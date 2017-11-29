Элина Жгутова
Последние публикации
От участия ребенка в уроке «Стоп ВИЧ/СПИД» можно отказаться
Попытка ввести сексуальное просвещение в российские школы на сей раз будет выражена в виде заботы государственной системы о здоровье подрастающего поколения. Непомерно раздутые цифры заражений ВИЧ-инфекцией несовершеннолетних дали свои результаты. Кампанию по противодействию очередной «эпидемии...
29 ноября 2017
Смогут ли 5 российских вузов войти в 100 лучших в мире? Какой ценой?
Немного предыстории Проект «5—100» — проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, реализуемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 211 «О мерах государственной...
30 октября 2017
Как закрыть порносайт?
Ирина Медведева: Мы приехали в маленький городок Бутурлиновка Воронежской области, потому что здесь живет необыкновенный для нашего времени человек. Узнали тоже из прессы и решили к нему заехать в гости. Это прокурор Бутурлиновского района Денис Михайлович Грибанов. А вот чем он славен и почему мы...
23 октября 2016
Многодетность — фактор особого ювенального риска
На днях при поддержке губернатора Московской области в Подмосковье состоялся Форум многодетных семей. Прошел он сразу после принятия закона, криминализирующего семью в принципе: Поправки к ст. 116 УК, принятые Госдумой, Советом Федерации и подписанные президентом РФ, не допускают примирения...
19 июля 2016
Безнадзорность — первый шаг к социальному сиротству вашего ребенка
«Социальное сиротство — сиротство при живых родителях» Что такое беспризорник, знают все. Сознание рисует нам образ неумытого, бездомного и голодного мальчишки, промышляющего мелким воровством. Это образ достался нам от двадцатых годов прошлого века, когда на улицах молодой советской республики...
29 апреля 2016