпитализацию в столице два раза в год. Семья постоянно нуждается в информации, надеется на лучшее и следит за результатами российских и зарубежных исследований в этом направлении.

Лёва с родителями живёт в приграничном поселке городского типа Никель Мурманской области. Население около 11 тыс. человек. Никель — моногород, градообразующим предприятием здесь является горно-металлургический комбинат «Печенганикель», входящий в состав Кольской ГМК. Артём, отец Лёвы, работает в шахте компании. Виктория, мама Лёвы, недавно стала предпринимателем. Она рассказала:

«Пять лет назад, когда нам только поставили этот страшный диагноз, я не знала, чем помочь сыну. Он почему-то попросил меня построить ему гостиницу. Мы с мужем продали квартиру, взяли кредит, купили заброшенное здание 36-года постройки, сделали ремонт и открыли гостиницу здесь, на краю земли».

Евгений Черняков ИА REGNUM Гостиница (среднее серое здание) на фоне поселка Никель

Евгений Черняков ИА REGNUM Артём — отец Лёвы работает в шахте компании

Евгений Черняков ИА REGNUM Виктория — мама Лёвы, недавно стала предпринимателем

Евгений Черняков ИА REGNUM Лёва с родителями в своей гостинице

Семья очень много времени проводила в разъездах, приходилось постоянно жить в гостиницах в Москве, в Мурманске и других городах. Ребенку гостиницы нравились, и он начал мечтать о своей собственной, чтобы выдавать ключи, встречать и провожать гостей. На этапе ремонта здания он активно участвовал во всех процессах, выбирал обои и цвет краски.

Евгений Черняков ИА REGNUM Лёва и Виктория в холле своей гостиницы

Евгений Черняков ИА REGNUM Лёва с мамой

Виктория сознательно берет на работу в свою гостиницу тех, кому обычно невозможно найти работу в Никеле, людей с ограниченными возможностями здоровья, матерей-одиночек, пенсионеров.

Евгений Черняков ИА REGNUM Игорь и Алексей – работники гостиницы, оба с группой инвалидности

Евгений Черняков ИА REGNUM Игорь и Алексей – работники гостиницы, оба с группой инвалидности

Лёва проводит в гостинице большую часть времени. Когда мальчик только мечтал о своей гостинице, он хотел самостоятельно выдавать гостям ключи от номеров. Сейчас Лёва часто играет с ними на месте администратора. Лестница на второй этаж — самое его любимое место здесь. Он любит здесь играть или просто сидеть.

Евгений Черняков ИА REGNUM Лестница на второй этаж — самое любимое место Лёвы в гостинице

Каждый вечер Лёва катается на велосипеде во дворе своего дома. Велосипед трехколесный, переделанный специально для мальчика. Перед поездкой Лёву пристегивают к креслу ремнем, ноги фиксируют на педалях. Артём отправляет сына в «поездку» вокруг дома с одной стороны, а Виктория встречает с другой.

Лёва передвигается с трудом, как правило, с посторонней помощью. Но на свой этаж по лестнице старается всегда подниматься самостоятельно, держась за перила.

Евгений Черняков ИА REGNUM Лёва передвигается с трудом, как правило, с посторонней помощью. Но на свой этаж по лестнице старается всегда подниматься самостоятельно, держась за перила

Евгений Черняков ИА REGNUM Лёва передвигается с трудом, как правило, с посторонней помощью. Но на свой этаж по лестнице старается всегда подниматься самостоятельно, держась за перила