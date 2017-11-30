



Советский плакат

Попытка ввести сексуальное просвещение в российские школы на сей раз будет выражена в виде заботы государственной системы о здоровье подрастающего поколения. Непомерно раздутые цифры заражений ВИЧ-инфекцией несовершеннолетних дали свои результаты.

Кампанию по противодействию очередной «эпидемии ВИЧ» возглавил Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, и Минобр был вынужден капитулировать. «Засунутый палец» 20-минутного онлайн урока в прошлом году превратился в нынешнем «в погружение по локоть» в неокрепшее детское сознание путем введения дискуссионной части. То есть урок по ВИЧ-безопасности в 2017 году будет отличаться от такого же урока годичной давности тем, что после демонстрации агитационно-просветительского ролика детям будет предложено ответить на несколько вопросов. Именно в отношении этой части разгорелся скандал.

Минобр справедливо предположил, что если детям дать возможность обсудить показанный ролик, то дискуссия может зайти слишком далеко. Желание продемонстрировать широкую осведомленность по вопросам ВИЧ-безопасности может не по-детски распалить юношескую фантазию.

И самое малое, что может внести в информационную наполненность урока школьник, это понятие «контрацепция» или попросту — «презерватив».

Именно такое опасение было высказано на совещании в Минобре, и именно по этому поводу разгорелся скандал.

Представитель исполнителя, получившего заказ на проведение урока, поклонник творчества Кирилла Серебрянникова, Гоголь‑ и Ельцин-центра отказался цензурировать обсуждение просветительского ролика школьниками. Написал об этом в своем фейсбуке. Кто-то отследил никому не известный блог и приделал ноги эпатажному паблику.

Мы написали запрос к министру образования и науки РФ Ольге Юрьевне Васильевой следующего содержания:

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Родительская общественность обеспокоена проведением Всероссийского Интернет-урока по профилактике ВИЧ-инфекции 1 декабря 2017 года.

Поясните, пожалуйста, какими обстоятельствами продиктована необходимость проведения подобного мероприятия.

С точки зрения экспертов и детских психологов, подобные уроки могут способствовать ранней сексуализации подростков, акцентированию внимания на теме половых отношений. Это, в свою очередь, тормозит общее развитие ребенка, мотивирует девиантное поведение, провоцирует ранние половые отношения.

Знания, полученные ребенком в школе, отличаются от знаний, полученных им в маргинальной среде. Профилактика ранних половых отношений, легализованная на уровне руководства учебным процессом, на деле оказывается пропагандой ранней сексуальной жизни.

По официальным данным, ежегодно выявляется около 1000 детей, зараженных ВИЧ. От общего числа несовершеннолетних (25 000 000) это составляет 0,004%.

Если учесть, что часть детей заражается во внутриутробном периоде, а также другими не половыми способами, то и этот процент еще меньше.

Есть ли необходимость рисковать детским сознанием и неокрепшей психикой из-за такого мизерного количества, просвещать всех подростков России?

Какая форма проведения предполагается и какое содержание предусматривается?

Есть возможность у родителей отказаться от участия их детей в этом уроке?

Официальный ответ мы, видимо, получим, когда урок уже пройдет, и часть вопросов отпадет сама собой.

Но, по крайней мере по неофициальной версии, урок пройдет в один из двух дней, в каждой школе по ее выбору — 30 ноября или 1 декабря.

Урок состоит из двух частей: просмотр ролика и дискуссия, которая предполагает ответ на заранее подготовленные вопросы и неподготовленные заранее ответы. Соответственно, каждый педагог и каждый ученик вправе внести творческую составляющую в процесс обсуждения.

Советский плакат

* * *

Неофициальный комментарий сотрудника Минобра

— Для школьников какого возраста будет проводится урок?

— 16+. Ранее упаси Господь. То есть у нас в этом плане всё выделено. И материалы будут, собственно говоря, о том, что такое энтеровирусная терапия, потому что тоже нужно понимать, что это достаточно всё серьезно, как пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, что это такое и почему важно знать свой ВИЧ-статус. Всё.

— Понятно. А сколько минут?

— Всё зависит от возможностей образовательной организации. А дальше будет дискуссия среди детей. То есть будет дана вот эта информация при презентации, а дальше будет дискуссия на следующий вопрос, первое утверждение:

«Человек отвечает только за свои поступки и не несет ответственности за поступки другого. Согласны ли вы с этим утверждением, приведите аргументы».

Ребята подискутируют (вместе с ними работают эксперты, которые говорят, что если мы все будем равнодушно смотреть на опасные и безответственные поступки, то последствия будут распространяться). Позиция родителей, семьи, традиции играют роль опоры для принятия ответственных решений, поступков в жизни. Проблема, связанная со СПИДом, обсуждается на разных уровнях, в разных организациях и с учетом разных представлений, разных вероисповеданий. Попробуйте узнать, как относится ваша религия или ваша семья к этим заболеваниям. Кроме того, мы показывали памятку для родителей, как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе, как это сделать лучше и корректнее. И даны ссылки, где посмотреть информацию об этом, а на следующий год, если все хорошо и, дай Бог, получится, мы вообще сделаем отдельное тематическое родительское собрание, которое предложим провести совместно с некоммерческими организациями по школам.

— Один вопрос дискуссионный будет?

— Это первый вопрос. Второй дискуссионный вопрос такой:

«Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции находятся в зоне ответственности государства, а возможности отдельного гражданина в решении этой проблемы минимальны. Согласны ли вы с этим утверждением?»

Соответственно, тут тоже разворачивается дискуссия — кто считает, что ответственность только на государстве, кто считает, что только на человеке, отдельной личности… Ребята всё-таки считают себя достаточно самостоятельными, поэтому важно, чтобы они эту позицию тоже для себя усвоили, что здесь должно быть и то, и другое, должны быть совместные усилия — как со стороны государства, так и со стороны отдельного гражданина, который не должен допускать рискованного, безответственного поведения.

И потом у них будет игра по типу мозгового штурма. Для решения будет предложена такая проблема:

«В Российской Федерации наблюдается рост числа ВИЧ-инфицированных, и одной из профилактических мер является тестирование на определение ВИЧ-статуса».

Мы выработали эту проектную инициативу по стимулированию молодежи, проживающей в вашем регионе, городе, поселке, по добровольному тестированию на выявление своего ВИЧ-статуса. Всё.

— Мне кажется, вот это последнее мероприятие вовлекает большее количество детей, чем в школах. По сути, им предлагается самим выступить сетевыми агентами.

— Я, конечно, ваши опасения понимаю с точки зрения охранительных механизмов. Но, с другой стороны, у нас идет речь о параэнтеральном пути: употребление наркотиков, татуировки, пирсинги и прочие вещи. Поэтому, на мой взгляд, тестирование ничего плохого за собой не несет. То есть мы, наоборот, пытаемся ребятам объяснить, что даже после визита к стоматологу есть риск (он минимальный, но есть) по заражению и нужна именно специальная медицинская процедура по прохождению теста на ВИЧ. Не более того.

Советский плакат

* * *

И самое главное:

родители, безусловно, имеют право отказаться от посещения этого урока их ребенком.

Мы помним историю Евгения Мартенса, которого приговорили к тюремному сроку за то, что он не пускал свою дочь на уроки секспросвета в Германии.

Нужно ценить российские демократические свободы, пока еще так любезно предоставляемые нам Министерством образования и науки Российской Федерации.

Родители, которые придерживаются традиционных взглядов на семью и воспитание, а таких подавляющее большинство, могут просто известить учителя о своем нежелании пускать ребенка на подобные уроки. Если заявление будет коллективным, еще лучше.

Мы сами, наполняя классы своими детьми на таких уроках, «благословляем» секспросвет в школах.

Вчера это был информационный ролик, сегодня ролик плюс дискуссия, а завтра — штраф и срок за непосещение, как в Германии.

Думайте и действуйте сегодня!