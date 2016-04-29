Синин, Китай, 24 мая, 2020, 05:31 — ИА Регнум. Крупнейшее в Китае внутреннее соленое озеро Цинхай, расположенное в провинции Цинхай на северо-западе Китая, расширило свою площадь до 4543 кв. км, по данным на конец апреля, что на 28 кв. км больше, чем годом ранее в то же время, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

По словам эксперта провинциального метеорологического исследовательского института Ши Минмина, площадь озера Цинхай в сезон засухи, который выпадает традиционно на апрель, продолжает расти с 2003 года, за исключением двух сокращений в 2013 и 2016 годах.

Согласно актуальным данным, средний объем выпавших осадков в бассейне озера Цинхай в 2019 году достиг 447,7 мм, что на 20% больше, чем годом ранее. В результате в предыдущий год площадь озера выросла до 4549 кв. км в период дождей, который выпадает на сентябрь.

В то же самое время средний уровень воды в озере вырос до 3196 метров. И площадь озера, и глубина озера достигли наивысших своих сезонных показателей с 2005 года. Считается, что большое количество осадков в 2019 году позволило озеру достичь своих максимумов в 2020 году.

Озеро Цинхай в Китае называют «самым красивым озером страны». Оно играет важную роль в экологической безопасности Тибетского плато. Озеро начало мелеть с 50-х годов прошлого века. Однако благодаря усилиям по защите озера, в 2005 году процесс удалось повернуть вспять.